Insulă descoperită în mijlocul unui lac din Scoția, construită de om acum 5.000 de ani

O descoperire arheologică remarcabilă din Scoția schimbă înțelegerea asupra capacităților comunităților preistorice din Europa. Cercetătorii au identificat o insulă artificială construită de oameni în urmă cu aproximativ 5.000 de ani, în mijlocul unui lac de pe Insula Lewis. Structura este mai veche decât celebrul monument Stonehenge și ascunde sub stratul de piatră o platformă masivă din lemn. Analiza indică faptul că situl a fost folosit în mai multe etape, pe parcursul a mii de ani.

Pe Insula Lewis, în nord-vestul Scoției, arheologii au identificat o structură neobișnuită scufundată parțial într-un lac, construită de oameni în urmă cu aproximativ 5.000 de ani, scrie IFL Science.

Descoperirea arată că această insulă artificială este mai veche decât Stonehenge și a fost realizată de comunități neolitice cu o capacitate de organizare surprinzătoare.

Situl, cunoscut ca un crannog – insule artificiale construite în lacuri sau mlaștini din Scoția, Irlanda și Țara Galilor – a fost cercetat de o echipă de la Universitatea din Southampton și Universitatea din Reading. Arheologii au descoperit că sub stratul de piatră se află o platformă uriașă din lemn și nuiele, construită în mai multe etape succesive.

