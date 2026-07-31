 Seceta a scos din adâncurile Dunării o surpriză din Epoca de Gheață: oseminte care ar putea aparține unui mamut | adevarul.ro
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Seceta a scos din adâncurile Dunării o surpriză din Epoca de Gheață: oseminte care ar putea aparține unui mamut

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Apele Dunării s-au retras atât de mult, încât au lăsat la vedere oseminte despre care cercetătorii cred că ar putea proveni de la un mamut. Descoperirea va fi analizată pentru a stabili cu exactitate vechimea și specia animalului.

Oasele au fost descoperite de un localnic. FOTO: X/@GeorgiGotev
Oasele au fost descoperite de un localnic. FOTO: X/@GeorgiGotev

Seceta și căldura din această vară au coborât Dunărea la un nivel cum rar s-a mai întâmplat în ultimele decenii. Pe lângă problemele create navigației, fluviul începe să dezvăluie și urme ale unei lumi dispărute.

Una dintre ele a fost observată în apropierea satului Ryahovo, lângă Ruse, în Bulgaria, unde un localnic a zărit câteva oase ieșite din albia Dunării și a anunțat autoritățile. Specialiștii Muzeului Regional de Istorie din Ruse au mers în zonă și au recuperat fragmentele, relatează Reuters.

Mandibula atribuită unui mamut, despecoperită în Albia Dunării, în Bulgaria. FOTO: X/@GeorgiGotev
Mandibula atribuită unui mamut, despecoperită în Albia Dunării, în Bulgaria. FOTO: X/@GeorgiGotev

Printre acestea se află o mandibulă, doi colți și, cel mai probabil, o coastă. Toate ar putea proveni de la un mamut, însă răspunsul îl vor da analizele de laborator. Cercetătorii vor stabili atât specia, cât și vechimea exactă a osemintelor.

Fragmentele de oase au fost preluate de specialişti pentru analize. FOTO: X/@GeorgiGotev
Fragmentele de oase au fost preluate de specialişti pentru analize. FOTO: X/@GeorgiGotev

Deocamdată, estimările arată că animalul ar fi trăit în urmă cu mai bine de 10.000 de ani. La acea vreme, peisajul arăta cu totul diferit, iar zona era acoperită de mlaștini întinse. Specialiștiii iau în calcul varianta ca animalul să fi murit într-un astfel de loc, unde rămășițele sale au rămas îngropate până acum.

„Nu aș numi-o o descoperire senzațională, însă orice descoperire a unor astfel de oseminte străvechi este foarte importantă pentru știință”, a declarat Nikolay Nenov, directorul Muzeului Regional de Istorie din Ruse.

Nivelul scăzut al Dunării a schimbat „peisajul” de-a lungul întregului curs al fluviului. În România, la Corabia, apa s-a retras cu sute de metri de la mal, iar mai multe ambarcațiuni au rămas blocate. La Novi Sad, în Serbia, bărcile înaintează cu greu printr-un strat gros de nămol verde, iar navigația este aproape imposibilă.

Dunărea secată FOTO Apele Române
Dunărea secată FOTO Apele Române

În multe zone au apărut bancuri întinse de nisip, iar adâncimea apei a scăzut considerabil. Retragerea fluviului a făcut din nou vizibile și epavele unei flotile germane scufundate în estul Serbiei în 1944, în timpul retragerii trupelor naziste din fața Armatei Roșii.

Și în Croația a reapărut o navă de marfă scufundată în 1937, care, în mod obișnuit, se află complet sub apă.

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