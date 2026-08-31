Un mic NATO al Orientului. Trei țări din regiune au semnat o alianță militară: un atac asupra uneia va fi considerat atac asupra tuturor

Arabia Saudită, Turcia și Pakistan au convenit să înființeze un secretariat permanent în Arabia Saudită pentru coordonarea Acordului de apărare comună de la Mecca, semnat la începutul lunii august.

Trei mari puteri pun bazele unui „NATO” al lumii musulmane Foto: X / @Marriyum_A

Decizia a fost anunțată luni, după o reuniune desfășurată la Istanbul între reprezentanții celor trei state, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat comun, noua structură va avea sediul în Arabia Saudită și va fi condusă, în primii trei ani de funcționare, de un secretar general din Pakistan.

Prin acest demers, cele trei țări urmăresc consolidarea cooperării militare și creșterea interoperabilității forțelor armate.

Reprezentanții Arabiei Saudite, Turciei și Pakistanului au convenit, de asemenea, să lucreze pentru întărirea capacităților colective de apărare și a coeziunii dintre armatele celor trei state.

Cele trei mari puteri au pus, la înceutul lunii, bazele unui „NATO” al lumii musulmane

Acordul de apărare comună de la Mecca, semnat la începutul lunii august, are ca obiectiv declarat consolidarea descurajării colective în fața oricărui act de agresiune. Documentul prevede că un atac armat împotriva oricăreia dintre cele trei țări va fi considerat un atac împotriva tuturor.

Secretariatul asupra căruia țările semnatare au convenit reprezintă primul pas concret pentru implementarea acordului și pentru coordonarea viitoarelor inițiative de cooperare în domeniul apărării între Riyadh, Ankara și Islamabad