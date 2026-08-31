 Un mic NATO al Orientului. Trei țări din regiune au semnat o alianță militară: un atac asupra uneia va fi considerat atac asupra tuturor | adevarul.ro
search
Luni, 31 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un mic NATO al Orientului. Trei țări din regiune au semnat o alianță militară: un atac asupra uneia va fi considerat atac asupra tuturor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Arabia Saudită, Turcia și Pakistan au convenit să înființeze un secretariat permanent în Arabia Saudită pentru coordonarea Acordului de apărare comună de la Mecca, semnat la începutul lunii august.

Trei mari puteri pun bazele unui „NATO” al lumii musulmane
Trei mari puteri pun bazele unui „NATO” al lumii musulmane Foto: X / @Marriyum_A

Decizia a fost anunțată luni, după o reuniune desfășurată la Istanbul între reprezentanții celor trei state, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat comun, noua structură va avea sediul în Arabia Saudită și va fi condusă, în primii trei ani de funcționare, de un secretar general din Pakistan.

Prin acest demers, cele trei țări urmăresc consolidarea cooperării militare și creșterea interoperabilității forțelor armate.

Reprezentanții Arabiei Saudite, Turciei și Pakistanului au convenit, de asemenea, să lucreze pentru întărirea capacităților colective de apărare și a coeziunii dintre armatele celor trei state.

Cele trei mari puteri au pus, la înceutul lunii, bazele unui „NATO” al lumii musulmane

Acordul de apărare comună de la Mecca, semnat la începutul lunii august, are ca obiectiv declarat consolidarea descurajării colective în fața oricărui act de agresiune. Documentul prevede că un atac armat împotriva oricăreia dintre cele trei țări va fi considerat un atac împotriva tuturor.

Secretariatul asupra căruia țările semnatare au convenit reprezintă primul pas concret pentru implementarea acordului și pentru coordonarea viitoarelor inițiative de cooperare în domeniul apărării între Riyadh, Ankara și Islamabad

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
digi24.ro
image
Scenariul care îl îngrozește pe Putin: „Mă vor spânzura”. Ce pregătește Kremlinul pentru a evita eșecul în Ucraina
stirileprotv.ro
image
Măcel pe Bursa de la București după pierderea banilor din PNRR. Investitorii au înregistrat pierderi fără precedent: 20 de miliarde de lei într-o singură zi
gandul.ro
image
Petrolul o ia razna după atacurile SUA-Iran! Brent se apropie de 90 de dolari pe baril
mediafax.ro
image
„Circul din afara terenului s-a mutat și în teren”. Adi Ilie, necruțător cu FCSB, a vorbit despre play-out!
fanatik.ro
image
Lucian Pahonțu a reacționat după acuzațiile privind Revoluția din 1989 și Mineriada 1990. Niciun cuvânt despre Vasile Milea
libertatea.ro
image
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi riscă cei care încalcă regulile
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
digisport.ro
image
Ritualuri cu șamani și Ayahuasca, într-o pensiune din Hunedoara. Ce au descoperit polițiștii la percheziții
click.ro
image
Sondajele prezentate în ședința decisivă a PSD: Cine este considerat vinovat pentru criza politică și cine conduce în intenția de vot
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Satul din Italia construit în craterul unui vulcan stins. Toamna, mii de turişti vin la festivalul castanelor
observatornews.ro
image
Motivul HALUCINANT pentru care Dragoș, subofițerul de la ISU Neamț, a ucis-o pe Andreea. Filmul tragediei
cancan.ro
image
Pensionarii vor plăti 1.000.000.000€ CASS din pensie în 2026. Parlamentarii au pensie specială de 12.000 lei
newsweek.ro
image
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
prosport.ro
image
Fructele copacului vecinului cad în curtea ta. Cui îi aparțin merele, nucile sau prunele ajunse dincolo de gard
playtech.ro
image
I-a șocat pe toți cei de la FCSB: „I-am trimis dimineața asistentul medical acasă. Frisoane, vomă, stări de rău”
fanatik.ro
image
Patru minute de indignare, ani de avertismente: ce nu arată filmarea cu „bătrânica” din Dorobanți
ziare.com
image
Adio, Spania: transferul lui Andrei Rațiu e 99% gata!
digisport.ro
image
Atenție, șoferi! Trafic restricționat în Capitală între 1 și 6 septembrie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată cea mai luxoasă casă din România. Nimeni nu mai are așa. Suleyman Magnificul ar fi invidios. Finalizarea ei a durat 12 ani. Nici în filme nu ai văzut așa ceva / VIDEO
romaniatv.net
image
Clotilde Armand a fost condamnată la închisoare. Decizia judecătorilor
mediaflux.ro
image
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
VIDEO Alina Pușcău a slăbit 10 kilograme și începe să-și piardă părul în lupta cu cancerul. Ce s-a întâmplat după primele ședințe de tratament
actualitate.net
image
O fetiță din munții de lângă Șugag i-a impresionat pe români. Cât de grea este viața micuței care se ocupă de oi și mulge vacile
click.ro
image
Ce greșeală a făcut Andreea Popescu în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”
click.ro
image
Un vlogger a luat la pas Londra și a rămas surprins de prețuri: „Cartoful se vinde la bucată”
click.ro
Diana Spencer, Prințesă de Wales (1961 1997), GettyImages (1) jpg
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry la New York, octombrie 2023, Foto Getty (3) jpg
Meghan Markle este ”șocată emoțional” după revenirea în Marea Britanie, țara în care s-a simțit mereu ”profund nefericită”
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum au pierdut româncele titlul de „regine” la videochat? Cât se mai câștigă într-o lună: „Recordul a fost 2 milioane de euro”
image
O fetiță din munții de lângă Șugag i-a impresionat pe români. Cât de grea este viața micuței care se ocupă de oi și mulge vacile

OK! Magazine

image
Putea fi salvată? După accidentul auto, Prințesa Diana a agonizat aproape o oră și a murit după o altă oră la spital