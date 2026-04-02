Opt state condamnă pedeapsa cu moartea introdusă de Israel în Cisiordania

Miniștrii de externe ai Emiratele Arabe Unite, Iordania, Turcia, Egipt, Indonezia, Pakistan, Arabia Saudită și Qatar au condamnat ferm adoptarea de către Israel a unei legi care ar permite aplicarea pedepsei cu moartea în Cisiordania.

Într-o declarație comună, oficialii au avertizat că măsura „ar putea fi pusă în practică de facto împotriva palestinienilor” și au acuzat statul israelian de „intensificarea practicilor discriminatorii”, care contribuie la „înrădăcinarea unui sistem de apartheid”.

Miniștrii au subliniat că legislația reprezintă „o escaladare periculoasă”, în special „în contextul aplicării sale discriminatorii față de deținuții palestinieni”, avertizând că astfel de măsuri riscă „să amplifice tensiunile și să submineze stabilitatea regională”.

Semnatarii și-au exprimat „profunda îngrijorare” față de condițiile de detenție ale palestinienilor, invocând „rapoarte credibile privind abuzuri continue, inclusiv tortura, tratamentele inumane și degradante, înfometarea și privarea de drepturi fundamentale”.

Totodată, aceștia au reiterat opoziția față de politicile Israelului, pe care le consideră „discriminatorii din punct de vedere rasial, opresive și agresive”, și au cerut renunțarea urgentă la aceste măsuri.

„Este necesară intensificarea eforturilor internaționale pentru menținerea stabilității și prevenirea deteriorării suplimentare a situației”, au transmis miniștrii în finalul declarației.

Palestinienii condamnați pentru terorism riscă spânzurarea în 90 de zile. Actul normativ adoptat de Parlamentul israelian introduce pedeapsa cu moartea ca sancțiune implicită pentru palestinienii din Cisiordania găsiți vinovați de atacuri teroriste soldate cu victime.