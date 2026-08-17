Erdogan: Aderarea la Uniunea Europeană nu mai reprezintă o prioritate pentru Turcia

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai reprezintă o prioritate, însă țara sa nu renunță la perspectiva integrării în blocul comunitar, transmite luni dpa.

„Uniunea Europeană nu este o prioritate pentru noi”, a declarat Erdogan duminică, într-un interviu pentru postul de televiziune Al Jazeera.

Preşedintele a spus că Turcia nu a închis uşa aderării la UE, dar că aceasta nu mai reprezintă o prioritate.

În opinia sa, Uniunea Europeană ar fi perdantul dacă ar continua să respingă Turcia.

Turcia este candidată la aderarea la UE din 1999. Negocierile de aderare au fost deschise în 2005, dar au fost îngheţate din cauza regresului continuu al Turciei în ceea ce priveşte democraţia, statul de drept şi drepturile fundamentale, notează dpa.

Recent, conducerea Turciei a fost criticată în special pentru acţiunile sale împotriva opoziţiei, în principal pentru încarcerarea rivalului lui Erdogan, fostul primar al Istanbulului, Ekrem Imamoglu.

Procesul de mari proporţii, urmărit îndeaproape, împotriva lui Imamoglu urmează să continue luni la tribunalul din districtul Silivri din Istanbul. Imamoglu se confruntă cu acuzaţii de corupţie, spălare de bani şi constituire a unei organizaţii infracţionale.

Opoziţia din Turcia consideră că procesul lui Imamoglu este motivat politic, şi îl acuză pe Erdogan că încearcă să îşi elimine cel mai important rival cu ajutorul sistemului judiciar. Guvernul neagă că ar influenţa sistemul judiciar.

Nu mai departe de finalul lunii iunie, președintele Turciei ceruse ca Ankara să fie inclusă în toate inițiativele europene privind apărarea și securitatea, susținând că rolul țării sale în protejarea continentului este adesea subestimat. Declarația vine într-un moment în care statele europene își accelerează reînarmarea pe fondul războiului din Ucraina și al incertitudinilor privind angajamentul viitor al Statelor Unite față de NATO.

„Contribuția indispensabilă a Turciei la securitatea Europei este, uneori, trecută cu vederea”, a declarat Erdogan, adăugând că Ankara dorește să participe la toate inițiativele europene din domeniul apărării și securității.