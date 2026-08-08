 Trei mari puteri pun bazele unui „NATO” al lumii musulmane. Ce prevede acordul semnat de Turcia, Arabia Saudită și Pakistan | adevarul.ro
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Video Trei mari puteri pun bazele unui „NATO” al lumii musulmane. Ce prevede acordul semnat de Turcia, Arabia Saudită și Pakistan

Război în Orientul Mijlociu
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Turcia, Arabia Saudită și Pakistanul au semnat un acord comun de apărare, potrivit căruia un atac asupra uneia dintre cele trei țări va fi considerat un atac asupra tuturor. Alianța prevede organizarea de exerciții militare comune, schimb de informații, și consolidarea capacității de descurajare colectivă.

Turcia, Arabia Saudită și Pakistanul au semnat un acord de apărare colectivă FOTO X / @Marriyum_A
Turcia, Arabia Saudită și Pakistanul au semnat un acord de apărare colectivă FOTO X / @Marriyum_A

Arabia Saudită a atras de partea sa două dintre cele mai puternice forțe militare ale lumii musulmane, în contextul în care războiul cu Iranul se apropie de regat. Pakistanul și Turcia au semnat vineri, la Mecca, un pact de apărare reciprocă, inspirat de modelul NATO, împreună cu Arabia Saudită. Acordul consolidează relațiile de securitate existente între cele trei țări și prevede că un atac împotriva oricăreia dintre ele „va fi considerat un atac împotriva tuturor”, potrivit CNN.

Acest angajament ar putea atrage Pakistanul și Turcia într-un război de care cele două țări au încercat până acum să se țină la distanță, mai notează jurnaliștii.

Mai concret, pactul oferă Arabiei Saudite un nou nivel de protecție, pe lângă parteneriatul său tradițional de securitate cu Statele Unite, într-un moment în care în regiune cresc îndoielile cu privire la capacitatea Washingtonului de a-și proteja în continuare aliații bogați în petrol din Golf.

Turcia are a doua cea mai mare armată din NATO, după Statele Unite, în timp ce Pakistanul este singura țară musulmană care deține arme nucleare. Prezența unor aliați atât de puternici consolidează capacitatea de descurajare a Arabiei Saudite și creează un front militar unit, condus de state sunnite, în fața amenințării iraniene tot mai mari.

Totuși, un oficial turc a declarat pentru CNN că acordul nu este îndreptat împotriva unui anumit actor, iar Ministerul saudit de Externe a insistat că acesta „nu reprezintă un efort de a institui o axă militară sau un bloc sectar”.

Și alte țări din regiune se pot alătura alianței, a adăugat oficialul turc, ceea ce ridică perspectiva ca aceasta să atragă noi membri, într-un mod similar NATO.

Nu este clar în ce măsură pactul obligă la intervenție militară

Declarația comună nu oferă detalii cu privire la angajamentele asumate de fiecare dintre cele trei țări. De asemenea, nu este clar în ce măsură acordul le-ar obliga să întreprindă o anumită acțiune militară pentru apărarea reciprocă.

Pactul este încheiat și într-un moment în care Israelul își extinde prezența militară în regiune, iar relațiile dintre Riad și Emiratele Arabe Unite, țară vecină, se deteriorează.

Pakistanul și Turcia au fiecare graniță cu Iranul și au motive importante pentru a împiedica extinderea conflictului. Pakistanul trebuie să gestioneze o populație șiită numeroasă, precum și relația sensibilă cu Teheranul, în timp ce Turcia și Iranul au preocupări comune în ceea ce privește separatismul kurd, chiar dacă în alte probleme regionale au poziții concurente.

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Iranul a atacat în repetate rânduri ținte din Arabia Saudită

În timpul războiului, Teheranul a lovit în repetate rânduri ținte din Arabia Saudită, inclusiv infrastructură civilă, instalații energetice și obiective asociate intereselor americane.

Atacurile directe ale Iranului asupra Arabiei Saudite s-au redus în mare parte după intrarea în vigoare a unui armistițiu, pe 8 aprilie. Grupările susținute de Iran din Yemen și Irak au continuat însă să vizeze regatul.

Riadul a fost unul dintre cei mai vocali opozanți ai războiului și a încercat să-l convingă pe președintele american Donald Trump să nu escaladeze conflictul cu Republica Islamică. Cu toate acestea, atacurile cu care Arabia Saudită continuă să se confrunte din mai multe direcții i-au determinat pe oficialii saudiți să devină tot mai îngrijorați și frustrați.

Un oficial saudit a declarat joi pentru CNN că regatul se pregătea pentru un atac major și coordonat din partea milițiilor susținute de Iran din Irak și Yemen, cu sprijinul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran. Teheranul a avertizat statele din Golf că reluarea atacurilor americane ar determina Iranul să riposteze împotriva unor instalații energetice sau de desalinizare din întreaga regiune.

Prin urmare, tratatul semnat vineri la Mecca transmite un avertisment Teheranului: un nou atac major asupra Arabiei Saudite ar putea activa pactul, ar putea atrage Pakistanul și Turcia în conflict și ar putea extinde în mod dramatic războiul.

Reacția Iranului

Primele reacții venite de la Teheran au indicat nemulțumirea față de acord. Un oficial iranian de rang înalt a avertizat că pactul nu va garanta securitatea Arabiei Saudite.

„Saudii ar trebui să înțeleagă că un acord pe hârtie cu Turcia și Pakistanul nu le va aduce securitate, la fel cum decenii de dependență unilaterală de americani nu au reușit să facă acest lucru”, a declarat Ebrahim Rezaei, membru al Comisiei pentru securitate națională și politică externă a Parlamentului iranian, într-o postare pe X.

Acordul consolidează legăturile militare tot mai strânse dintre cele trei state. Arabia Saudită și Pakistanul au semnat un pact oficial de apărare reciprocă în septembrie anul trecut, chiar înainte ca Iranul să înceapă să lovească direct obiective de pe teritoriul saudit.

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