Papa Leon al XIV-lea și-a început vizita de 12 zile în America de Sud cu un apel la extinderea accesului la serviciile medicale, afirmând că îngrijirea sănătății trebuie să fie disponibilă pentru toți oamenii, indiferent de situația lor financiară.

Papa Leon în Uruguay Foto: Captură video FB Pour un autre Uruguay

Ajuns sâmbătă, 7 noiembrie, în Uruguay, primul stat inclus în itinerariul său regional, Suveranul Pontif a declarat că se simte „destul de bine”, la trei săptămâni după operația de cancer suferită la plămâni, potrivit AFP, citată de Agerpres.

În primul său mesaj public din timpul vizitei, liderul Bisericii Catolice a subliniat că „asigurarea accesului tuturor la asistență medicală, indiferent de posibilitățile financiare, este o responsabilitate care privește fiecare societate”.

Vineri, Papa Leon al XIV-lea a fost întâmpinat de mii de persoane pe străzile din Montevideo, în timp ce se deplasa cu papamobilul către Piața Independenței, unde a fost primit de președintele uruguaian Yamandú Orsi.

Deși numeroși credincioși și curioși au venit să îl vadă, spațiul destinat ceremoniei nu s-a umplut complet.

În următoarele zile, Suveranul Pontif va participa la o serie de evenimente religioase și sociale în Uruguay. Printre acestea se numără o liturghie în orașul Paysandú, unde sunt așteptați aproximativ 30.000 de pelerini, precum și vizite în cartierul Casavalle, una dintre cele mai vulnerabile zone ale capitalei, la Universitatea Catolică și pe stadionul Centenario, unde va conduce o veghe de rugăciune cu zeci de mii de participanți.

În discursul său, Papa a abordat și problema ratei ridicate a sinuciderilor din Uruguay, una dintre cele mai mari din America Latină. El a avertizat că „singurătatea, angoasa și pierderea speranței pot deveni atât de profunde, încât o persoană nu mai găsește niciun motiv să continue să trăiască”, subliniind rolul esențial al familiei, comunității și sistemului de sănătate în prevenirea unor astfel de tragedii.

Turneul va continua în Argentina și Peru, țară cu care Papa are o legătură specială după aproape două decenii petrecute acolo ca misionar. Suveranul Pontif a descris Peru drept „una dintre multele mele case” și a spus că așteaptă cu nerăbdare reîntâlnirea cu oamenii și locurile care i-au marcat activitatea pastorală.

Vizita este considerată unul dintre cele mai intense turnee externe ale pontificatului și are loc într-un moment în care Biserica Catolică încearcă să își consolideze prezența într-o regiune aflată în plină transformare socială și politică.

Amintim că, în octombrie, Papa Leon, în vârstă de 71 de ani, a fost operat la Spitalul Gemelli din Roma. Intervenția chirurgicală prin care i-a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept, afectat de cancer, a durat aproximativ 90 de minute.

„Operația a fost un succes și nu au existat complicații”, a transmis Vaticanul. Potrivit comunicatului, papa și-a revenit rapid după intervenție

Afecțiunea pulmonară a fost descoperită în timpul unor controale pe care Vaticanul le-a descris drept „verificări de rutină”.

Operația a alimentat speculații privind impactul problemelor sale de sănătate asupra pontificatului început în urmă cu 17 luni.