Vaticanul a făcut publice primele fotografii cu Papa Leon al XIV-lea după intervenția chirurgicală pentru cancer pulmonar. Suveranul Pontif apare în picioare, fără sprijin, în timp ce oficiază o slujbă, semn că recuperarea îi permite să își reia treptat activitățile.

Starea Papei continuă să se îmbunătățească. Foto: Shutterstock

Potrivit echipei medicale, starea Papei continuă să se îmbunătățească, iar acesta se poate ocupa singur de activitățile sale obișnuite.

„Recuperarea postoperatorie îi permite să își desfășoare complet singur activitățile obișnuite de zi cu zi”, se arată în informarea semnată de medicul personal al Suveranului Pontif Luigi Carbone, și de Stefano Margaritora, șeful secției de chirurgie toracică de la spitalul Gemelli, notează BBC.

Vineri, la prânz, Papa Leon al XIV-lea a celebrat Liturghia, la care au fost prezenți medici și asistente aflați în afara programului de lucru, precum și membri ai Jandarmeriei Vaticanului.

În timpul predicii, Suveranul Pontif le-a mulțumit angajaților spitalului pentru grija acordată pacienților și pentru îngrijirea pe care a primit-o în perioada petrecută sub supraveghere medicală.

Tot vineri, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației. Suveranul Pontif a atras atenția asupra folosirii hranei ca instrument în conflictele armate și le-a cerut guvernelor să direcționeze o parte din fondurile destinate cheltuielilor militare către dezvoltarea agriculturii sustenabile.

Papa a subliniat că foametea este alimentată, în mare măsură, de lipsa voinței politice și a solidarității. De asemenea, a insistat asupra responsabilității statelor de a asigura accesul tuturor oamenilor la hrană suficientă și sigură.

„Este o obligație de justiție care leagă atât statele individuale, cât și comunitatea internațională”, a transmis acesta.

Deși evoluția medicală este încurajatoare, Vaticanul nu a stabilit încă un termen pentru reluarea completă a activităților Papei.

Secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a declarat joi că este prea devreme pentru a face estimări privind revenirea Suveranului Pontif.

„Nu putem face niciun fel de previziuni”, a precizat Parolin.

Acesta a explicat că decizia va depinde de evoluția recuperării, de condițiile în care Papa va putea reveni la activitățile sale și de recomandările medicilor.

„Întrebarea acum este când se va întoarce, în ce condiții se va întoarce și ce spun medicii. Iar în funcție de toți acești factori, Papa își va adapta apoi pontificatul, dacă va fi nevoie să fie adaptat”.

Între timp, Vaticanul continuă pregătirile pentru vizita apostolică pe care Papa Leon al XIV-lea ar urma să o efectueze în Uruguay, Argentina și Peru, în perioada 6–17 noiembrie. Desfășurarea călătoriei va depinde însă de evoluția stării sale de sănătate și de recomandările echipei medicale.