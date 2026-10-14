 Papa Leon al XIV-lea, operat cu succes de cancer pulmonar. Ce au anunțat medicii de la Vatican | adevarul.ro
search
Miercuri, 14 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Papa Leon al XIV-lea, operat cu succes de cancer pulmonar. Ce au anunțat medicii de la Vatican

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale reușite pentru îndepărtarea lobului inferior al plămânului drept, a anunțat Vaticanul într-un buletin medical.

Papei Leon i-a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept
Papa Leon, operat cu succes Foto: Profimedia

Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a fost operat marți, la Spitalul Gemelli din Roma. Intervenția a durat aproximativ 90 de minute.

„Operația a fost un succes și nu au existat complicații”, a transmis Vaticanul. Potrivit comunicatului, papa și-a revenit normal după intervenție și, după o scurtă perioadă de supraveghere, a fost dus în salonul său.

Afecțiunea pulmonară a fost descoperită în timpul unor controale pe care Vaticanul le-a descris drept „verificări de rutină”. Papa ar urma să rămână internat aproximativ o săptămână, informează BBC.

Papa, întâmpinat de mulțimi de credincioși la spital

Cu câteva ore înainte de internarea sa, numeroși oameni s-au adunat în fața Spitalului Gemelli, unde au așteptat îndelung pentru a-l vedea pe suveranul pontif. Mulțimea l-a întâmpinat cu urări de însănătoșire și încurajări.

În comunicatul său, Vaticanul a precizat că întregul lob inferior al plămânului drept a fost îndepărtat, pentru a se asigura că intervenția este completă.

O sursă de la Vatican a declarat agenției de presă Agence France-Presse că sunt efectuate analize suplimentare pentru a stabili dacă există indicii că boala s-a răspândit în alte părți ale organismului.

Cancerul, descoperit într-un stadiu incipient

Papa Leon al XIV-lea a anunțat personal, duminică, faptul că urmează să fie operat. El a făcut declarația de la balconul cu vedere spre Piața Sfântul Petru, după ce a rostit tradiționala rugăciune Angelus.

Suveranul pontif a spus atunci că nodulul pulmonar era „localizat” și fusese descoperit „într-un stadiu foarte timpuriu”. Medicii îi recomandaseră însă îndepărtarea acestuia.

Intervenția a fost realizată de echipa de chirurgie toracică a Spitalului Gemelli. Programul papei a fost eliberat până la 20 octombrie, pentru a-i permite să se recupereze.

Nodulii pulmonari sunt relativ frecvenți și nu sunt neapărat canceroși. În cazul papei, însă, examinările medicale au confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, așa cum suspectaseră medicii în urma testelor efectuate înainte de operație, a precizat Vaticanul.

Reprezentanții Sfântului Scaun au subliniat că papa, considerat în general o persoană cu o stare bună de sănătate, nu prezenta simptome de infecție sau de boală.

Cardinalul Tarcisio Isao Kikuchi, arhiepiscop de Tokyo, a scris pe rețelele sociale că a avut o audiență cu papa luni. Potrivit acestuia, suveranul pontif i-a spus că, din punct de vedere fizic, nu simțea că ar avea vreo problemă.

Cardinalul a adăugat că papa a decis să se opereze cât mai curând posibil, deoarece are programată o călătorie în America Latină la începutul lunii noiembrie și dorește să o păstreze în calendar.

Vizita are o semnificație deosebită, întrucât include o deplasare în Peru, țară în care Leon al XIV-lea a activat timp de mulți ani ca misionar și, ulterior, ca episcop.

Îngrijorare în rândul credincioșilor

În pofida mesajelor liniștitoare transmise de Vatican, vestea diagnosticului a provocat îngrijorare în rândul catolicilor din întreaga lume.

„Sunt îngrijorat? Da, pentru că, în mod sigur, nu mă așteptam la așa ceva”, a declarat marți jurnaliștilor cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului.

El a fost de acord că vestea a venit „ca un trăsnet din senin”, dar a spus că membrii Colegiului Cardinalilor au fost impresionați de „seninătatea” papei și au încredere în recuperarea acestuia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
digi24.ro
image
Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer şi a suferit o intervenţie chirurgicală de îndepărtare a unui lob pulmonar
stirileprotv.ro
image
În timp ce „avocații drogurilor” din Parlament încearcă să dezincrimineze consumul, pe motiv că stupefiantele nu sunt atât de periculoase, vedetele României urcă drogate la volan. „Firicel” din Las Fierbinți e doar ultimul nume dintr-o listă cu drogați celebri care i-au pus pe ceilalți în pericol. Ce se va întâmpla când consumul nu va mai fi pedepsit?
gandul.ro
image
Rusia pregătește scenarii pentru un război cu Europa până în 2045. Punctul vulnerabil al europenilor
mediafax.ro
image
Cei mai valoroși fotbaliști din SuperLiga sunt ai Craiovei! Cifrele pe care FCSB, Dinamo și Rapid nu le pot contesta
fanatik.ro
image
DNA a clasat dosarul în care Cristian Anton, directorul ARR prins cu șpaga în cutii de pantofi, a amenințat doi inspectori de trafic: „Știi ce fac cu tine? Am să spăl pe jos”
libertatea.ro
image
Prăbușirea like-urilor la postările lui Simion și ale influencerilor lui Georgescu: există o legătură cu centrele Yandex din Rusia?
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
Mircea Bravo "rupe" tăcerea, după scandalul cu Gigi Becali, "Bunica" și Steaua
digisport.ro
image
Câte ore de somn sunt necesare pentru susţinerea imunităţii?
click.ro
image
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
antena3.ro
image
Centrala de 1.700 MW de la Mintia a irakienilor, gata în trei ani, centrala Iernut de 430 MW a Romgaz, încă în şantier după zece ani
zf.ro
image
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
observatornews.ro
image
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
cancan.ro
image
Ce ar însemna o indexare mai mică a pensiilor în 2027? Avocat: O restrângere a dreptului la pensie
newsweek.ro
image
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
prosport.ro
image
Ce a cumpărat o româncă cu 6 lei de la Lidl. A luat două „pungi antirisipă” şi a fotografiat toate alimentele: „Ce ziceţi? Merită?”
playtech.ro
image
Cum arată lupta la titlu în SuperLiga după 11 etape. Adrian Ilie și Cristi Balaj și-au ales favoritele
fanatik.ro
image
Jocul lui Grindeanu cu PNL: „Este culmea parodiei, schizofrenie politică. O insultă la inteligența românului care are preocupări legate de stabilitatea țării”
ziare.com
image
S-au încheiat negocierile dintre Adrian Mutu și FRF
digisport.ro
image
Mihai Morar împlinește 45 de ani. Gestul făcut cu o oră înainte de aniversare: „Doamne, Îți mulțumesc!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E cutremur! Nicuşor Dan tocmai a dat NUCLEARA, se resetează tot
romaniatv.net
image
Tradiții de Sfânta Parascheva. Ce e interzis să faci în ziua de 14 octombrie
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Anisia a născut! Prima fotografie emoționantă cu bebelușul, chiar din maternitate. Ce sex are copilul
actualitate.net
image
Gustarea care nu-i lipsește Valentinei Pelinel din mașină: „Nu țin nicio dietă!” Ce are mereu la ea
click.ro
image
Revoltă în învățământ! Directoarele de la „Lazăr” și „Caragiale” au picat concursul pe post și acuză Ministerul
click.ro
image
Cazări inedite în România: dormi sub stele într-o căruță cu coviltir, cu baie și aer condiționat
click.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
Prințesa Charlotte FOTO Profimedia
Prințesa Charlotte i-a lăsat pe toți mască, după ce a fost văzută la metroul londonez. Ce cadou inedit a primit fiica Prințului William
okmagazine.ro
Volumul First Folio, la Folger Shakespeare Library, Washington DC, SUA
Cartea care a salvat pentru posteritate opera lui Shakespeare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Aylin Cadîr, dezvăluiri emoționante despre familia sa și copilăria în comunitatea turcă: „Mi-era rușine să-mi spun numele”. Ce relație are astăzi cu sora ei, Ayfer
image
Gustarea care nu-i lipsește Valentinei Pelinel din mașină: „Nu țin nicio dietă!” Ce are mereu la ea

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte i-a lăsat pe toți mască, după ce a fost văzută la metroul londonez. Ce cadou inedit a primit fiica Prințului William