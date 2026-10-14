Papa Leon al XIV-lea, operat cu succes de cancer pulmonar. Ce au anunțat medicii de la Vatican

Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale reușite pentru îndepărtarea lobului inferior al plămânului drept, a anunțat Vaticanul într-un buletin medical.

Papa Leon, operat cu succes Foto: Profimedia

Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a fost operat marți, la Spitalul Gemelli din Roma. Intervenția a durat aproximativ 90 de minute.

„Operația a fost un succes și nu au existat complicații”, a transmis Vaticanul. Potrivit comunicatului, papa și-a revenit normal după intervenție și, după o scurtă perioadă de supraveghere, a fost dus în salonul său.

Afecțiunea pulmonară a fost descoperită în timpul unor controale pe care Vaticanul le-a descris drept „verificări de rutină”. Papa ar urma să rămână internat aproximativ o săptămână, informează BBC.

Papa, întâmpinat de mulțimi de credincioși la spital

Cu câteva ore înainte de internarea sa, numeroși oameni s-au adunat în fața Spitalului Gemelli, unde au așteptat îndelung pentru a-l vedea pe suveranul pontif. Mulțimea l-a întâmpinat cu urări de însănătoșire și încurajări.

În comunicatul său, Vaticanul a precizat că întregul lob inferior al plămânului drept a fost îndepărtat, pentru a se asigura că intervenția este completă.

O sursă de la Vatican a declarat agenției de presă Agence France-Presse că sunt efectuate analize suplimentare pentru a stabili dacă există indicii că boala s-a răspândit în alte părți ale organismului.

Cancerul, descoperit într-un stadiu incipient

Papa Leon al XIV-lea a anunțat personal, duminică, faptul că urmează să fie operat. El a făcut declarația de la balconul cu vedere spre Piața Sfântul Petru, după ce a rostit tradiționala rugăciune Angelus.

Suveranul pontif a spus atunci că nodulul pulmonar era „localizat” și fusese descoperit „într-un stadiu foarte timpuriu”. Medicii îi recomandaseră însă îndepărtarea acestuia.

Intervenția a fost realizată de echipa de chirurgie toracică a Spitalului Gemelli. Programul papei a fost eliberat până la 20 octombrie, pentru a-i permite să se recupereze.

Nodulii pulmonari sunt relativ frecvenți și nu sunt neapărat canceroși. În cazul papei, însă, examinările medicale au confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, așa cum suspectaseră medicii în urma testelor efectuate înainte de operație, a precizat Vaticanul.

Reprezentanții Sfântului Scaun au subliniat că papa, considerat în general o persoană cu o stare bună de sănătate, nu prezenta simptome de infecție sau de boală.

Cardinalul Tarcisio Isao Kikuchi, arhiepiscop de Tokyo, a scris pe rețelele sociale că a avut o audiență cu papa luni. Potrivit acestuia, suveranul pontif i-a spus că, din punct de vedere fizic, nu simțea că ar avea vreo problemă.

Cardinalul a adăugat că papa a decis să se opereze cât mai curând posibil, deoarece are programată o călătorie în America Latină la începutul lunii noiembrie și dorește să o păstreze în calendar.

Vizita are o semnificație deosebită, întrucât include o deplasare în Peru, țară în care Leon al XIV-lea a activat timp de mulți ani ca misionar și, ulterior, ca episcop.

Îngrijorare în rândul credincioșilor

În pofida mesajelor liniștitoare transmise de Vatican, vestea diagnosticului a provocat îngrijorare în rândul catolicilor din întreaga lume.

„Sunt îngrijorat? Da, pentru că, în mod sigur, nu mă așteptam la așa ceva”, a declarat marți jurnaliștilor cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului.

El a fost de acord că vestea a venit „ca un trăsnet din senin”, dar a spus că membrii Colegiului Cardinalilor au fost impresionați de „seninătatea” papei și au încredere în recuperarea acestuia.