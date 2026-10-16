De pe patul spitalului, Papa Leon a reușit să-l înduplece pe Vladimir Putin să coopereze pentru salvarea locuitorilor unui oraș ucrainean

De pe patul spitalului unde se află după o operație pentru cancer pulmonar, Papa Leon a intervenit pe lângă Vladimir Putin pentru a obține ajutor pentru locuitorii unui oraș ucrainean aflat sub ocupație rusă.

Papa Leon a făcut un apel la Vladimir Putin pentru salvarea locuitorilor din Oleşkî. Foto: Khpv.org

Papa Leon l-a sunat vineri, 16 octombrie, pe președintele rus Vladimir Putin și i-a cerut să permită livrarea de alimente și ajutoare umanitare în Oleşkî, oraș din regiunea ucraineană Herson, ocupat de forțele ruse în februarie 2022.

Potrivit Vaticanului, pontiful a solicitat un armistițiu care să permită transporturilor să ajungă la locuitori. După convorbire, Kremlinul a anunțat că a acceptat să coopereze cu Sfântul Scaun pentru asigurarea aprovizionării.

„Intenţia Vaticanului de a contribui la crearea condiţiilor necesare pentru a asigura siguranţa populaţiei oraşului şi pentru a organiza aprovizionarea cu bunuri de primă necesitate a fost încurajată”, a transmis Kremlinul, continuând: „S-a convenit să se coopereze în această privinţă”.

Comunicatul nu confirmă însă acceptarea armistițiului cerut de papă și nu precizează când ar putea fi reluate livrările, ci doar disponibilitatea de a „coopera”

Locuitorii din Oleşkî, condamnaţi la moarte prin înfometare

„Adevărul” a scris deja despre situaţia din Oleşkî, unde aproximativ 6.000 de oameni, dintre care 200 de copii, mor de foame în orașul care funcționează sub ocupația rusă ca o închisoare și se transformă rapid într-un lagăr al morții, pentru că nimănui nu i se permite să intre sau să iasă. Ultima livrare de alimente a avut loc pe 26 mai, iar de atunci Moscova acuză Ucraina că împiedică transportul proviziilor, în timp ce Kievul susține că forțele ruse blochează livrările.

Cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului, a declarat că apelul către Vladimir Putin a fost inițiativa pontifului. După convorbire, acesta a explicat faptul că Papa Leon a dorit „să pledeze pentru cauza acestui oraş asediat”.

Papa Leon, în vârstă de 71 de ani, se recuperează la spitalul Gemelli din Roma după o intervenție chirurgicală pentru cancer pulmonar.

Vaticanul a anunțat vineri că starea sa se îmbunătățește constant și că pontiful poate lucra și își poate desfășura activitățile zilnice obișnuite. La rândul său, Kremlinul a transmis că Vladimir Putin i-a urat o recuperare rapidă și completă.