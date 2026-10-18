Papa Leon al XIV-lea a apărut duminică, 18 octombrie, în fața credincioșilor reuniți în Piața Sfântul Petru, la cinci zile după intervenția chirurgicală prin care i-a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept, afectat de cancer.

Foto: Captură YouTube Vatican News

Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, a transmis că va reveni gradual la activitățile obișnuite, în perioada de recuperare, potrivit Reuters.

Zâmbind de la una dintre ferestrele Palatului Apostolic și vorbind cu o voce fermă, Papa le-a mulțumit credincioșilor pentru sprijinul primit în ultimele zile.

„După ce am depășit această etapă delicată (...) îmi voi relua acum treptat activitățile, întotdeauna cu ajutorul lui Dumnezeu și al rugăciunilor voastre”, a declarat Papa Leon al XIV-lea.

Suveranul Pontif, diagnosticat cu cancer la un plămân, a fost externat sâmbătă din Spitalul Gemelli din Roma și a participat, fără ajutor, la tradiționala rugăciune Angelus de la prânz.

În mesajul adresat pelerinilor adunați în piață, Papa a făcut și un apel la credință și modestie, îndemnându-i să renunțe la ambițiile personale și să îl slujească pe Dumnezeu „fără compromisuri”.

Amintim că Papa Leon, în vârstă de 71 de ani, a fost operat marți, la Spitalul Gemelli din Roma. Intervenția a durat aproximativ 90 de minute.

„Operația a fost un succes și nu au existat complicații”, a transmis Vaticanul. Potrivit comunicatului, papa și-a revenit normal după intervenție și, după o scurtă perioadă de supraveghere, a fost dus în salonul său.

Afecțiunea pulmonară a fost descoperită în timpul unor controale pe care Vaticanul le-a descris drept „verificări de rutină”.

Operația suferită săptămâna trecută a alimentat speculații privind impactul problemelor sale de sănătate asupra pontificatului început în urmă cu 17 luni.