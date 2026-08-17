Trump amenință Omanul cu bombardamente dacă „stă în calea” unui acord privind Strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump a amenințat luni că Statele Unite ar putea bombarda Omanul dacă această țară se opune unui acord privind Strâmtoarea Ormuz. Amenințarea vine în timp ce Omanul și Iranul negociază de mai multe săptămâni un mecanism pentru reluarea traficului maritim prin una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Donald Trump a făcut declarația într-un interviu acordat Fox News jurnalistului Trey Yingst, fiind întrebat despre discuțiile dintre Iran și Oman privind Strâmtoarea Ormuz.

„Dacă Omanul se pune în calea noastră, îl vom bombarda puternic”, a spus președintele american, potrivit relatării lui Yingst. Declarația a fost preluată luni de mai multe publicații internaționale.

Trump a cerut în același timp Iranului să renunțe la confruntare și să accepte condițiile Washingtonului, spunând că Teheranul ar trebui să „ridice steagul alb al capitulării”. Președintele american a afirmat, de asemenea, că nu se grăbește să ajungă la un acord și că alegerile legislative americane din noiembrie nu îi schimbă poziția.

Iranul și Omanul negociază un acord privind traficul prin strâmtoare

Declarațiile lui Trump au venit în aceeași zi în care Iranul a anunțat că negocierile cu Omanul privind Strâmtoarea Ormuz continuă.

Un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a declarat că discuțiile au loc „în mod serios” și că cele două părți fac schimb de opinii asupra textului unei declarații comune.

Potrivit Associated Press, Iranul și Omanul sunt aproape de finalizarea unui acord comun privind modul în care va fi gestionat traficul maritim prin strâmtoare. Planul aflat în discuție ar presupune rute distincte în apropierea coastelor celor două țări și, pentru o perioadă interimară, trecerea navelor fără plata unor taxe.

Omanul are un rol important în aceste negocieri, în condițiile în care Muscat a menținut relații atât cu Washingtonul, cât și cu Teheranul și a fost implicat în eforturi diplomatice privind conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Washingtonul vrea redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Statele Unite au cerut redeschiderea traficului prin strâmtoare în cadrul negocierilor cu Iranul. În paralel, Washingtonul menține o blocadă asupra porturilor iraniene.

Negocierile americano-iraniene au intrat însă în impas. Reuters relata luni că traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit puternic, în timp ce eforturile diplomatice pentru găsirea unei soluții nu au produs până acum un acord.

Acord controversat SUA–Iran: Trump anunță redeschiderea Strâmtorii Ormuz, însă Iranul contestă informațiile

Iranul a transmis, la rândul său, că este pregătit să treacă de la o poziție defensivă la una „pe deplin ofensivă” dacă negocierile cu Washingtonul eșuează. Reuters relatează că Teheranul a avertizat că ar putea extinde confruntarea în Strâmtoarea Ormuz și dincolo de aceasta.

Trump susține că SUA controlează strâmtoarea

Amenințarea la adresa Omanului vine după o serie de declarații ale președintelui american privind controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Pe 12 august, Trump a afirmat că Statele Unite au „control total” asupra strâmtorii și că intenționează să îl mențină. Reuters a relatat că declarația a fost făcută de Trump pe platforma sa Truth Social.

Două zile mai târziu, Trump a declarat că intenționează să declare în curând Strâmtoarea Ormuz teritoriu american.

Iranul respinge însă afirmațiile Washingtonului. Oficialii iranieni susțin că strâmtoarea se află sub controlul și administrarea Teheranului și au transmis că navele nu pot traversa fără permisiunea Iranului.

O rută esențială pentru transporturile de petrol și gaze

Strâmtoarea Ormuz leagă Golful Persic de Golful Oman și Oceanul Indian și reprezintă una dintre principalele rute maritime pentru transportul mondial de energie.

Înaintea izbucnirii conflictului, prin această zonă trecea aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, potrivit Reuters.

Reducerea traficului prin strâmtoare a început să afecteze piețele energetice. Reuters relata luni că prețurile petrolului au crescut pe fondul lipsei progreselor în negocierile privind conflictul și al încetinirii traficului maritim prin Ormuz.

Piețele din statele din Golf au fost, de asemenea, afectate luni de tensiunile dintre Statele Unite și Iran și de perturbarea transporturilor prin strâmtoare.

Iranul și SUA își transmit reciproc avertismente

În timp ce Iranul negociază cu Omanul asupra traficului maritim, Washingtonul și Teheranul continuă să aibă poziții diferite privind condițiile pentru încheierea conflictului.

Reuters relatează că Iranul a avertizat că va escalada situația dacă Statele Unite nu respectă un eventual acord în termen de câteva săptămâni.

Trump a afirmat, în același timp, că Statele Unite poartă discuții printr-un canal direct cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, informație pe care a confirmat-o în interviul acordat Fox News.

În acest context, negocierile dintre Iran și Oman privind Strâmtoarea Ormuz continuă, în timp ce traficul maritim prin această rută strategică rămâne puternic redus.