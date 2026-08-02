Iranul dezminte că ar fi cerut oprirea atacurilor americane: „Forțele noastre sunt în alertă maximă”

Autoritățile iraniene au respins duminică afirmațiile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora Teheranul ar fi cerut Statelor Unite să renunțe la noi atacuri asupra Iranului pentru a permite încheierea unui acord. O agenție de presă iraniană a catalogat declarațiile liderului de la Casa Albă drept „o nouă minciună”.

Potrivit agenției Mehr, care citează surse militare iraniene, afirmațiile lui Trump sunt lipsite de fundament, iar forțele armate ale Iranului rămân în stare de alertă maximă.

„Acuzațiile președintelui american nu sunt decât o nouă minciună. Forțele noastre se află în stare de alertă maximă și sunt pregătite pentru orice eventualitate”, a transmis agenția Mehr.

Reacția vine după ce Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite și Israelul au convenit să suspende atacurile planificate împotriva Iranului, susținând că decizia a fost luată la solicitarea Teheranului și a altor state din Orientul Mijlociu.

Liderul american a afirmat că un eventual acord ar trebui să includă redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și eliminarea amenințării reprezentate de programul nuclear iranian.

Între timp, agenția iraniană Fars, citând o sursă apropiată echipei de negociere nucleară, a transmis că Iranul nu intenționează să redeschidă Strâmtoarea Ormuz atât timp cât Statele Unite își continuă acțiunile considerate ostile.

„Atâta timp cât Statele Unite își vor menține acțiunile ostile, Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă”, a declarat sursa citată de Fars.

Conflictul dintre Iran, pe de o parte, și Statele Unite și Israel, pe de altă parte, a escaladat după declanșarea campaniei de bombardamente asupra teritoriului iranian, la sfârșitul lunii februarie. De atunci, Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale, prin care tranzitează, în mod obișnuit, aproximativ 20% din producția mondială de hidrocarburi.

Ca răspuns, Statele Unite au instituit un blocaj naval asupra porturilor iraniene, în timp ce schimburile de atacuri dintre cele două părți continuă să alimenteze tensiunile din Orientul Mijlociu.