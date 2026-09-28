În după-amiaza zilei de 28 septembrie, Rusia a atacat clădirea Academiei de Științe a Ucrainei din Kiev, precum și ținte civile din Dnipro și din alte orașe. Au existat victime.

Rusia a atacat obiective din Ucraina FOTO: X Foto: X/Volodimir Zelenski

În după-amiaza zilei de 28 septembrie, forțele ruse au lansat o nouă serie de atacuri asupra infrastructurii civile din Ucraina. Un incendiu a izbucnit în clădirea Academiei de Științe din Kiev, iar o clădire administrativă din Dnipro a fost avariată, soldată cu morți și răniți.

Operațiunile de salvare continuă în capitală în urma unui atac asupra clădirii Academiei de Științe: pompierii sting incendiul, salvatorii caută persoane care s-ar fi putut afla în interior și sunt implicate toate serviciile de urgență, scrie Dialog.

În districtul Șevcenkivski, o dronă a lovit o clădire nerezidențială, ucigând o femeie și spitalizând trei persoane. În districtul Darnițki, o dronă a lovit o clădire nerezidențială. . Atacuri asupra țintelor civile au avut loc și în alte orașe și regiuni.

Morți și răniți

Potrivit lui Vitali Klitschko, primarul Kievului, patru persoane au fost deja rănite într-o clădire nerezidențială din centrul Capitalei. Trei dintre răniți au fost spitalizați. Operațiunea de căutare și salvare este în desfășurare. De la începutul zilei de 28 septembrie, 14 persoane au fost rănite în atacurile rusești din Kiev, dintre care șase sunt spitalizate în spitalele orașului, iar o femeie a murit. La ora 15:27, o clădire administrativă cu șapte etaje din districtul Shevchenkivskyi a fost lovită la etajul patru. Serviciile de urgență sunt trimise la fața locului, iar informațiile despre victime nu au parvenit încă.

O clădire a unui depozit a fost avariată în districtul Brovary din regiunea Kiev. Incendiul a fost ținut sub control. Un ușor exces de amoniac (NH3) a fost înregistrat în zona incendiului. Nu au fost detectate niveluri ridicate în Brovary, dar experții recomandă închiderea ferestrelor și ușilor, evitarea activităților prelungite în aer liber, consumul de apă, oprirea aparatelor de aer condiționat și pornirea purificatoarelor de aer la cea mai înaltă setare.

Un incendiu a izbucnit și într-o clădire administrativă din Dnipro. Salvatorii au evacuat oamenii de la etajele superioare folosind o scară de pompieri, salvând inițial 49 de persoane. Trei persoane au fost raportate ca fiind moarte și cel puțin 18 rănite. Medicii oferă toată asistența necesară. O fetiță de 8 ani a necesitat îngrijiri medicale după ce a suferit o comoție cerebrală în urma unui atac inamic. O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite în atacul rusesc de la Sinelnykove. Printre răniți se numără și un băiat de 15 ani. Acesta este în prezent spitalizat în stare gravă

În Sloviansk, o locuință privată a luat foc în urma unui atac cu drone FPV. În timp ce stingeau incendiul, trupele ruse au atacat din nou salvatorii, avariind o mașină de pompieri, dar nu au existat victime. În Kramatorsk , o clădire cu nouă etaje a fost avariată, iar balcoanele și apartamentele au cuprins flăcările.

Zelenski: „Rusia va răspunde”

Președintele Zelenski a spus: „Rusia va răspunde cu siguranță la acest lucru. Și fiecare dintre partenerii Ucrainei trebuie să vadă, din această teroare, din aceste atacuri, că sprijinul pentru Ucraina înseamnă cu adevărat sprijin pentru viețile oamenilor, sprijin pentru faptul că teroarea nu ar trebui niciodată, nicăieri, să fie normalizată. Rusia trebuie să fie trasă la răspundere pentru toate acestea și să simtă consecințele reale. Mulțumesc tuturor celor care ajută Ucraina!”