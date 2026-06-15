Acord controversat SUA–Iran: Trump anunță redeschiderea Strâmtorii Ormuz, însă Iranul contestă informațiile

Un oficial american de rang înalt a declarat că Statele Unite și Iran au semnat un acord care prevede reluarea treptată a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, precum și relaxarea unor măsuri restrictive americane asupra Teheranului.

Potrivit sursei citate, documentul a fost semnat de președintele american Donald Trump, de vicepreședintele JD Vance și de președintele parlamentului iranian Mohammad Bagher Qalibaf. Acordul ar urma să fie făcut public în următoarele 24–48 de ore, iar discuțiile tehnice ar începe în cursul acestei săptămâni.

Într-o declarație făcută alături de președintele francez Emmanuel Macron, înaintea reuniunii G7 de la Evian-les-Bains, Donald Trump a susținut că Strâmtoarea Ormuz „este deja parțial redeschisă” și că va deveni „complet operațională în perioada imediat următoare”, potrivit reuters. Acesta a afirmat, de asemenea, că acordul ar fi fost deja semnat, iar fluxul maritim prin strâmtoare a început să fie reluat treptat.

Trump a mai adăugat că Iranul „nu va deține o armă nucleară”, subliniind că respectarea înțelegerii va fi supravegheată printr-un „control strict”.

Deși partea americană susține redeschiderea completă a navigației fără taxe de tranzit impuse de Iran, Teheranul a negat aceste condiții.

Presa de stat iraniană afirmă că ar fi avut loc doar o înțelegere temporară privind tranzitul liber, pentru aproximativ 60 de zile, după care ar putea fi introduse tarife maritime.

Agenția Fars a relatat că Iranul intenționează să obțină beneficii financiare din traficul comercial prin strâmtoare, ceea ce contrazice versiunea prezentată de Washington.

Potrivit acelorași surse, Pakistanul a avut un rol de mediator în negocieri, anunțând și un acord mai larg de încetare a ostilităților în regiune, inclusiv în Liban.