 Teheranul respinge amenințarea lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz: „A fost iraniană, este iraniană și va rămâne iraniană” | adevarul.ro
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Teheranul respinge amenințarea lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz: „A fost iraniană, este iraniană și va rămâne iraniană”

Război în Orientul Mijlociu
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Iranul respinge declarațiile președintelui american Donald Trump privind Strâmtoarea Ormuz, după ce liderul de la Casa Albă a afirmat că intenționează să declare în curând această rută maritimă strategică „teritoriu al Statelor Unite”.

Iranul respinge declarațiile lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz. FOTO: Shutterstock
Iranul respinge declarațiile lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz. FOTO: Shutterstock

Teheranul susține că strâmtoarea aparține Iranului și că doar autoritățile iraniene pot decide dacă aceasta este deschisă sau închisă, relatează Euronews.

Într-un discurs susținut vineri la New York, Donald Trump a afirmat că, după înfrângerea Iranului, intenționează să declare Strâmtoarea Ormuz teritoriu american. „Avem blocada. Nicio navă nu trece, decât dacă vrem noi”, a spus președintele SUA.

Kazem Gharibabadi, ministrul adjunct de Externe al Iranului, a transmis sâmbătă, într-un mesaj publicat pe platforma X, că Strâmtoarea Ormuz „a fost iraniană, este iraniană și va rămâne iraniană”.

Oficialul a adăugat că strâmtoarea „va fi închisă și deschisă numai la comanda Iranului” și a acuzat Washingtonul că refuză să accepte realitatea conflictului.

Strâmtoarea Ormuz, punct strategic pentru comerțul cu petrol

Strâmtoarea Ormuz leagă Golful Persic de Golful Oman și Marea Arabiei și reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale. În mod obișnuit, aproximativ un sfert din comerțul mondial cu petrol transportat pe mare trece prin această zonă.

Controlul strâmtorii a devenit una dintre principalele probleme în negocierile dintre Statele Unite și Iran. Teheranul a închis efectiv trecerea după izbucnirea războiului, iar Washingtonul a impus, la rândul său, o blocadă navală asupra porturilor iraniene.

În luna iunie, cele două părți au convenit asupra unui memorandum de înțelegere provizoriu. Iranului i s-a cerut să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să reafirme că nu va achiziționa sau dezvolta arme nucleare. Statele Unite urmau să ridice blocada navală și să anuleze sancțiunile impuse Teheranului.

Acordul prevedea un termen de 60 de zile pentru ca cele două țări să ajungă la o înțelegere finală. Situația s-a deteriorat însă după ce atacuri iraniene asupra unor nave din Strâmtoarea Ormuz, în luna iulie, au determinat Statele Unite să lanseze noi lovituri aeriene și să reînnoiască blocada navală asupra porturilor iraniene.

Tensiunile privind controlul asupra strâmtorii riscă astfel să afecteze în continuare negocierile dintre Washington și Teheran și să pună presiune asupra transportului internațional de energie.

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