 Trump amenință că va declara Strâmtoarea Ormuz „teritoriu al Statelor Unite”: „Nicio navă nu trece decât dacă vrem noi” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 15 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump amenință că va declara Strâmtoarea Ormuz „teritoriu al Statelor Unite”: „Nicio navă nu trece decât dacă vrem noi”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat vineri, 14 august, că va declara Strâmtoarea Ormuz „teritoriu al Statelor Unite”, în contextul conflictului cu Iranul și al blocadei impuse de Washington. Trump susține că măsura ar putea fi luată „destul de curând”, după ceea ce el consideră a fi înfrângerea Iranului.

Donald Trump continuă să amenințe Iranul. FOTO: Profimedia
Donald Trump continuă să amenințe Iranul. FOTO: Profimedia

„Nicio navă nu trece decât dacă vrem noi”, a declarat liderul de la Casa Albă, făcând referire la controlul pe care Statele Unite îl exercită în prezent asupra traficului maritim prin această zonă, relatează The Guardian.

Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de energie. În mod normal, prin această zonă trece aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol transportată pe mare, ceea ce face ca orice perturbare a traficului să aibă efecte importante asupra piețelor internaționale.

Iranul respinge amenințările lui Trump

Teheranul a reacționat rapid la declarațiile președintelui american. Kazem Gharibabadi, ministrul adjunct de Externe al Iranului, a transmis că țara sa nu va fi intimidată de amenințările sau demonstrațiile de forță ale Statelor Unite.

Oficialul iranian a susținut că decizia privind deschiderea sau închiderea Strâmtorii Ormuz poate fi luată doar sub autoritatea Iranului, respingând astfel afirmațiile lui Trump privind controlul american asupra rutei maritime.

Președintele SUA a afirmat și la începutul acestei săptămâni că Washingtonul deține „controlul total” asupra strâmtorii și a sugerat că Statele Unite ar putea păstra acest control. În luna iulie, Trump afirmase că SUA „preiau” Strâmtoarea Ormuz și discutase inclusiv despre posibilitatea ca statele care beneficiază de securizarea rutei să plătească taxe sau alte forme de compensație.

Negocierile dintre SUA și Iran, în impas

Declarațiile lui Trump vin într-un moment în care negocierile pentru încheierea războiului cu Iranul sunt blocate. Statele Unite au încercat în ultimele luni să crească presiunea economică asupra Teheranului prin blocarea transporturilor maritime și a porturilor iraniene.

Administrația Trump susține că Iranul a fost înfrânt și că autoritățile de la Teheran încearcă să ajungă la un acord. Iranul respinge însă cererile Washingtonului și a transmis că nu va redeschide complet Strâmtoarea Ormuz până când Statele Unite nu își schimbă politica, nu compensează pagubele provocate de război, nu ridică sancțiunile și nu deblochează activele iraniene înghețate.

Conflictul și restricțiile privind navigația prin Strâmtoarea Ormuz au avut deja efecte asupra piețelor energetice. Prețurile carburanților au crescut după izbucnirea războiului, iar Donald Trump susține că aceste costuri sunt necesare pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.

„Nu-mi voi cere niciodată scuze”, a declarat președintele american, insistând că deciziile luate de administrația sa au fost corecte. Trump a descris Iranul drept principalul stat sponsor al terorismului și a reafirmat că obiectivul Washingtonului este să împiedice Teheranul să dezvolte o armă nucleară.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele mize ale conflictului

Controlul asupra Strâmtorii Ormuz a devenit una dintre principalele mize ale conflictului dintre Statele Unite și Iran. Trump a cerut în ultimele luni sprijinul aliaților pentru securizarea rutei maritime și a criticat statele care au refuzat să se implice.

La începutul lunii aprilie, liderul de la Casa Albă amenințase chiar că ar putea opri livrările de arme către Ucraina dacă statele europene nu contribuie la apărarea Strâmtorii Ormuz.

Iranul continuă să susțină că Statele Unite nu au dreptul să decidă viitorul acestei rute maritime și condiționează redeschiderea completă a strâmtorii de concesii majore din partea Washingtonului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
digi24.ro
image
David Popovici, campion european la 200 m liber. Românul a reușit o performanță unică în istoria Campionatelor Europene
stirileprotv.ro
image
Șoferul care a provocat accidentul mortal din Brașov are afaceri de milioane cu statul. Firma lui a prins zeci de contracte publice, inclusiv cu unități militare
gandul.ro
image
Descoperire fără precedent: „fantoma” unui reactor nuclear oprit a fost detectată
mediafax.ro
image
Magnații de la Manchester City pot cumpăra Farul lui Hagi! A citit în direct toate mesajele. Exclusiv
fanatik.ro
image
Între gloria regală și dezastrul de azi. Locul pe unde au trecut regii României a ajuns o haltă aproape pustie și distrusă de graffiti
libertatea.ro
image
Premierul Peter Magyar suspectează Rusia că a sabotat „acordul secolului”. „Niște depozite și două gropi mari de beton”
digi24.ro
image
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
gsp.ro
image
După mai bine de 4 ani de război, Aryna Sabalenka a găsit soluția. Cum i-a numit pe ucraineni
digisport.ro
image
Radu Andrei Tudor, despre relația cu fiul său: „Avem micile noastre complicități..."
click.ro
image
Mărturia șoferului care a ucis doi pietoni la Brașov: „Mi-am pierdut cunoștința”. A refuzat internarea pentru că „nu merită tratat”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
O familie cu un copil a pierit într-un accident în Mureș. Mașina le-a devenit sicriu: "S-au grăbit spre final"
observatornews.ro
image
Soțul Annei a ieșit la lumină! A ținut pasul cu pretențiile Julietei de pe Transfăgărășan până i-a ieșit fum din portofel
cancan.ro
image
Suma uriașă reținută drept CASS pensionarilor cu pensia între 4.000 și 5.000 lei. Cum ar putea recupera banii?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
Cum reușește Bulgaria să ieftinească carburanții, în timp ce România are printre cele mai mari prețuri din regiune
playtech.ro
image
Gigi Becali a primit ofertă de 50 milioane euro să vândă FCSB și Palatul! Cine e „miliardarul fără chip” care a făcut propunerea. Exclusiv
fanatik.ro
image
Românii care au salvat toată țara după criza generată de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Lecția pe care trebuie să o învețe decidenții
ziare.com
image
Ce simbolizează cele 3 cuvinte scrise de marele David Popovici în franceză, după de a stabilit un record ISTORIC la Paris
digisport.ro
image
„De când fac asta, cheltui mai conștient”. Trucurile românilor pentru a economisi bani lunar
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri pentru ziua de 15 august. Ce este interzis să faci de Adormirea Maicii Domnului
mediaflux.ro
image
David Popovici, destăinuiri dureroase „Un membru al familiei se confruntă cu dependența de droguri” + Drumul de la copilul agresat de antrenoare la campionul olimpic
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Radu Andrei Tudor, despre relația cu fiul său: „Avem micile noastre complicități..."
click.ro
image
Tradiții și superstiții de Adormirea Maicii Domnului. Ce nu trebuie să faci pe 15 august
click.ro
image
„De când fac asta, cheltui mai conștient”. Trucurile românilor pentru a economisi bani lunar
click.ro
Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe foto Profimedia jpg
„Știa să-și folosească limba...” Aventura de-o noapte a celor mai mari sex simboluri a dat foc Vechiului Hollywood
okmagazine.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Anca Dumitra, imagini spectaculoase de la mare alături de fiul ei. Cum s-a fotografiat actrița din „Las Fierbinți”
image
Radu Andrei Tudor, despre relația cu fiul său: „Avem micile noastre complicități..."

OK! Magazine

image
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian