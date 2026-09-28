Monstrul din Someș a ieșit la mal după trei ore de luptă: un tânăr pescar a prins un somn de 65 de kilograme

O captură rară a fost făcută pe Someș, în apropiere de Jibou. Un tânăr pescar din Zalău a prins un somn de peste doi metri, iar lupta pentru aducerea lui la mal a durat aproximativ trei ore. Captura a fost făcută la spinning și este considerată una neobișnuită pentru această zonă a râului.

Un pescar a prins un somn de 65 de kilograme Foto: Sălajul Liber

Potrivit publicației Sălajul Liber, peștele a opus o rezistență puternică după ce a fost prins. Forța somnului, atacurile și schimbările bruște de direcție au făcut ca recuperarea să fie dificilă, iar pescarul a trebuit să aștepte până când exemplarul a obosit suficient pentru a putea fi adus la mal.

Somnul avea aproximativ 225 de centimetri lungime și cântărea peste 65 de kilograme.

După aproximativ trei ore, tânărul a reușit să încheie partida și să scoată peștele din apă.

„A fost o luptă care pe care”, este descrierea făcută capturii, care a atras atenția pescarilor din zonă.

Tehnica spinning presupune folosirea unei năluci artificiale, recuperată activ prin apă. Metoda este utilizată pentru pescuitul peștilor răpitori și poate duce la capturi spectaculoase atunci când exemplarul atacă năluca.

Potrivit pescarilor din zonă, un somn de asemenea dimensiuni nu a mai fost capturat la spinning în acel sector al Someșului de aproximativ un deceniu.

Există însă și un precedent pentru o captură și mai mare. În 2019, tot pe Someș, a fost prins un somn care cântărea aproximativ 75 de kilograme și măsura 2,52 metri.

O altă captură impresionantă a fost făcută recent în Delta Dunării. Un pescar a reușit să scoată din apă un somn de aproximativ 80 de kilograme, cu o lungime de aproape doi metri.