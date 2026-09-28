 Radu Miruță, după avizul negativ pentru Apărare: „Nevoile Armatei Române sunt aceleași indiferent de cine va fi ministru” | adevarul.ro
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Radu Miruță, după avizul negativ pentru Apărare: „Nevoile Armatei Române sunt aceleași indiferent de cine va fi ministru”

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Radu Miruță, propus pentru Ministerul Apărării în Guvernul Mureșan, a primit aviz negativ în comisiile parlamentare, dar a declarat ulterior că proiectele începute în mandatul său trebuie să continue.

Radu Miruță
Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării Foto: George Călin

Radu Miruță, propus pentru funcția de ministru al Apărării în Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, a primit luni aviz negativ în comisiile parlamentare, în urma audierilor care au avut caracter consultativ.

Întrebat dacă se aștepta la acest rezultat al votului, Miruță a spus că, indiferent de cine va ocupa funcția de ministru al Apărării, nevoile Armatei Române vor „merge mai departe”.

„Eu mă aștept ca nevoile Armatei Române, care sunt aceleași indiferent de cine va fi ministru, să meargă mai departe. Am pornit un program istoric de modernizare și de înzestrare a Armatei Române în doar câteva luni și este ceea ce Armata Română are mare nevoie”, a declarat Radu Miruță.

Potrivit lui Miruță, în prezent sunt în derulare 69 de contracte de înzestrare a Armatei Române, iar 23 dintre acestea au fost pornite, lucrate și finalizate în perioada în care a ocupat funcția la Ministerul Apărării, scrie Mediafax.

„Sunt astăzi în derulare 69 de contracte sub diverse forme de înzestrare la Armata Română, din 2017 până astăzi. Din cele 69, 23 au fost pornite, lucrate și terminate în cele câteva luni cât am fost la Ministerul Apărării și asta trebuie să se întâmple indiferent de cine va fi ministru”, a spus Miruță.

Miruță: Politica de resurse umane din Armată trebuie schimbată

Acesta a făcut câteva precizări și despre problemele legate de resursele umane din sistemul militar. El spune că politica de resurse umane nu este adaptată realităților din 2026.

„Sunt niște probleme care apasă în Armata Română, o politică de resursă umană care nu este actualizată la ce se întâmplă în anul 2026 și pentru care am început să facem schimbări”, a afirmat Miruță.

„Sunt aceste contracte care pentru prima oară condiționează la modul real ca ceea ce plătește Armata Română să se producă în România, nu să stingem obligațiile de offset prin contorizarea unui tir cu bulion care costă niște bani pe care îi scădem din obligațiile celor care vând armament Armatei Române. Aceste contracte din SAFE au adus un standard destul de ridicat în ceea ce privește gradul de localizare aici”, a spus Radu Miruță.

Fond pentru corectarea pensiilor militare

Referitor la pensiile militarilor și ale rezerviștilor, Radu Miruță a declarat că au trecut printr-o perioadă în care au existat „multe nedreptăți”.

„Pensiile celor din zona militară, pensiile rezerviștilor, au trecut dintr-o perioadă de multe nedreptate și au fost de-a lungul timpului, întâmplător sau nu, înainte de alegeri, păcăliți că li se va rezolva. Eu n-am spus asta”, a declarat Miruță.

El a spus că mecanismul identificat la Ministerul Apărării presupune crearea unui fond alimentat din banii pe care Armata Română îi încasează din penalitățile aplicate pentru contracte.

„Ce am făcut la Ministerul Apărării este că am găsit un mecanism prin care să le corectăm acestor oameni nedreptatea și acest mecanism este un fond care începe să fie creat prin sumele de bani pe care Armata Română le încasează doar din penalități. Sunt sume imense pe care statul român le ia din penalitățile pe contracte și astea vor alimenta bucata de corectare a pensiilor militare care au avut o bună perioadă de nedreptate”, a spus Radu Miruță.

Miruță vrea ca sistemul de drone să fie gestionat integral de militari

Un alt subiect menționat de Radu Miruță a fost dezvoltarea sistemului de drone din cadrul Ministerului Apărării. El dorește că acesta „să fie gestionat de militarii Armatei Române”.

„De asemenea, sunt foarte preocupat la Ministerul Apărării ca acest software de drone gestionat în cadrul Ministerului, pentru care am început să lucrăm, să ajungă să fie deținut complet și gestionat de militarii Armatei Române”, a afirmat el.

„Și am mai stins un mit și acela că Armata Română nu contractează de la filialele Romarm. Are Armata Română contracte deja semnate cu Romarm pentru 84 de milioane de euro, din care până acum au fost livrate de 10 milioane și astăzi avem de încasat penalități de 25 de milioane”, a declarat Miruță.

Acesta a spus că există întârzieri de până la patru ani în livrarea unor produse necesare Armatei Române: „Sunt întârzieri și de 4 ani la produsele pe care Armata Română le necesită. Vrem să cumpărăm de la Romarm, dar vrem ca Romarm să poată să facă ceea ce și-a asumat și pentru Armata Română cu bani”.

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