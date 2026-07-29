Paradoxul ouălor bio: un nou studiu arată că produc mai multe emisii de carbon decât ouăle din fermele intensive

Ouăle ecologice ar putea avea un impact mai mare asupra climei decât cele provenite de la găini crescute în cuști, potrivit unui studiu publicat în revista Royal Society Open Science, citat de The Guardian.

Cercetarea, realizată de o echipă coordonată de specialiști de la Universitatea Oxford, arată că, dacă întreaga producție de ouă din Marea Britanie ar fi realizată exclusiv în sistem ecologic și cu găini crescute în aer liber, emisiile de gaze cu efect de seră ar ajunge la echivalentul a 2.316.000 de tone de CO₂. În schimb, un sistem bazat integral pe găini crescute în cuști ar genera aproximativ 1.184.000 de tone de CO₂, aproape la jumătate.

Potrivit cercetătorilor, diferența este explicată prin faptul că găinile crescute în sistem ecologic și în aer liber sunt mai puțin productive, fiind nevoie de un număr mai mare de păsări pentru a produce aceeași cantitate de ouă.

Pe lângă emisiile de carbon, sistemele ecologice au obținut rezultate mai slabe și în ceea ce privește utilizarea terenurilor, acidificarea mediului și eutrofizarea apelor. De asemenea, rata mortalității găinilor a fost mai ridicată în fermele ecologice analizate.

Autorii studiului subliniază însă că cercetarea are mai multe limitări. Analiza s-a bazat pe date colectate în perioada 2009-2010, care nu reflectă evoluțiile din ultimii ani ale industriei avicole. Totodată, studiul nu a inclus alte aspecte importante de mediu, precum utilizarea pesticidelor sau impactul asupra biodiversității.

Dr. Harriet Bartlett, cercetător la Universitatea Oxford și unul dintre autorii studiului, afirmă că producția de ouă este adesea ignorată în dezbaterile despre sustenabilitate.

„Carnea și produsele lactate primesc mult mai multă atenție atunci când discutăm despre impactul asupra mediului, în timp ce producția de ouă a fost cercetată mult mai puțin”, a explicat aceasta.

Potrivit cercetătoarei, rezultatele evidențiază un compromis dificil între protecția mediului și bunăstarea animalelor.

„Am constatat un compromis important. Tipurile de ferme considerate, în general, mai bune pentru bunăstarea animalelor, precum cele ecologice și cele cu găini crescute în aer liber, pot necesita mai multe păsări pentru a produce aceeași cantitate de ouă, deoarece sunt mai puțin eficiente și pot avea un impact mai mare asupra mediului”, a declarat Harriet Bartlett.

În cadrul cercetării, oamenii de știință au analizat date din ferme avicole britanice pentru a calcula impactul asupra mediului – inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea terenurilor și diferite forme de poluare – precum și indicatori privind bunăstarea animalelor, cum ar fi mortalitatea și numărul de găini necesare pentru producerea unui anumit număr de ouă.