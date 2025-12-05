Suma enormă pentru care s-a vândut o geantă de lux care i-a aparținut artistei Jane Birkin. O alta va fi scoasă la vânzare curând

O geantă Birkin creată de casa de modă Hermès și care i-a aparținut artistei Jane Birkin a fost vândută vineri pentru 2,45 milioane de euro, taxe incluse, în cadrul unei licitații organizate la Abu Dhabi.

Supranumită „Birkin Voyageur”, geanta a depășit de șase ori estimarea maximă de 370.000 de euro. A fost adjudecată după 11 minute de confruntări aprinse între șase colecționari, câștigătorul fiind un licitant aflat la telefon, a precizat casa Sotheby’s, citată de France 24. Vânzarea vine la câteva luni după ce poșeta originală Birkin a vedetei a fost adjudecată pentru suma-record de 8,6 milioane de euro.

Modelul, realizat din piele neagră, a fost oferit lui Jane Birkin de casa Hermès în 2003. Artista a folosit intens geanta și a decorat-o cu însemnări scrise manual, inclusiv mesajul devenit celebru: „Geanta mea Birkin, care a călătorit cu mine prin lumea întreagă”, care i-a inspirat și supranumele.

Parte dintr-o tradiție caritabilă

Aceasta este una dintre cele patru poșete primite de Jane Birkin după ce a vândut, în 1994, prototipul original al modelului Birkin pentru a sprijini lupta împotriva SIDA. Tradiția a continuat: artista și-a scos de mai multe ori gențile la licitație în scop caritabil, iar Hermès i le înlocuia de fiecare dată.

Geanta „Birkin Voyageur” mai fusese vândută o dată, în 2007, tot pentru o cauză umanitară, după care a intrat într-o colecție privată.

Nou record și o nouă licitație în pregătire

În iulie, prima geantă Birkin creată special pentru Jane Birkin în 1984 a fost vândută la Paris cu aproape 8,6 milioane de euro, devenind cea mai scumpă geantă vândută vreodată la licitație.

O a treia geantă Hermès a artistei urmează să fie scoasă la vânzare pe 15 decembrie, la Hotel Drouot din Paris, de casa Orne Enchères. Aceasta i-a fost dăruită prietenei și biografei sale, Gabrielle Crawford, care o vinde pentru a sprijini finanțarea viitoarei fundații Jane Birkin.

Decorată cu obiecte personale ale vedetei – inclusiv clopoței și amulete japoneze norocoase – geanta are un preț estimativ între 100.000 și 120.000 de euro.

„Cântărea o tonă. Dar nu se despărțea niciodată de ea. Nu o uita niciodată”, își amintește Gabrielle Crawford.

În cadrul aceleiași licitații va fi scos la vânzare și manuscrisul original în limba engleză al filmului-cult „Je t’aime moi non plus”, cu adnotări de Serge Gainsbourg și Jane Birkin, evaluat între 15.000 și 18.000 de euro.

