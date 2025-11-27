DIICOT a pus sechestru pe șapte autoturisme de lux într-un dosar de înșelăciune și grup infracțional organizat

Procurorii DIICOT - Structura Centrală au instituit, joi, sechestru asigurător pe șapte mașini de lux ridicate în urma unei percheziții din județul Iași, în cadrul unui dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit comunicatului transmis de Serviciul Informare și Relații Publice al DIICOT, „astăzi, 27 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 7 autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1,5 milioane euro, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave”.

Autovehiculele au fost descoperite și ridicate în timpul unei percheziții domiciliare realizate în județul Iași, ca parte a anchetei aflate în desfășurare.

Percheziții și cooperare între structurile de poliție

Acțiunea s-a desfășurat în colaborare cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, precum și cu cei ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

DIICOT subliniază că, „pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.

Ancheta continuă, iar procurorii urmează să stabilească rolul fiecărei persoane implicate și traseul exact al prejudiciului produs prin activitățile investigate.