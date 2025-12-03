Un cadou primit de Nicolae Ceaușescu de la un fost rege al Spaniei, scos la licitație în București

Un cadou primit de Niculae Ceaușescu în contextul relaţiilor bilaterale din anii '70 - '80, este în centrul atenției la o licitație din București. Este vorba despre o gravură semnată de pictorul spaniol Francisco Goya, care a fost oferită cadou din partea Regelui Spaniei, Juan Carlos I de Bourbon, în jurul anilor '80.

Lucrarea lui Goya, intitulată „Logodnă - Capriciul nr. 57" pornește cu un preț de 8.000 de euro în licitația Artmark, însă specialiştii estimează că ar putea să fie vândută cu 15.000 de euro.

Gravura "Logodnă - Capriciul nr. 57" aparţine seriei "Los Caprichos" (n.r.: "Capriciile"), realizată de Francisco Goya. Lucrarea a fost confiscată în decembrie 1989, când a fost trecută în gestiunea Muzeul Naţional de Artă al României.

Ulterior a fost însă restituită moştenitoarei Zoia Ceauşescu, fiins clasificată în categoria "Fond a Patrimoniului Naţional Cultural Mobil", prin ordin al ministrului culturii.

Gravurile semnate de pictorul spaniol Goya au reprezentat, începând cu anii ’70, un vector cultural al diplomaţiei spaniole. Astăzi, gravuri de Goya din seria "Capriciilor" sunt expuse în toate marile muzee ale lumii, de la Barcelona şi Madrid, la Londra, Berlin şi New York.

Potrivit Antena 3 CNN, în aceeaşi licitaţie, colecţionarii au acces şi la opere excepţionale ale artei româneşti, la prețuri diverse. Printre tablourile rare se numără un nud clasic semnat de Nicolae Grigorescu – intitulat "La izvor" şi pictat în jurul anilor 1860, cu preţul de pornire de 50.000 de euro, dar şi o pictură realizată de Nicolae Vermont – "Tânărul Enescu în recital" (1927), cu preţul de pornire de doar 5.000 de euro.