search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Haine de lux și Chanel pentru elitele din Coreea de Nord, foamete pentru restul populației și chiar execuții pentru cei care fac averi

0
0
Publicat:

Locuitorii bogați care trăiesc lângă granița cu China cumpără articole de lux aduse de comercianții de etnie chineză, în timp ce alte regiuni se confruntă cu sărăcie extremă.

Kim Jong Un și fiica sa FOTO: Profimedia
Kim Jong Un și fiica sa FOTO: Profimedia

Diferențele de venituri din Coreea de Nord se adâncesc. În timp ce produsele de lux circulă printre locuitorii înstăriți din zonele de frontieră, cetățenii obișnuiți se confruntă cu o sărăcie extremă tot mai mare, scrie South China Morning Post.

Disparitățile economice din zonele apropiate de granița cu China au devenit mai pronunțate în comparație cu perioada dinaintea reluării comerțului, potrivit Daily NK.

În orașe precum Hoeryong din provincia Hamgyong de Nord și Hyesan din provincia Ryanggang, comerțul transfrontalier prin birourile vamale a crescut, iar numărul articolelor de lux aduse de comercianții de etnie chineză a crescut.

Printre bunurile care circulă acum în mod deschis în Coreea de Nord se numără produsele cosmetice și parfumurile Chanel, care odinioară erau introduse ilegal în cantități mici.

Publicația a raportat că membrii clasei bogate emergente, cunoscuți sub numele de donju, achiziționează acum singuri mărci de lux internaționale.

În Sinuiju, orașul situat la granița cu Dandong, China, hainele de blană au devenit populare în rândul femeilor înstărite, odată cu apropierea iernii.

În timp ce elitele cu legături politice acumulează și mai multă bogăție prin extinderea comerțului cu China, condițiile de viață ale locuitorilor obișnuiți din aceleași regiuni de frontieră par să se înrăutățească.

O sursă din provincia Ryanggang a declarat pentru Daily NK că multe gospodării nu își mai permit izolația termică de bază pentru iarnă.

„În anii precedenți, familiile instalau folii de plastic în această perioadă a anului, dar iarna aceasta prețul este prea mare și mulți nici nu se gândesc să le cumpere”, a spus sursa.

Într-un cartier din Hyesan cu aproximativ 30 de gospodării, doar trei au putut cumpăra folii noi, în timp ce două au refolosit materialul vechi de anul trecut.

Foliile de plastic costă aproximativ 15.000 de woni nord-coreeni (17 dolari SUA) pe metru pătrat (11 picioare pătrate), echivalentul aproximativ al prețului a 500 de grame (1,1 livre) de orez pe piețele locale – un cost pe care mulți nu și-l pot permite în contextul actualei penurii alimentare.

Experții observă că, deși inegalitatea a apărut la începutul anilor 2000 odată cu apariția piețelor informale, recenta „politizare a capitalului” prezintă noi riscuri pentru regim.

Grupurile bogate cu conexiuni politice și-au consolidat puterea economică, în timp ce săracii devin din ce în ce mai nemulțumiți de sistem.

Daily Mail a relatat recent despre execuția publică a unui cuplu în vârstă de cincizeci de ani care acumulase o avere considerabilă prin intermediul unei afaceri de reparații și închiriere de motociclete și biciclete.

Autoritățile judiciare nord-coreene au descris execuția ca fiind „un avertisment pentru menținerea ordinii economice și educarea maselor”, potrivit unui articol publicat în presa britanică.

Hong Min, cercetător principal la Institutul Coreean pentru Unificare Națională, a declarat că extinderea cooperării economice între Coreea de Nord și China a creat structuri care permit „capitaliștilor politici” să acumuleze profituri mai mari.

„Dacă sentimentul deja profund de privare în rândul locuitorilor obișnuiți continuă să se intensifice, crește și probabilitatea unei nemulțumiri publice grave”, a spus el.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
digi24.ro
image
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate
stirileprotv.ro
image
Trei ZODII vor avea parte de multă bucurie și împliniri, în următoarele săptămâni. Cine sunt nativii fericiți
gandul.ro
image
Horoscop 27 noiembrie 2025. Scorpionul deschide drumul transformărilor, iar restul zodiacului îl urmează
mediafax.ro
image
Denis Alibec, refuzat de surpriza sezonului din SuperLiga: “N-ai ce să faci cu el!”
fanatik.ro
image
Cum și-a falsificat ministrul apărării Ionuț Moșteanu primul CV ca membru al Guvernului. Universitatea Athenaeum: „Nu a fost niciodată student la noi”
libertatea.ro
image
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
digi24.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători
digisport.ro
image
S-a votat! Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online, românii scapă de drumul la ghișeu
stiripesurse.ro
image
Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
antena3.ro
image
Viitorul programului RetuRO: reciclarea borcanelor, a sticlelor de borş şi oţet şi a cartoanelor
observatornews.ro
image
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Când intră pe carduri ajutorul de 400 de lei pentru pensionari. Anunțul oficial al ministrului Muncii
playtech.ro
image
Un jucător de bază de la Steaua Roșie Belgrad, în probe la o fostă campioană a României. Detalii de culise. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Olandezii s-au convins de Dennis Man, după 88 de minute pe teren cu Liverpool
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Ciclonul Adel amenință România! Meteorologii anunță fenomene meteo extreme până la finalul săptămânii
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Călugărița româncă, virală după ce a dirijat circulația într-o intersecție aglomerată din Roma. Toată lumea o laudă
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
click.ro
image
Prin ce trece o româncă stabilită în Olanda: „La noi nu se întâmplă așa ceva”
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
77e303fb 34d6 4a3a beaa 42a28d0ad4ace589e197c4bba77fab Booth stage songbook of zeghere van male cambrai ms 126 f53r 1542 jpg
Zece lucruri despre Evul Mediu pe care (aproape sigur) nu le știai
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol

OK! Magazine

image
Amal Clooney, sobră, dar senzuală, cu dantelă neagră! A ajuns la Palat alături de soțul George Clooney

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
5 alimente care ne fac să mirosim urât