search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

De la rugină la lux: un Aston Martin DB5 abandonat, readus la viață după 50 de ani. Cât valorează acum

0
0
Publicat:

Un Aston Martin DB5 abandonat pe aleea unei case timp de decenii, atât de degradat încât copiii din cartier se jucau pe el, a fost restaurat complet. 

Un Aston Martin DB5, uitat și ruginit timp de 50 de ani, a fost restaurat spectaculos FOTO: Aston Martin
Imaginea 1/9: Un Aston Martin DB5, uitat și ruginit timp de 50 de ani, a fost restaurat spectaculos FOTO: Aston Martin
Un Aston Martin DB5, uitat și ruginit timp de 50 de ani, a fost restaurat spectaculos FOTO: Aston Martin
Un Aston Martin DB5, uitat și ruginit timp de 50 de ani, a fost restaurat spectaculos FOTO: Aston Martin
Un Aston Martin DB5, uitat și ruginit timp de 50 de ani, a fost restaurat spectaculos FOTO: Aston Martin
Un Aston Martin DB5, uitat și ruginit timp de 50 de ani, a fost restaurat spectaculos FOTO: Aston Martin
Un Aston Martin DB5, uitat și ruginit timp de 50 de ani, a fost restaurat spectaculos FOTO: Aston Martin
Un Aston Martin DB5, uitat și ruginit timp de 50 de ani, a fost restaurat spectaculos FOTO: Aston Martin
Un Aston Martin DB5, uitat și ruginit timp de 50 de ani, a fost restaurat spectaculos FOTO: Aston Martin
Un Aston Martin DB5, uitat și ruginit timp de 50 de ani, a fost restaurat spectaculos FOTO: Aston Martin
Un Aston Martin DB5, uitat și ruginit timp de 50 de ani, a fost restaurat spectaculos FOTO: Aston Martin

John Williams, în vârstă de 71 de ani, din Mold, Flintshire, a cumpărat Aston Martinul DB5 în 1973 cu 985 de lire - echivalentul a aproximativ 15.000 de lire astăzi (aproximativ 17.048 de euro). La scurt timp după ce a început să lucreze în Orientul Mijlociu, la sfârșitul anilor ’70, mașina a rămas abandonată pe aleea casei și a fost lăsată să ruginească, potrivit BBC și site-ului oficial Aston Martin.

În tot acest timp, automobilul a devenit atracția copiilor din cartier. „Copiii vecinilor săreau pe capotă și le atrăgeam atenția”, își amintește soția sa, Susan. „Și apoi unul sărea pe acoperiș întrebându-se ‘funcționează?’ pentru că văzuse filmul Bond și credea că se va ridica”.

2.500 de ore de reparații și un cuib de șoareci

Williams a economisit 400.000 de lire pentru o restaurare completă, care a durat trei ani, la atelierul Aston Martin din Buckinghamshire. Experții au început prin a îndepărta un cuib de șoareci, înainte de a trece la cele 2.500 de ore de reparații necesare readucerii mașinii la viață.

Pasiunea lui John pentru acest model datează din copilărie, de la vârsta de opt ani, când a primit o jucărie Aston Martin. La 19 ani, economisise deja suficient cât să cumpere un DB5 văzut într-o revistă auto.

Un model extrem de rar

Între 1963 și 1965 au fost produse doar 1.022 de modele DB5, popularitatea lor crescând după ce James Bond, interpretat de Sean Connery, a condus unul celebru, dotat cu scaun ejectabil și plăcuțe rotative.

Vechiul DB5 al lui John Williams, un model Vantage în nuanța silver birch grey, este unul dintre cele doar 39 de exemplare de acest tip rămase în lume. Chiar și în starea sa avansată de degradare, Aston Martin estima valoarea mașinii la 500.000 de lire, motiv pentru care cuplul s-a gândit inițial să o vândă.

În cele din urmă au decis să o restaureze. „Am economisit și am sacrificat ca să putem plăti restaurarea”, spun cei doi, care au vizitat frecvent atelierul din Newport Pagnell pentru a urmări evoluția lucrărilor.

Mașina, „mai bună decât atunci când a ieșit din fabrică”

Mr and Mrs Williams 1965 Aston Martin DB5 Vantage post restoration at Aston Martin Works 2 jpg

După finalizarea restaurării, valoarea automobilului a fost estimată la 1 milion de lire. Istoricul Aston Martin, Steve Waddingham, a subliniat complexitatea procesului: „Ar fi fost aproape mai ușor să construiești o mașină nouă, dar repararea și înlocuirea secțiunilor la o mașină atât de corodată a necesitat multă pricepere și răbdare. Este o mașină copleșitoare – mirosul, senzația, sunetul pe care îl produce. Sunt foarte speciale și nu poți uita scenele celebre din filme”.

După prima sa plimbare în peste 45 de ani, John Williams a fost copleșit: „Trebuie să fie mai bună decât era când a ieșit din fabrică. A fost incredibil. Mi-aș dori să existe un tratament să arăt din nou 27 de ani. Azi mă simt cu siguranță de 27”.

Deși restaurarea i-a împlinit visul de-o viață, John recunoaște că nu va conduce mașina prea des. „Ești limitat în locurile în care o poți lua. Vremea o afectează. Nu vreau să trec prin bălți mari și am neglijat-o o dată. Nu o voi mai face”.

Auto

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina? Miliardarul, interesat de preluarea ArcelorMittal Iași
fanatik.ro
image
„Armata” UMB a muncit de 1 Decembrie: sute de oameni în punctul critic Tișița. Încă cel puțin 35 de kilometri din autostrada A7 vor fi gata în 2025
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, a murit. Artanu avea 64 de ani
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea muzicii! A murit Rodica Grigore, cântăreața de muzică populară 😢
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Vechimea în agricultură de dinainte de 1990 ar putea fi recunoscută la pensie. Ce prevede noua propunere legislativă
playtech.ro
image
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Gigi Becali a plătit 700.000 de euro pentru o chilie la Muntele Athos și a ”explodat” când a aflat ce se întâmplă în interior
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Care ar fi fost cauza decesului războinicei Roxana Moise? Un apropiat al fostei concurente de la „Exatlon” vorbește de o boală cumplită
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională. A întors toate privirile!
romaniatv.net
image
Amenzi absout uriașe. Ce este interzis acum să faci în relația cu funcționarii publici
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
O tânără prezentatoare a murit la nici 30 de ani
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Nepoata Regelui Cambodgiei este de o frumusețe rară. Prințesa puțin cunoscută s-a căsătorit într-o superbă rochie tradițională

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!