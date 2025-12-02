De la rugină la lux: un Aston Martin DB5 abandonat, readus la viață după 50 de ani. Cât valorează acum

Un Aston Martin DB5 abandonat pe aleea unei case timp de decenii, atât de degradat încât copiii din cartier se jucau pe el, a fost restaurat complet.

→ Imaginea 1/9: Un Aston Martin DB5, uitat și ruginit timp de 50 de ani, a fost restaurat spectaculos FOTO: Aston Martin

John Williams, în vârstă de 71 de ani, din Mold, Flintshire, a cumpărat Aston Martinul DB5 în 1973 cu 985 de lire - echivalentul a aproximativ 15.000 de lire astăzi (aproximativ 17.048 de euro). La scurt timp după ce a început să lucreze în Orientul Mijlociu, la sfârșitul anilor ’70, mașina a rămas abandonată pe aleea casei și a fost lăsată să ruginească, potrivit BBC și site-ului oficial Aston Martin.

În tot acest timp, automobilul a devenit atracția copiilor din cartier. „Copiii vecinilor săreau pe capotă și le atrăgeam atenția”, își amintește soția sa, Susan. „Și apoi unul sărea pe acoperiș întrebându-se ‘funcționează?’ pentru că văzuse filmul Bond și credea că se va ridica”.

2.500 de ore de reparații și un cuib de șoareci

Williams a economisit 400.000 de lire pentru o restaurare completă, care a durat trei ani, la atelierul Aston Martin din Buckinghamshire. Experții au început prin a îndepărta un cuib de șoareci, înainte de a trece la cele 2.500 de ore de reparații necesare readucerii mașinii la viață.

Pasiunea lui John pentru acest model datează din copilărie, de la vârsta de opt ani, când a primit o jucărie Aston Martin. La 19 ani, economisise deja suficient cât să cumpere un DB5 văzut într-o revistă auto.

Un model extrem de rar

Între 1963 și 1965 au fost produse doar 1.022 de modele DB5, popularitatea lor crescând după ce James Bond, interpretat de Sean Connery, a condus unul celebru, dotat cu scaun ejectabil și plăcuțe rotative.

Vechiul DB5 al lui John Williams, un model Vantage în nuanța silver birch grey, este unul dintre cele doar 39 de exemplare de acest tip rămase în lume. Chiar și în starea sa avansată de degradare, Aston Martin estima valoarea mașinii la 500.000 de lire, motiv pentru care cuplul s-a gândit inițial să o vândă.

În cele din urmă au decis să o restaureze. „Am economisit și am sacrificat ca să putem plăti restaurarea”, spun cei doi, care au vizitat frecvent atelierul din Newport Pagnell pentru a urmări evoluția lucrărilor.

Mașina, „mai bună decât atunci când a ieșit din fabrică”

După finalizarea restaurării, valoarea automobilului a fost estimată la 1 milion de lire. Istoricul Aston Martin, Steve Waddingham, a subliniat complexitatea procesului: „Ar fi fost aproape mai ușor să construiești o mașină nouă, dar repararea și înlocuirea secțiunilor la o mașină atât de corodată a necesitat multă pricepere și răbdare. Este o mașină copleșitoare – mirosul, senzația, sunetul pe care îl produce. Sunt foarte speciale și nu poți uita scenele celebre din filme”.

După prima sa plimbare în peste 45 de ani, John Williams a fost copleșit: „Trebuie să fie mai bună decât era când a ieșit din fabrică. A fost incredibil. Mi-aș dori să existe un tratament să arăt din nou 27 de ani. Azi mă simt cu siguranță de 27”.

Deși restaurarea i-a împlinit visul de-o viață, John recunoaște că nu va conduce mașina prea des. „Ești limitat în locurile în care o poți lua. Vremea o afectează. Nu vreau să trec prin bălți mari și am neglijat-o o dată. Nu o voi mai face”.