În timp ce președintele rus Vladimir Putin a apărut în fața camerelor alături de președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, într-un moment rar de recunoaștere internațională pentru Moscova de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregătește pentru o întâlnire cu un grup eterogen de state europene și partenere.

Volodimir Zelenski și lideri europeni Foto: AFP

Așa-numita „Coaliție de Voință”, formată din peste 35 de țări care susțin Ucraina, se reunește joi la Berlin pentru a discuta modalitățile prin care Kievul poate fi ajutat să reziste unei noi ierni de atacuri rusești, bombardamente asupra infrastructurii și temperaturi scăzute.

Însă, în rândul aliaților Ucrainei există îngrijorări că această alianță și-a pierdut din dinamism în ultimele luni și că absența unei conduceri politice puternice ar putea să-i reducă influența, mai ales în eventualitatea unui acord negociat de Donald Trump cu Vladimir Putin.

Potrivit unor oficiali europeni citați de publicația POLITICO, autoritatea politică a celor trei state care coordonează coaliția – Franța, Germania și Regatul Unit – este esențială pentru succesul Ucrainei, dar se află într-un moment de slăbiciune.

„Conducerea este șovăielnică în Franța și Germania. În Regatul Unit, Andy Burnham pare să fie destul de ferm în privința Ucrainei, dar încă își găsește direcția, așa că așteptăm să vedem”, a declarat un oficial european pentru POLITICO.

Macron și Merz, confruntați cu probleme politice interne

Cancelarul german Friedrich Merz a trecut printr-o perioadă dificilă în toamnă, când sprijinul tot mai mare pentru partidele populiste de extremă dreapta a provocat un rezultat electoral foarte slab pentru creștin-democrații săi. Merz a descris situația drept un „dezastru” electoral.

În Franța, președintele Emmanuel Macron se confruntă cu un nivel ridicat de nepopularitate, iar aliații săi de centru riscă să piardă teren în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor, pe fondul creșterii sprijinului pentru lidera extremei drepte Marine Le Pen.

Andy Burnham este singurul dintre cei trei lideri care beneficiază de o majoritate parlamentară solidă. Totuși, experiența sa pe scena internațională este limitată. De când a preluat funcția de prim-ministru, în iulie, fără să câștige alegeri generale, Burnham s-a concentrat în principal asupra problemelor interne.

Cum a apărut Coaliția de Voință

Coaliția a fost înființată la 2 martie 2025, la câteva zile după confruntarea tensionată dintre Donald Trump, vicepreședintele său JD Vance și Volodimir Zelenski, în Biroul Oval.

La reuniunea organizată la Lancaster House, la Londra, fostul premier britanic Keir Starmer a declarat că Regatul Unit ar putea trimite militari și avioane în Ucraina pentru a garanta respectarea unui eventual acord de pace. Emmanuel Macron a făcut angajamente similare.

În lunile care au urmat, numărul statelor participante s-a dublat, iar Friedrich Merz s-a alăturat oficial formatului în calitate de copreședinte.

Potrivit unui diplomat european citat de POLITICO, alianța a devenit un sprijin important pentru Zelenski în momentul în care administrația Trump părea pregătită să forțeze Ucraina să accepte un plan de pace considerat inacceptabil de mai multe guverne europene.

Existența coaliției le-a permis aliaților Kievului să demonstreze Washingtonului că sunt dispuși să contribuie cu trupe, echipamente militare și resurse financiare pentru garantarea unui eventual acord de pace.

Totuși, ritmul discuțiilor și al reuniunilor politice a încetinit în lunile următoare, în special după izbucnirea războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, în primăvară. Reuniunea de joi va fi prima întâlnire la nivel de lideri a coaliției din luna august.

În paralel, în Polonia are loc primul exercițiu militar al alianței, la care participă mii de militari. Aceștia exersează scenarii privind menținerea păcii în Ucraina după o eventuală încetare a focului, deși un asemenea acord rămâne, deocamdată, incert.

Andy Burnham, un lider încă neexperimentat în politica externă

Noul premier britanic este considerat un debutant pe scena diplomatică internațională. Spre deosebire de predecesorul său, Keir Starmer, Burnham nu era așteptat să transforme politica externă într-o prioritate majoră a mandatului său.

Cu toate acestea, după instalarea în Downing Street, a organizat mai multe întâlniri cu lideri internaționali și a redeschis dezbaterea privind viitorul relației dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană.

Unii observatori consideră însă că schimbarea conducerii guvernului britanic a afectat continuitatea diplomației la cel mai înalt nivel.

Ed Arnold, de la British Foreign Policy Group, a declarat că schimbarea premierului a dus la pierderea unei părți din dinamismul diplomatic. Un ministru britanic a remarcat că o situație similară s-a produs și în cazul noului ministru al Apărării, Wes Streeting.

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Un oficial britanic a respins însă ideea că Burnham ar fi mai puțin implicat în sprijinirea Ucrainei decât predecesorul său. Acesta este „foarte concentrat” asupra menținerii sprijinului britanic, inclusiv prin sancțiuni recente și asistență pentru dezvoltarea rachetelor cu rază lungă de acțiune.

„Importanța Coaliției de Voință nu scade în niciun fel”, a afirmat oficialul.

La rândul său, Burnham a susținut că politica externă nu poate fi separată de problemele interne, având în vedere interdependența tot mai mare dintre state.

Trump reia eforturile pentru un acord de pace

Reuniunea de la Berlin are loc într-un moment în care Donald Trump își intensifică demersurile pentru obținerea unui acord care să pună capăt războiului din Ucraina.

Liderii coaliției urmează să discute mai multe obiective: elaborarea unor garanții de securitate solide și obligatorii din punct de vedere juridic pentru Ucraina, inclusiv posibilitatea desfășurării unei forțe militare multinaționale care să supravegheze respectarea unui armistițiu.

Pe agendă se află și identificarea unor noi surse de finanțare pentru efortul de război al Kievului, furnizarea de echipamente militare, în special sisteme de apărare antiaeriană împotriva dronelor cu reacție și capabilități de atac cu rază lungă de acțiune.

Un alt obiectiv este coordonarea pozițiilor europene în raport cu negocierile de pace intermediate de echipa lui Donald Trump.

Miercuri, Comisia Europeană a propus un împrumut suplimentar de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina, destinat finanțării necesităților țării în 2027.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că dorește contribuții financiare și din partea statelor din afara Uniunii Europene, urmând ca propunerea să fie discutată și cu partenerii din Coaliția Voinței.

Temeri privind viitorul NATO și securitatea europeană

O altă preocupare majoră a oficialilor europeni este posibilitatea ca Donald Trump să accepte cererile lui Vladimir Putin privind reorganizarea securității europene și redefinirea rolului NATO pe continent, ca parte a unui eventual acord pentru încheierea războiului.

Mai multe guverne europene se tem că Statele Unite ar putea retrage o parte dintre trupele staționate în Europa. Criticile repetate ale lui Trump la adresa aliaților NATO au alimentat, de asemenea, îngrijorările privind capacitatea Alianței de a descuraja o eventuală agresiune rusă.

În acest context, oficialii de la Bruxelles și din capitalele europene au urmărit cu atenție întâlnirea dintre Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, desfășurată în orașul Shenzhen din sud-estul Chinei.

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Bronwen Maddox, directoarea institutului de analiză Chatham House din Londra, a avertizat că există riscul ca liderul american să încerce să promoveze o soluție care să includă cedarea unor teritorii ucrainene pe care Rusia nu a reușit să le cucerească militar.

„Ucraina va putea rezista, dar numai cu ajutorul Europei”, a declarat aceasta.

Un oficial german a afirmat că rezultatul războiului din Ucraina va influența arhitectura de securitate a Europei pentru mulți ani de acum înainte, iar această perspectivă va fi abordată la reuniunea de la Berlin.

Un reprezentant francez a declarat, în schimb, că Parisul nu intenționează să accepte cererile lui Putin și că susține aderarea Ucrainei la o NATO extinsă.

Kievul se bazează pe sprijinul european

Guvernul ucrainean încearcă să obțină cât mai mult ajutor din partea partenerilor săi, în special avioane de luptă F-16, sisteme de apărare antiaeriană și finanțare suplimentară.

În condițiile în care relația transatlantică a fost afectată de politicile administrației Trump din ultimii doi ani, Kievul consideră că existența unei alianțe europene, chiar dacă are limite și dificultăți de coordonare, este preferabilă absenței unui mecanism comun de sprijin.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru POLITICO că membrii coaliției contribuie semnificativ la apărarea țării.

Acesta l-a descris pe Andy Burnham drept un lider cu care Kievul este mulțumit să colaboreze și a apreciat eforturile depuse de Friedrich Merz și Emmanuel Macron. Germania rămâne, în opinia sa, principalul susținător al Ucrainei în ceea ce privește volumul sprijinului, în timp ce Franța este considerată un aliat important.

Cu toate acestea, adevăratul test al Coaliției de Voință ar putea veni abia după încheierea războiului, când statele participante vor trebui să decidă dacă sunt pregătite să trimită efectiv militari în Ucraina pentru a garanta respectarea păcii.