Președintele american Donald Trump a intervenit telefonic la reuniunea de la Berlin și le-a transmis aliaților europeni ai Ucrainei că ar putea economisi bani și vieți omenești dacă ar pune capăt războiului cu Rusia, au declarat oficiali europeni informați cu privire la discuție.

Trump a sunat la reuniunea de la Berlin, după întâlnirea cu Putin și Xi Foto: EPA-EFE

Într-o convorbire telefonică purtată de la bordul avionului Air Force One, în timp ce se întorcea acasă după întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin, Trump a deplâns ceea ce a descris drept risipa miliardelor de dolari alocate pentru furnizarea de arme și bani Ucrainei, într-un conflict în care mor atât de mulți oameni. Informațiile au fost furnizate de trei dintre oficialii europeni, care au solicitat anonimatul pentru a putea relata despre o discuție privată, scrie POLITTICO.

La câteva ore după încheierea întâlnirilor cu liderul rus și cu președintele chinez Xi Jinping, la Shenzhen, în China, Trump le-a transmis un mesaj liderilor reuniți la Berlin: Putin este serios în privința negocierii unui acord de pace cu Ucraina.

Intensificarea demersurilor diplomatice pentru încheierea războiului

Perspectivele unui acord de pace au câștigat teren în ultimele săptămâni, pe fondul unei intensificări a activității diplomatice și al unor negocieri intense desfășurate în Europa, Rusia și Orientul Mijlociu.

Întâlnirea lui Trump din China cu Xi și Putin i-a alarmat pe unii dintre aliații Ucrainei și a alimentat temerile că președintele american ar putea fi convins de argumentul Rusiei, potrivit căruia Ucraina și susținătorii săi europeni au prelungit războiul început prin invazia rusă din 2022.

Unii dintre oficialii familiarizați cu discuția au descris tonul lui Trump drept puternic critic la adresa sprijinului pe care Europa continuă să îl acorde Kievului. Alții au afirmat că președintele american a comunicat pur și simplu în stilul său obișnuit, direct și fără menajamente.

O persoană informată cu privire la convorbire a declarat că Trump doar a subliniat cât de mult ar putea economisi toate țările dacă războiul s-ar încheia, iar Europa nu ar mai fi nevoită să finanțeze ajutorul acordat Ucrainei.

Un oficial american informat despre discuție a declarat că orice sugestie potrivit căreia Trump le-ar fi cerut liderilor să nu mai finanțeze Ucraina este „inexactă”. Președintele și-a exprimat, de fapt, poziția pe care o susține de mult timp, anume că „dorește să pună capăt acestui conflict”, a precizat oficialul.

Un reprezentant al Casei Albe a respins interpretările potrivit cărora convorbirea ar fi avut un caracter critic la adresa europenilor.

„Președintele Trump a participat astăzi la reuniunea Coaliției pentru Voință și a fost extrem de optimist în privința perspectivelor de pace, lăudându-i pe liderii prezenți. Președintele a subliniat că războiul este extrem de costisitor atât în ceea ce privește viețile omenești, cât și finanțarea, și că toată lumea ar trebui să depună eforturi pentru pace, deoarece aceasta va salva vieți și bani care pot fi investiți în propriile capacități de apărare și în prosperitatea țărilor noastre”, a transmis oficialul.

Potrivit oficialului american, argumentul lui Trump a fost că, odată încheiat războiul, guvernele europene și-ar putea folosi banii pentru reconstrucția Ucrainei sau pentru propriii cetățeni.

Președintele american s-a arătat „optimist” în privința perspectivelor de pace și i-a lăudat pe liderii europeni participanți la convorbire pentru eforturile depuse, a adăugat oficialul.

Ce au spus liderii europeni după discuția cu Trump

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă organizate după reuniunea coaliției de la Berlin, dacă Trump are o perspectivă prea optimistă asupra dorinței lui Putin de a pune capăt războiului, premierul britanic Andy Burnham a răspuns că lucrurile stau „exact invers”.

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Acesta a afirmat că președintele american a vorbit despre pierderile „îngrozitoare” de vieți omenești în războiul care durează de aproape cinci ani.

Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, care a participat la reuniune alături de Jared Kushner, ginerele președintelui american, a declarat că Trump a susținut „ferm” încheierea pașnică a războiului, acesta fiind și mesajul transmis de liderul de la Casa Albă lui Putin și Xi.

„I-a trimis în mod special pe Jared și pe mine aici pentru a face parte din Coaliția pentru Voință și ne-a dat instrucțiuni să facem tot ce este posibil pentru a pune capăt acestui război și pentru a sprijini acest efort. Iar ceea ce am auzit astăzi de la el, în timpul convorbirii, a fost că le-a transmis exact aceleași principii și celorlalți doi lideri cu care s-a întâlnit”, le-a declarat Witkoff jurnaliștilor la Berlin.

La rândul său, Kushner a subliniat că Trump dorește să ajungă la un acord cu implicarea deplină a Europei în proces și că i-a trimis pe cei doi emisari americani la Berlin pentru a-i „reasigura pe oameni” în această privință.

Următoarele negocieri vor presupune participarea Europei, alături de Ucraina, Rusia și Statele Unite, la masa discuțiilor, a precizat Kushner.

Garanții de securitate pentru Ucraina, similare Articolului 5 al NATO

Kushner a mai afirmat că Putin este acum pregătit să accepte ideea unor garanții de securitate pentru Ucraina similare celor prevăzute de Articolul 5 al NATO, care stipulează angajamentul reciproc al aliaților de a se ajuta în cazul în care unul dintre ei este atacat.

Într-o declarație făcută ulterior în fața jurnaliștilor, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că nu este „sigur” că toate părțile înțeleg în același fel Articolul 5.

„Pentru că ce înseamnă Articolul 5? Înseamnă că există forțe ale partenerilor pe teritoriul tău. Așadar, întrebarea mea este: ce se întâmplă cu soldații americani?”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că Ucraina „ar fi fericită” dacă Statele Unite ar înființa baze militare pe teritoriul său, „așa cum au făcut în Orientul Mijlociu”.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat însă, în cadrul conferinței de presă, că Europa finanțează apărarea Ucrainei „tocmai pentru a face posibile negocierile de pace și pentru ca acestea să se desfășoare de pe o poziție de forță”.

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„Nu oferim acest sprijin puternic pentru a prelungi războiul. Vrem să punem capăt acestui război”, a adăugat Merz.

Donald Tusk: Încrederea lui Trump în Putin pare de neclintit

Premierul polonez Donald Tusk a afirmat că încrederea lui Trump în bunele intenții ale lui Putin este „de neclintit”, dar a adăugat că speră ca, de această dată, ea să fie justificată.

„Am avut o convorbire cu președintele Trump, care tocmai pleca din China. Ne-a împărtășit impresiile sale despre întâlnirile cu președinții Xi și Putin și a făcut câteva remarci care au sunat destul de optimist, deși trebuie să spun că în sală au fost primite cu un optimism foarte prudent în ceea ce privește intențiile lui Putin și ale Moscovei referitoare la negocierile de pace”, a declarat Tusk la Berlin, după reuniunea coaliției.

„Dar trebuie să spun că am mai auzit acest lucru de foarte multe ori din partea președintelui Trump. Vreau să spun că încrederea sa în bunele intenții ale lui Putin pare de neclintit, chiar dacă până acum nu există fapte care să o susțină. Dar ar fi bine, ar fi un lucru pozitiv dacă, mai devreme sau mai târziu, s-ar dovedi că Rusia este cu adevărat pregătită să se angajeze în negocieri de pace”, a conchis premierul polonez.