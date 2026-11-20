Președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu liderii Chinei și Rusiei la un summit organizat la Shenzhen. Xi Jinping și Vladimir Putin urmăresc însă de multă vreme remodelarea ordinii mondiale și diminuarea influenței Statelor Unite, considerate principala putere globală după încheierea Războiului Rece.

Trilaterala Putin-Xi-Trump din China Foto: X@areamilitarof

La finalul unei vizite la Moscova, în urmă cu mai bine de trei ani, liderul chinez Xi Jinping i-a transmis președintelui rus Vladimir Putin un mesaj care avea să definească viziunea și acțiunile celor doi lideri.

„În acest moment au loc schimbări cum nu am mai văzut de 100 de ani, iar noi suntem cei care le impulsionăm împreună”, i-a spus Xi lui Putin.

Mesajul liderului chinez sugera că cele două țări încearcă să transforme ordinea mondială și să preia rolul dominant al Statelor Unite, considerate învingătoarea incontestabilă a Războiului Rece și singura superputere globală.

Xi Jinping și Vladimir Putin împărtășesc nemulțumirea față de extinderea influenței americane în cele peste trei decenii care au trecut de la destrămarea Uniunii Sovietice.

Din perspectiva liderului chinez, însă, această ordine este în schimbare. Xi a adoptat, justificat sau nu, viziunea potrivit căreia Statele Unite traversează un declin istoric.

Liderul chinez a reluat ideea schimbărilor istorice și în discursul de deschidere al summitului cu Putin și Trump, desfășurat joi la Shenzhen.

„O transformare cum nu s-a mai văzut de un secol se accelerează”, a declarat Xi.

Același mesaj i l-a transmis și lui Donald Trump în timpul întâlnirii lor de la Beijing, din luna mai.

La rândul său, Vladimir Putin și-a demonstrat intenția de a contesta influența Statelor Unite prin continuarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, declanșată în februarie 2022.

Un summit fără precedent între cele trei puteri

Întâlnirea trilaterală organizată de Xi Jinping la reședința Kylin Villa din Shenzhen a fost un eveniment neobișnuit. Liderii celor trei țări nu se mai întâlniseră până atunci într-un format oficial de acest fel.

Donald Trump, care de-a lungul anilor și-a exprimat în repetate rânduri admirația pentru ambii lideri autoritari, s-a arătat încântat de primirea făcută de aceștia.

„Facem cu adevărat istorie”, a declarat președintele american în timpul întâlnirii. Anterior, îi numise pe Xi și Putin prietenii săi.

Cu toate acestea, nu există indicii că summitul va modifica poziția critică față de Statele Unite pe care o împărtășesc de multă vreme liderii chinez și rus.

De asemenea, Trump nu pare să poată construi cu niciunul dintre ei o relație comparabilă cu cea pe care Xi și Putin au dezvoltat-o de-a lungul anilor, scrie The New York Times.

Președintelui american îi mai rămân puțin peste doi ani din actualul mandat. În schimb, Xi și Putin ar putea rămâne la putere pe termen nelimitat, niciunul dintre ei neindicând un posibil succesor.

„Sunt doi lideri profund preocupați de istorie, care privesc geopolitica prin prisma propriilor narațiuni naționale”, a declarat John Delury, profesor de politică internațională la Centrul Hopkins-Nanjing din China.

„Par să se considere mari oameni ai istoriei, care acționează la un nivel diferit de cel al politicienilor obișnuiți. În ochii lor, chiar și Trump ar putea fi doar un personaj trecător”, a explicat acesta.

Xi și Putin s-au întâlnit de peste 40 de ori. La una dintre întrevederi, desfășurată în Tadjikistan, liderul rus i-a organizat lui Xi o aniversare specială, cu ocazia împlinirii vârstei de 66 de ani. Putin a pregătit un toast cu șampanie, un tort și înghețată rusească.

Dincolo de gesturile simbolice, relația dintre cele două țări are consecințe importante asupra războiului din Ucraina.

Sprijinul Chinei pentru Rusia în războiul din Ucraina

China a continuat să susțină Rusia pe parcursul invaziei. Potrivit oficialilor americani și europeni, companiile chineze furnizează firmelor din industria rusă de apărare microelectronică și alte produse esențiale, contribuind la menținerea capacității Moscovei de a continua războiul.

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Acest sprijin este important în condițiile în care Rusia ar fi pierdut între 400.000 și 500.000 de militari în conflict, potrivit estimărilor citate de oficialii occidentali.

Beijingul a continuat, de asemenea, să cumpere petrol rusesc, oferind Moscovei o sursă importantă de venituri.

R. Nicholas Burns, fost ambasador al SUA în China în timpul administrației Biden și fost reprezentant american la NATO, spune că oficialii chinezi nu au manifestat rezerve reale în privința sprijinului acordat Rusiei, deși au susținut în mod repetat că Beijingul este neutru în conflict.

„A fost o poziție profund ipocrită. În timpul mandatului meu de ambasador, am avut impresia că și-au intensificat sprijinul pentru Rusia”, a declarat Burns.

„Era foarte clar că China își dorea ca Rusia să iasă din acest război mai puternică și să obțină un avantaj asupra Ucrainei. Beijingul voia să vadă NATO și Statele Unite înfrânte”, a adăugat fostul diplomat.

La summitul de la Shenzhen, cei trei lideri au discutat și despre războiul din Ucraina. Donald Trump și Vladimir Putin abordaseră conflictul și în cadrul unei întâlniri private desfășurate mai devreme, joi.

Potrivit unei relatări publicate miercuri de The New York Times, serviciile de informații occidentale estimează că liderul rus nu este pregătit să negocieze în mod serios un acord de pace.

O alianță construită pe experiența istorică

Xi Jinping și Vladimir Putin au fost influențați de destrămarea Uniunii Sovietice, pe care o asociază cu acțiunile Statelor Unite și cu slăbiciunea liderilor sovietici de la acea vreme.

În decembrie 2012, la o lună după preluarea conducerii Chinei, Xi a susținut un discurs important în fața Partidului Comunist, în provincia Guangdong.

Atunci, el a afirmat că Uniunea Sovietică s-a prăbușit deoarece „nimeni nu a fost suficient de bărbat pentru a se ridica și a rezista”.

Relația dintre Beijing și Moscova are însă și alte rădăcini istorice importante.

Cele două țări au luptat de aceeași parte în Al Doilea Război Mondial, împotriva puterilor Axei. Ulterior, în timpul Războiului din Coreea, China și Uniunea Sovietică au sprijinit Coreea de Nord în confruntarea cu forțele americane și sud-coreene.

Conflictul nu s-a încheiat niciodată printr-un tratat de pace. Liderul nord-coreean Kim Jong-un, pe care Trump a declarat recent că ar dori să îl întâlnească din nou, menține alianțe oficiale de securitate atât cu China, cât și cu Rusia.

Cu câteva zile înainte de declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, Putin s-a întâlnit cu Xi la Beijing, cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarnă.

Atunci, cele două guverne au anunțat încheierea unui parteneriat strategic „fără limite”.

Parteneriatul are totuși anumite limite

În pofida apropierii dintre cele două state, relația nu este lipsită de divergențe.

Analiștii spun că Xi este preocupat de consecințele economice globale ale războiului din Ucraina. De asemenea, China a evitat, în general, să trimită direct arme Rusiei.

În luna mai, când Putin a vizitat Beijingul după deplasarea lui Donald Trump, cei doi lideri nu au reușit să finalizeze un acord privind construirea unei noi conducte de gaze și extinderea livrărilor de energie rusească spre China.

La Shenzhen, miercuri seară, Xi Jinping și soția sa, Peng Liyuan, fostă cântăreață în cadrul armatei chineze, au organizat un dineu în onoarea lui Trump, Putin și a altor lideri prezenți în oraș pentru un summit economic asiatic.

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Xi l-a așezat pe Trump lângă el, la masa principală, în timp ce Putin a ocupat un loc mai îndepărtat, alături de Peng Liyuan.

Unii observatori au interpretat această așezare drept un posibil semnal de distanțare din partea liderului chinez față de președintele rus.

Totuși, diferența dintre situația politică a celor trei lideri ar putea deveni și mai evidentă în anii următori.

Peste doi ani, Donald Trump ar putea să nu mai fie prezent pe scena politică internațională, în timp ce Xi Jinping și Vladimir Putin ar putea continua să conducă țările lor.

Cei doi lideri ar putea reveni atunci la întâlnirile bilaterale, fără prezența președintelui american, continuând să își promoveze propria viziune asupra ordinii mondiale.