Autoritatea americană de reglementare în domeniul comunicațiilor (FCC) a aprobat planul companiei SpaceX de a plasa pe orbită centre de date pentru inteligența artificială, a anunțat agenția miercuri.

Baza SpaceX Foto: EPA/EFE

Directorul SpaceX și Tesla ceruse anterior guvernului american permisiunea de a lansa până la un milion de sateliți, în contextul în care tehnologiile de inteligență artificială (IA) avansează rapid.

Potrivit SpaceX, centrele de date aflate în spațiu vor funcționa cu energie solară și vor oferi „putere de calcul pentru IA, performantă și la costuri reduse, destinată Terrei“.

Decizia vine pe fondul creșterii accelerate a cererii pentru centre de date, alimentată de competiția dintre marile companii și state pentru dezvoltarea IA.

Reacția oficialilor

„Mutând capacitatea de calcul dincolo de Terra, SpaceX și numeroșii săi concurenți, care lucrează la propriile centre de date orbitale, răspund nevoilor momentului”, a declarat președintele FCC, Brendan Carr, într-un comunicat.

El a adăugat că este vorba despre „ingeniozitatea americană, care poate îmbina punctele forte ale țării în domeniul spațial și în cel al tehnologiilor avansate, poate consolida poziția economică de lider a SUA și poate spori prosperitatea în interior”.

Musk a răspuns pe platforma X anunțului lui Carr: „Mulțumesc mult. Va fi un avantaj major pentru America și pentru lume.”

De ce sunt importante centrele de date

Centrele de date adăpostesc infrastructura informatică necesară pentru dezvoltarea și rularea aplicațiilor și reprezintă totodată coloana vertebrală a inteligenței artificiale, motiv pentru care consumă cantități uriașe de energie.

Într-un document depus la FCC în februarie, citat de Reuters, SpaceX susținea că sateliții vor folosi direct energia solară, aproape constantă, cu costuri minime de operare și întreținere. Compania estimează astfel o eficiență energetică și economică net superioară și un impact asupra mediului mult mai redus decât al centrelor de date terestre.

În decizia sa, FCC afirmă că planurile SpaceX ar putea apropia „omenirea de o civilizație de tip Kardașev II, capabilă să valorifice întreaga energie a Soarelui”.

Termene și provocări

Constelația, numită Starmind, se va confrunta cu dificultăți practice, între care gestionarea deșeurilor orbitale, relatează Politico.

Licența este valabilă 15 ani. Potrivit Reuters, SpaceX trebuie să înceapă lansarea sateliților până în noiembrie 2033 și să aibă pe orbită cel puțin 100.000 până în noiembrie 2035. Jumătate dintre sateliți trebuie lansați până în noiembrie 2038.

FCC a condiționat aprobarea de progresul în direcția „liderului american în spațiu și în inteligența artificială”.

Criticile aduse planului

Numărul de un milion de sateliți a stârnit îndoieli, în condițiile în care în prezent există pe orbită aproximativ 17.000, scrie Reuters. Operatorii de sateliți solicită adesea aprobarea pentru un număr mai mare decât cel pe care intenționează să-l lanseze, pentru a-și asigura flexibilitate.

Amazon Leo, divizia de sateliți a companiei rivale, și alte firme au criticat proiectul, susținând că este improbabil ca toți cei un milion de sateliți să fie lansați vreodată și că ar putea dura secole.

În martie, Carr a respins criticile: „Amazon ar trebui să-și pună ordine în propria casă, cu lansările și cu propria constelație de sateliți, în loc să-și facă griji pentru alții, care lansează efectiv sateliți în ritmul și cu cadența SpaceX”.

FCC a precizat că analizează și alte propuneri pentru centre de date orbitale și că va emite decizii pentru fiecare în parte, conform procedurilor sale.

Reacții față de centrele de date terestre

Aprobarea vine după un val de nemulțumiri în rândul americanilor față de construirea centrelor de date în comunitățile locale. Subiectul a devenit unul important în alegerile intermediare, iar mai mulți politicieni au făcut din el temă de campanie.

Un singur centru de date de mari dimensiuni poate consuma tot atâta energie cât mii de locuințe și milioane de galoane de apă pe zi pentru răcirea cipurilor de IA, care generează multă căldură. Unele astfel de facilități se întind pe o suprafață de 30 de terenuri de fotbal.

Locuitorii din apropiere se plâng de un zumzet continuu, care, spun unii, îi împiedică să adoarmă și este „înnebunitor de ascultat non-stop”.