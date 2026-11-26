DNA a trimis Tribunalului Constanța acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate cu 16 inculpați în dosarul examenelor fraudate de la Universitatea Ovidius. Pentru Raluca Talpeș și Batuhan Omeroglu au fost convenite pedepse de câte trei ani de închisoare cu suspendare, care urmează să fie analizate de instanță.

Facultatea de Medicină Ovidius Foto: Facebook/Facultatea Ovidius

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Constanța au sesizat Tribunalul Constanța cu acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate la 12 noiembrie 2026 cu 16 inculpați în dosarul privind presupusa fraudare a examenelor de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius. Printre aceștia se află asistenții universitari Raluca Talpeș și Batuhan Omeroglu, pentru care au fost convenite pedepse de câte trei ani de închisoare cu suspendare, cu termene de supraveghere de patru ani.

Potrivit DNA, cei doi se află sub control judiciar. Raluca Talpeș este acuzată de trafic de influență și luare de mită, ambele în formă continuată, iar Batuhan Omeroglu, de complicitate la aceste infracțiuni. Acordurile îi mai vizează pe două absolvente și pe 12 studenți ai facultății.

Între 600 și 2.500 de euro pentru promovare

Anchetatorii susțin că, în perioada mai–septembrie 2026, Raluca Talpeș ar fi pretins și primit bani prin intermediul lui Batuhan Omeroglu și al altor patru inculpați, pentru promovarea frauduloasă a examenelor și colocviilor la Anatomie. Sumele cerute ar fi variat între 600 de euro pentru un colocviu și 2.500 de euro pentru un examen, pentru fiecare student. Valoarea totală a foloaselor este estimată de procurori la aproximativ 33.000 de euro.

La disciplinele Anatomie 1 și Anatomie 2, banii ar fi fost solicitați pentru ca asistenta universitară să își exercite influența asupra membrilor comisiilor de examinare. Cei cinci intermediari ar fi identificat studenții interesați, ar fi colectat sumele și ar fi păstrat o parte drept comision. Studenții ar fi remis în total 18.600 de euro și 4.000 de lei, din care Raluca Talpeș ar fi primit 6.750 de euro și 1.000 de lei.

La Anatomie 3 și Anatomie 4, unde Raluca Talpeș avea atribuții de evaluare și notare și făcea parte dintr-o comisie de examinare, aceasta ar fi primit mită prin aceiași intermediari. Pentru promovarea colocviilor și examenelor restante, studenții ar fi plătit în total 13.600 de euro. Din această sumă, 6.000 de euro ar fi ajuns la asistenta universitară, iar diferența ar fi rămas intermediarilor.

Ce pedepse prevăd acordurile trimise instanței

DNA precizează că inculpații și-au recunoscut faptele în prezența avocaților și au acceptat încadrarea juridică, pedepsele și modalitatea de executare. Acordurile urmează să fie analizate de instanță, nefiind vorba despre condamnări definitive.

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În cazul Ralucăi Talpeș, pe lângă pedeapsa de trei ani de închisoare cu suspendare, acordul prevede interzicerea activității didactice în sistemul public sau privat timp de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii. Pentru ambii asistenți universitari sunt prevăzute, pe aceeași durată, interdicții privind dreptul de a fi aleși în autorități ori funcții publice și de a ocupa funcții care implică exercitarea autorității de stat.

Pentru absolventele I.A. și Z.I.D. și studentul G.V.V.C. au fost convenite pedepse de câte doi ani, cinci luni și zece zile de închisoare cu suspendare, cu termene de supraveghere de doi ani și șase luni. Pentru studentul S.M., acordul prevede doi ani de închisoare cu suspendare și un termen de supraveghere de doi ani. În cazul celorlalți zece studenți, acuzați de dare de mită, pedepsele convenite sunt de câte un an și patru luni de închisoare cu suspendare, cu termene de supraveghere de doi ani.

Acordurile prevăd și prestarea de muncă neremunerată în folosul comunității pentru toți cei 16 inculpați, pe perioade cuprinse între 60 și 120 de zile, în cadrul unor instituții publice din județul Constanța.

Procurorii au instituit sechestru asupra bunurilor celor doi asistenți universitari și ale altor patru inculpați. Potrivit DNA, toți cei vizați de aceste măsuri au depus în conturi deschise de A.N.A.B.I. sumele imputate ca provenind din fapte de corupție, în vederea confiscării speciale. Dosarele au fost înaintate Tribunalului Constanța cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii.

Percheziții la facultate, în 4 septembrie

„Adevărul” relata la 4 septembrie 2026 despre perchezițiile DNA la Facultatea de Medicină din Constanța. Potrivit informațiilor din surse judiciare citate atunci de Ziua de Constanța și preluate de publicație, au fost puse în executare 26 de mandate de percheziție la facultate, la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor persoane juridice, într-o anchetă privind fraudarea examenelor universitare.

Universitatea Ovidius confirma atunci activitățile procedurale de la sediul Facultății de Medicină și transmitea că „cooperează pe deplin cu organele de anchetă” și pune la dispoziție documentele și informațiile solicitate, în condițiile legii.

DNA subliniază că sesizarea instanței marchează finalizarea anchetei penale și nu înlătură prezumția de nevinovăție.