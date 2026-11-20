Europa se află din nou în fața unei întrebări care i-a marcat dramatic istoria: cine are dreptul să decidă soarta unui stat atunci când marile puteri consideră că interesele lor sunt mai importante decât suveranitatea acestuia? De această dată, răspunsul se conturează la Berlin, unde aliații Ucrainei încearcă să transmită un mesaj politic fără echivoc: pacea nu poate fi construită prin acceptarea unilaterală a condițiilor impuse de agresor și nici prin negocieri desfășurate peste capul celor care vor suporta consecințele.

Reuniunea Coaliției de Voință a avut loc joi, 20 noiembrie Foto: Getty

Reuniunea Coaliției de Voință are o semnificație care depășește cu mult problema sprijinului militar pentru Kiev. Ea reflectă o confruntare între două concepții despre ordinea internațională. Prima susține că frontierele, suveranitatea și independența statelor trebuie respectate indiferent de raportul de forțe. A doua acceptă, explicit sau tacit, că marile puteri își pot negocia sferele de influență, iar statele mai mici trebuie să se adapteze deciziilor luate în numele stabilității.

În acest context reapare inevitabil comparația cu Ialta din 1945. Atunci, liderii Statelor Unite, Uniunii Sovietice și Marii Britanii au discutat organizarea Europei postbelice, într-un moment în care realitățile militare anticipau deja împărțirea continentului în zone de influență. Ialta nu a fost singura cauză a divizării Europei, dar a rămas simbolul unei ordini internaționale în care destinul unor națiuni a fost puternic condiționat de înțelegerile dintre marile puteri.

Pentru Europa Centrală și de Est, această experiență nu reprezintă doar un episod istoric. Este o memorie politică profundă, care explică de ce orice discuție despre concesii teritoriale, neutralitate impusă sau garanții de securitate negociate fără participarea directă a statelor vizate provoacă o reacție atât de puternică.

Astăzi, Ucraina riscă să devină terenul pe care se testează din nou limitele acestei logici. Diferența fundamentală față de 1945 este că Europa dispune acum de instituții, resurse economice și capacități politice care îi permit să refuze rolul de simplu spectator. Uniunea Europeană nu este o putere militară unitară, iar dependența sa de garanțiile americane rămâne considerabilă. Cu toate acestea, Europa are o pondere economică și strategică suficient de importantă pentru a influența condițiile unei eventuale înțelegeri.

Problema este dacă liderii europeni sunt pregătiți să transforme această capacitate într-o voință politică reală. Coaliția de Voință încearcă tocmai acest lucru. Nu este suficient ca Europa să finanțeze apărarea Ucrainei, să primească refugiați și să suporte consecințele economice ale războiului, pentru ca ulterior să descopere că arhitectura de securitate a continentului a fost negociată în altă parte. O asemenea situație ar confirma cea mai gravă vulnerabilitate strategică europeană: aceea de a suporta costurile unor decizii asupra cărora nu exercită o influență proporțională.

În același timp, trebuie înțeles că Statele Unite și Europa nu privesc întotdeauna războiul din Ucraina prin aceeași perspectivă. Pentru Washington, conflictul reprezintă una dintre marile probleme ale securității internaționale, dar nu singura. Competiția cu China, echilibrul militar din Indo-Pacific, stabilitatea Orientului Mijlociu și prioritățile economice interne influențează inevitabil politica americană. Din această perspectivă, încheierea războiului poate deveni un obiectiv strategic în sine, chiar dacă soluția presupune compromisuri dificile.

Pentru europeni, însă, războiul nu este o criză îndepărtată. El se desfășoară la frontierele continentului și privește direct securitatea Poloniei, a statelor baltice, a României și a întregului flanc estic al NATO. De aici rezultă o diferență esențială: ceea ce pentru o mare putere poate reprezenta o soluție diplomatică acceptabilă, pentru statele aflate în vecinătatea Rusiei poate deveni începutul unei vulnerabilități permanente.

Moscova înțelege foarte bine această diferență de percepție și încearcă să o exploateze. Interesul Kremlinului nu se limitează la teritoriile ocupate. Rusia urmărește și obținerea unei poziții din care să poată influența pe termen lung opțiunile strategice ale Ucrainei și, indirect, echilibrul de securitate european.

O eventuală încetare a focului, fără mecanisme credibile de descurajare și fără capacitatea Ucrainei de a se apăra, ar putea îngheța temporar conflictul fără să elimine cauzele sale. Istoria recentă arată că un armistițiu nu este echivalent cu o pace durabilă.

Aici se află adevărata miză a dezbaterii de la Berlin. Nu dacă războiul trebuie încheiat — pentru că orice soluție care oprește pierderile de vieți omenești merită explorată —, ci în ce condiții poate fi încheiat fără ca Europa să pregătească, involuntar, următoarea confruntare. Pacea nu poate însemna doar absența temporară a bombardamentelor. Ea trebuie să ofere Ucrainei posibilitatea de a exista ca stat independent, cu instituții funcționale, capacitate de apărare și libertatea de a-și decide viitorul. În lipsa acestor condiții, orice acord riscă să devină o simplă pauză strategică.

Pentru România, această dezbatere are o importanță deosebită. Nu suntem spectatori ai unui conflict care se desfășoară undeva la periferia intereselor noastre. Securitatea Mării Negre, stabilitatea Republicii Moldova, libertatea navigației și echilibrul militar regional sunt direct influențate de rezultatul războiului. O Ucraină independentă și capabilă să își apere teritoriul reprezintă un element important al securității României. În schimb, o Ucraină constrânsă să accepte o subordonare strategică față de Moscova ar modifica profund raportul de forțe din regiune. Din acest motiv, România ar trebui să fie interesată nu doar de participarea la consultările europene, ci și de formularea unei poziții strategice clare privind garanțiile de securitate, apărarea flancului estic și viitorul regiunii Mării Negre.

Există însă și un pericol în discursul european actual: tentația de a confunda declarațiile ferme cu puterea efectivă. Europa poate respinge retoric o nouă Ialta, dar această poziție va avea greutate numai dacă este susținută de investiții militare, capacități industriale, coordonare diplomatică și disponibilitatea de a-și asuma responsabilități concrete. Autonomia strategică europeană nu se construiește prin comunicate de presă. Ea presupune resurse, decizii dificile și, mai ales, unitate politică.

Berlinul poate reprezenta, astfel, mai mult decât o nouă reuniune diplomatică. Poate deveni expresia unei Europe care începe să înțeleagă că securitatea sa nu poate depinde exclusiv de deciziile altora. Dar poate rămâne și un simplu episod într-o lungă succesiune de întâlniri în care ambițiile politice depășesc capacitatea de acțiune.

În cele din urmă, adevărata întrebare nu este dacă marile puteri vor încerca să negocieze viitorul Ucrainei. Diplomația internațională funcționează inevitabil prin negocieri între actori cu interese și influență diferite. Întrebarea este dacă Europa va avea suficientă putere și coerență pentru a se asigura că aceste negocieri nu vor transforma securitatea continentului într-o monedă de schimb.

Istoria nu se repetă niciodată în forme identice, dar uneori reproduce aceleași greșeli sub alte denumiri. În 1945, o parte a Europei a descoperit că eliberarea de un război nu garantează automat libertatea politică. În 2026, lecția ar trebui să fie deja învățată: o pace negociată fără respectarea suveranității poate închide un război, dar poate deschide drumul către următorul.

Europa nu trebuie să aleagă între pace și securitate. Trebuie să înțeleagă că, fără securitate, pacea riscă să fie doar numele diplomatic al unei capitulări amânate.