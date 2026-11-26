Reducerile de sezon și graba de a prinde o ofertă sunt exploatate de infractorii cibernetici. Magazinele-clonă, reclamele înșelătoare și mesajele despre presupuse taxe de livrare se numără printre capcanele semnalate într-un material publicat de JURIDICE.ro.

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Ofertele spectaculoase pot ascunde site-uri care copiază magazine cunoscute. Uneori, diferența este o singură literă în adresa web. Cumpărătorul riscă nu doar să plătească pentru un produs pe care nu îl va primi, ci și să ofere atacatorilor datele cardului și informații personale.

Reclamele false de pe rețelele sociale pot conduce către astfel de pagini. Alte tentative vin prin e-mail sau SMS: confirmări de comenzi, notificări de la presupuși curieri ori solicitări de achitare a unei mici taxe suplimentare. Suma redusă poate face cererea credibilă, însă pagina de plată este falsă și colectează datele cardului.

Lacătul din browser nu garantează un magazin sigur

Înainte de plată, comparați prețurile și verificați denumirea firmei, adresa, telefonul și politica de retur. certSIGN recomandă accesarea magazinului prin tastarea adresei în browser sau prin aplicația oficială, nu din reclame ori linkuri primite în mesaje.

Prezența HTTPS arată doar că datele sunt transmise criptat între utilizator și site, nu că magazinul este legitim. Mesajele care cer o reacție urgentă, precum amenințarea că o comandă va fi anulată în două ore, sunt un alt semnal de alarmă. Dacă primiți un presupus card cadou, verificați direct cu persoana care l-ar fi trimis.

Ce faceți dacă ați introdus datele pe o pagină falsă

Pentru protejarea conturilor, recomandările includ parole unice și autentificarea în doi pași. Un card virtual sau dedicat cumpărăturilor online poate limita pierderile în caz de fraudă.

Dacă ați fost păgubit, contactați banca pentru blocarea cardului, contestarea tranzacțiilor neautorizate și, dacă mai este posibil, anularea plăților în procesare. Schimbați parolele afectate și urmăriți extrasele de cont în săptămânile următoare! Raportați incidentul la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, pe dnsc.ro! Depuneți o plângere la Poliție!