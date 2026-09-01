Semnale de dialog între SUA și Coreea de Nord. Un summit ar putea avea loc „oricând”, spun serviciile sud-coreene

Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud (NIS) a detectat semnale privind existența unui dialog între Coreea de Nord și Statele Unite și consideră că un summit între cele două țări ar putea avea loc „oricând”, au declarat marți parlamentari sud-coreeni.

Un summit între cele două țări ar putea avea loc în curând, spun serviciile sud-coreene Foto: AFP

„În ceea ce privește un summit SUA-Coreea de Nord, analiza noastră este că acesta trebuie considerat posibil în orice moment”, a declarat deputatul Youn Kun-young, din Partidul Democrat (DP), aflat la guvernar.

Youn Kun-young și deputatul Yoo Yeong-ha, din principalul partid de opoziție, Partidul Puterea Poporului (PPP), membri importanți ai Comisiei de Informații din cadrul Adunării Naționale, au prezentat jurnaliștilor informațiile oferite de Serviciul Național de Informații în cadrul unei ședințe de informare, transmite cotidianul sud-coreean Korea JoongAng Daily.

„NIS a spus că nu a fost confirmat niciun contact concret între Coreea de Nord și Statele Unite, însă există semnale privind un dialog”, a precizat Youn.

În ultimele săptămâni, Donald Trump a transmis mai multe semnale privind disponibilitatea de a relua dialogul cu Kim Jong-un. Pe 15 august, președintele american a publicat o fotografie din întâlnirea cu liderul nord-coreean din 2019 și a susținut că cei doi „se înțeleg de minune”.

Câteva zile mai târziu, Trump a cerut reducerea exercițiilor militare comune americano-sud-coreene și a afirmat că Kim a răspuns „foarte pozitiv” unor mesaje recente trimise de Washington.

Fiica lui Kim Jong-un, pregătită să-i fie succesoare

Serviciul sud-coreean de informații a transmis, de asemenea, parlamentarilor că fiica liderului nord-coreean Kim Jong-un, Kim Ju-ae, a intrat efectiv în etapa desemnării drept succesoare a tatălui său.

„În ceea ce privește motivul pentru care Kim Ju-ae apare atât de des în mass-media, (NIS) consideră că ea a intrat efectiv în etapa desemnării drept succesoare”, a spus Youn. „Serviciul consideră că scopul ar putea fi imprimarea imaginii sale în rândul populației nord-coreene ca viitor lider.”

NIS a ajuns pentru prima dată la această concluzie în cadrul unei informări adresate parlamentarilor în luna februarie, invocând prezența constantă a lui Kim Ju-ae la evenimentele oficiale ale statului și indicii potrivit cărora aceasta începuse să se implice în anumite decizii politice.

La acel moment, serviciul sud-coreean de informații a precizat că Phenianul ar putea răspunde unui eventual dialog cu Washingtonul dacă ar fi îndeplinite anumite condiții.