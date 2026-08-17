Trump cere oprirea exercițiilor militare cu Seulul: „Am o relație foarte bună cu Kim Jong Un”

Președintele american Donald Trump a ordonat Pentagonului să reducă semnificativ exercițiile militare comune cu Coreea de Sud, chiar în momentul în care începea unul dintre cele mai importante antrenamente anuale ale celor două țări.

Decizia a fost anunțată cu doar câteva ore înainte de startul exercițiului Ulchi Freedom Shield și a fost justificată de Trump prin relația sa bună cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dar și prin refuzul Seulului de a se implica în acțiunile americane împotriva Iranului.

„Având în vedere relația mea foarte bună cu Kim Jong Un, din Coreea de Nord, nu sunt mulțumit de faptul că Statele Unite au fost de acord, de mult timp, să participe la exerciții militare comune cu Coreea de Sud”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare.

Președintele american a susținut că exercițiile sunt costisitoare pentru Statele Unite și că transmit un „semnal nepotrivit și ostil” Coreei de Nord, despre care a afirmat că, atât timp cât el este președinte, a avut o atitudine „neamenințătoare și respectuoasă”.

Trump a precizat că este prea târziu pentru anularea completă a exercițiilor, dar că i-a cerut secretarului Apărării, Pete Hegseth, să le reducă substanțial.

Exercițiile au început, în ciuda anunțului lui Trump

Coreea de Sud și Statele Unite au început luni exercițiile Ulchi Freedom Shield, așa cum era programat. Seulul nu a anunțat însă, cel puțin deocamdată, o modificare majoră a programului în urma ordinului lui Trump.

Antrenamentele urmau să implice aproximativ 18.000 de militari sud-coreeni, alături de forțe americane și internaționale. Exercițiul are rolul de a testa capacitatea de răspuns a aliaților în cazul unui conflict și include scenarii adaptate amenințărilor militare moderne, inclusiv atacuri cu drone, perturbarea sistemelor GPS și atacuri cibernetice.

Statele Unite și Coreea de Sud sunt aliați de peste șapte decenii, iar prezența militară americană în Coreea de Sud reprezintă una dintre componentele centrale ale strategiei de descurajare a Coreei de Nord.

Trump invocă și războiul din Iran

În mesajul său, Trump a făcut legătura și cu războiul împotriva Iranului. Președintele american a afirmat că l-a întrebat recent pe omologul său sud-coreean dacă Seulul dorește să se alăture eforturilor SUA pentru „denuclearizarea” Iranului, însă acesta ar fi răspuns negativ.

Trump a criticat în repetate rânduri aliații care nu participă la acțiunile americane din regiune, iar referirea la Iran pare să fie unul dintre motivele suplimentare pentru care administrația de la Washington dorește reducerea exercițiilor cu Seulul.

Relația cu Kim Jong Un, din nou în centrul atenției

Trump a publicat în weekend o fotografie cu liderul nord-coreean și a afirmat că, în ciuda aparențelor, cei doi „se înțeleg de minune”. În primul său mandat, Trump a participat la întâlniri istorice cu Kim și a susținut reducerea exercițiilor militare americane și sud-coreene, în încercarea de a diminua tensiunile din Peninsula Coreeană.

În 2019, după eșecul summitului dintre Trump și Kim de la Hanoi, Washingtonul și Seulul au decis, de asemenea, să reconfigureze exercițiile militare de amploare și să organizeze antrenamente mai restrânse.

Coreea de Nord a condamnat constant exercițiile militare americano-sud-coreene, pe care le consideră o repetiție pentru o eventuală invazie. Phenianul și-a consolidat între timp legăturile militare cu Rusia și a oferit sprijin Moscovei în războiul din Ucraina.

Kim Jong Un nu a reacționat deocamdată public la anunțul lui Trump privind reducerea exercițiilor.

Decizia președintelui american ridică însă întrebări cu privire la viitorul alianței dintre Washington și Seul și la strategia SUA de descurajare a Coreei de Nord. Analiștii avertizează că reducerea exercițiilor ar putea afecta pregătirea militară comună într-un moment în care Phenianul își dezvoltă rapid capacitățile militare și își aprofundează cooperarea cu Rusia.