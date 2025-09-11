Fiica lui Kim Jong Un, văzută de agenția de spionaj sud-coreeană drept succesoarea liderului nord-coreean

Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, este considerată de agenția de spionaj a Coreei de Sud drept succesoarea recunoscută a acestuia, după ce l-a însoțit recent într-o vizită de mare vizibilitate la Beijing.

Adolescenta a atras atenția la nivel mondial la începutul acestei luni, când a efectuat prima sa vizită oficială în străinătate alături de tatăl său, în cadrul întâlnirilor cu Xi Jinping al Chinei și Vladimir Putin al Rusiei, relatează AFP.

Analiștii au văzut-o de multă vreme drept principala succesoare a lui Kim, deși unii au sugerat că Ju Ae ar avea un frate mai mare, pregătit în secret să devină următorul lider.

Agenția de spionaj sud-coreeană „evaluează că ea (Ju Ae) și-a consolidat suficient «narațiunea revoluționară» necesară pentru a-și întări poziția de probabilă succesoare”, după vizita în China, a declarat deputatul Lee Seong-kweun jurnaliștilor, după ce a fost informat de agenție.

„Agenția o consideră pe Kim Ju Ae drept moștenitoarea recunoscută și vede participarea ei la vizita în China ca parte a completării acelei narațiuni de succesiune.”

Agenția sud-coreenă a precizat că statutul lui Ju Ae a fost evident în fotografiile din presa de stat și într-un documentar special care o arată alături de Kim Jong Un în China.

Presa de stat nord-coreeană a publicat o fotografie cu ea în interiorul trenului blindat al țării, alături de tatăl său și alți oficiali, la întoarcerea din Beijing.

Spionajul sud-coreean a mai spus că a înțeles că Kim și fiica sa „au stat la ambasada Coreei de Nord” în timpul vizitei în China, unde obiectele și chiar deșeurile lor au fost „transportate cu un avion special”.

„Protejarea strictă a informațiilor biometrice ale liderului a făcut de multă vreme parte din protocolul de securitate al Coreei de Nord”, a declarat pentru AFP Ahn Chan-il, un cercetător și dezertor care conduce Institutul Mondial pentru Studii despre Coreea de Nord.

„Faptul că Ju Ae a beneficiat de același nivel de protecție ca Kim Jong Un demonstrează încă o dată că ea este succesoarea cea mai probabilă.”

Ju Ae a fost prezentată public pentru prima dată în 2022, când și-a însoțit tatăl la lansarea unei rachete balistice intercontinentale.

De atunci, presa de stat nord-coreeană a descris-o drept „copilul iubit” și „marea persoană de îndrumare” – „hyangdo” în coreeană – un termen rezervat, de obicei, liderilor de vârf și succesorilor lor.

Înainte de 2022, singura confirmare a existenței sale venise de la fostul star NBA Dennis Rodman, care a vizitat Coreea de Nord în 2013.

Inițial, Seulul indicase că Kim și soția sa Ri au avut primul copil, un băiat, în 2010, iar Ju Ae ar fi al doilea copil.

Însă, în 2023, ministrul sud-coreean al unificării a spus că guvernul „nu poate confirma” existența fiului lui Kim.

Deputatul Lee a precizat că zvonurile potrivit cărora Kim ar avea un alt copil, inclusiv unul cu dizabilități sau aflat la studii în străinătate, „nu sunt considerate credibile”.

„În special, în cazul studiilor în străinătate, NIS a menționat că, indiferent cât s-ar încerca ascunderea acestui fapt, inevitabil ar deveni cunoscut, astfel încât posibilitatea este considerată foarte scăzută”, a adăugat el.