Rusia plănuiește asasinate țintite în SUA și în țările europene care susțin Ucraina, potrivit unui raport FBI

Serviciile de informații ruse intenționează să comită asasinate țintite în Statele Unite și în țările europene care susțin Ucraina, potrivit unei analize FBI.

Rusia pregătește asasinate Foto: FOTO Shutterstock

Acest lucru a fost afirmat de autoritățile federale americane, care au anunțat că au dejucat un complot de asasinare a unui cunoscut disident rus despre care se crede că locuiește în Washington. Conform unui act de acuzare făcut public la tribunalul federal din Manhattan, au fost puși sub acuzare cinci indivizi despre care se crede că locuiesc în străinătate, scrie LaPresse.

Documentul precizează că, începând din 2024, o rețea legată de serviciile de informații ruse ar fi plătit sau ar fi încercat să plătească persoane din Statele Unite și din alte țări pentru a-i urmări și apoi a-i asasina pe disidenții ruși.

Celor recrutați de rețea li s-ar fi cerut, de asemenea, să comită acte de terorism împotriva infrastructurii civile și militare din țările europene considerate a fi aliniate cu Ucraina. James C. Barnacle Jr., șeful biroului local al FBI din New York, a declarat că agenția a dejucat planurile „prin muncă neobosită”, în timp ce membrii serviciilor de informații și afiliații acestora „au conspirat pentru a intimida, amenința sau ucide persoane pe teritoriul SUA și în întreaga lume”.

Moscova desfășoară deja numeroase operațiuni de sabotaj într-una dintre țările-cheie ale Alianței: de la drone încărcate cu explozibil și atacuri asupra obiectivelor energetice, până la complot împotriva unor lideri din industria de apărare.

Principala țintă a devenit Germania. În ultimele săptămâni, în apropierea unor avioane de marfă ucrainene de pe aeroportul Leipzig/Halle au fost depistate drone încărcate cu explozibil. Unul dintre dispozitive a intrat în coliziune cu un avion aflat în apropiere de aterizare, obligându-l să își schimbe traiectoria. Câteva zile mai târziu, o a treia dronă, echipată cu explozibil și detonator, a fost găsită atașată de un copac.