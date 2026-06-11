Războiul din umbră: campania de asasinate care decimează elita militară a Rusiei O nouă explozie la porțile Moscovei

O nouă explozie la porțile Moscovei

În dimineața zilei de 9 iunie 2026, la ora 5:30, o explozie a zguduit orașul Balașiha, o suburbie aflată la est de Moscova. Potrivit presei independente ruse, victima a fost generalul Damir Davidov, în vârstă de 57 de ani, șeful departamentului de artilerie din cadrul Ministerului rus al Apărării — omul responsabil cu aprovizionarea frontului cu muniție și rachete. Davidov abia se urcase la volanul BMW-ului său și părăsise parcarea când încărcătura explozivă ascunsă sub vehicul a detonat. Martorii au declarat că generalul a murit înainte de sosirea echipajelor de urgență. Kremlinul a confirmat explozia, dar a refuzat să dezvăluie identitatea victimei. Detaliul care dă fiori aparatului de securitate rus este geografia: atacul s-a produs la doar 350 de metri de locul unde, pe 25 aprilie 2025, fusese ucis în mod aproape identic generalul-maior Iaroslav Moskalik, 58 de ani, adjunct al direcției principale de operațiuni a Statului Major. Și Moskalik murise într-o explozie cu mașină-capcană, chiar în momentul în care ieșea din bloc. Aceeași localitate, aceeași metodă, aceeași categorie de țintă — un mesaj greu de ignorat. Kievul l-a acuzat pe Davidov de „crime de război" și l-a suspectat de implicare în planificarea invaziei din 24 februarie 2022. Deși Ucraina nu a revendicat oficial atacul, serviciile sale — SBU (Serviciul de Securitate) și GUR (informațiile militare) — sunt principalii suspecți, ca în toate cazurile precedente.

Un tipar care se repetă: cinci atacuri asupra generalilor

Asasinarea lui Davidov nu este un incident izolat, ci al cincilea atac împotriva unor ofițeri superiori ruși într-un interval de aproximativ un an și jumătate. Cronologia conturează o campanie sistematică:

17 decembrie 2024 — Igor Kirillov. Generalul-locotenent de 54 de ani, comandantul Trupelor de Apărare Chimică, Biologică și Nucleară, a fost ucis la Moscova de o încărcătură de circa 300 de grame de exploziv ascunsă într-o trotinetă electrică parcată la intrarea blocului său. Detonarea a fost cel mai probabil declanșată de la distanță. A fost singurul caz revendicat explicit de SBU, care îl acuza pe Kirillov de ordonarea utilizării de arme chimice împotriva soldaților ucraineni. După acest asasinat, Vladimir Putin a recunoscut public — gest rar — „un eșec grav" al serviciilor sale, avertizând că asemenea breșe de securitate nu mai trebuie permise.

25 aprilie 2025 — Iaroslav Moskalik. Generalul-maior a fost ucis la Balașiha de o mașină-capcană parcată vizavi de intrarea imobilului în care locuia, explozia fiind declanșată exact când acesta ieșea din clădire.

22 decembrie 2025 — Fanil Sarvarov. Generalul-locotenent de 56 de ani, șeful departamentului de pregătire operațională, a murit la Moscova după ce vehiculul său a luat foc în momentul pornirii motorului, în apropierea locuinței.

6 februarie 2026 — Vladimir Alekseiev. Unul dintre adjuncții șefului informațiilor militare ruse, în vârstă de 64 de ani, a fost împușcat de la mică distanță în casa scării blocului său din Moscova, în jurul orei 7 dimineața, de un atacator deghizat în curier de livrări alimentare. Alekseiev a supraviețuit, dar a fost grav rănit.

9 iunie 2026 — Damir Davidov. Cel mai recent episod, descris mai sus.

Numitorul comun este tulburător de simplu: toate victimele au fost lovite în imediata apropiere a locuinței, în momente de rutină previzibilă, și niciuna nu beneficia de protecție apropiată.

Dincolo de uniforme: propagandiști, colaboraționiști și ingineri

Campania nu vizează doar militari activi. O privire mai largă asupra ultimilor patru ani arată că lista țintelor include ideologi, propagandiști, oficiali ai administrațiilor de ocupație și specialiști din industria de armament.Primul caz cu ecou internațional a fost cel al Dariei Dughina, fiica ideologului ultranaționalist Aleksandr Dughin, ucisă pe 20 august 2022 de o bombă plasată în mașina sa, lângă Moscova. Mulți analiști au considerat că ținta reală era tatăl ei, unul dintre vocile care au oferit fundamentul ideologic al invaziei. A urmat, pe 2 aprilie 2023, Maksim Fomin, cunoscut sub pseudonimul Vladlen Tatarski — unul dintre cei mai influenți bloggeri militari pro-Kremlin. Acesta a fost ucis într-o cafenea din Sankt-Petersburg, când o statuetă care îi fusese oferită cadou în timpul unui eveniment public a explodat, rănind alte câteva zeci de persoane. O lună mai târziu, în mai 2023, scriitorul naționalist și combatantul Zahar Prilepin a supraviețuit unui atentat cu bombă asupra mașinii sale, în regiunea Nijni Novgorod, atac în care șoferul său a murit. Un caz aparte este cel al lui Stanislav Rjițki, fost comandant al submarinului Krasnodar, împușcat mortal în iulie 2023 în timp ce alerga în parcul din orașul Krasnodar. Presa a notat atunci că traseele sale de jogging erau publice pe o aplicație sportivă — o ilustrare brutală a modului în care urmele digitale pot transforma rutina în vulnerabilitate. Kievul îl asocia cu lovituri cu rachete de croazieră asupra unor ținte civile ucrainene.

În teritoriile ucrainene ocupate, atentatele au devenit aproape o constantă: oficiali numiți de Moscova au fost vizați în mod repetat cu dispozitive explozive, de la Herson la Donețk și Luhansk. Printre cazurile notabile se numără Mihail Filiponenko, deputat în structurile separatiste de la Luhansk, ucis de o bombă plasată în mașina sa în noiembrie 2023, sau Serghei Evsiukov, fostul director al închisorii de la Olenivka — devenită simbol al abuzurilor împotriva prizonierilor de război ucraineni —, ucis de o mașină-capcană la Donețk pe 9 decembrie 2024. La doar trei zile după Evsiukov, Mihail Țațki, o figură-cheie a programelor rusești de modernizare a rachetelor și dronelor, a fost împușcat mortal într-o suburbie a Moscovei — semn că nici inginerii și managerii complexului militar-industrial nu mai sunt în afara razei de acțiune. Fostul deputat ucrainean pro-rus Ilia Kiva, refugiat în Rusia după invazie, a fost găsit împușcat în decembrie 2023 într-un complex rezidențial de lângă Moscova, iar în februarie 2025 o explozie la intrarea unui bloc rezidențial de lux din capitala rusă l-a ucis pe Armen Sarkisian, fondatorul unei formațiuni paramilitare care lupta de partea Moscovei.

Anatomia unui eșec de securitate

Ceea ce transformă această serie de atentate într-o problemă politică pentru Kremlin nu este doar numărul lor, ci contextul. Președintele Putin ceruse explicit structurilor sale să pună capăt „eșecurilor" de securitate, iar ofițerii superiori solicitaseră în mod repetat măsuri de protecție consolidate. Securitatea din jurul președintelui a fost, într-adevăr, întărită în ultimele săptămâni. Pentru generalii săi, însă, apelurile au rămas fără răspuns: niciuna dintre victimele ucise lângă propriile locuințe nu avea gardă de corp. Modul de operare sugerează o infrastructură clandestină solidă pe teritoriul rus: supraveghere prelungită a țintelor, acces la vehiculele acestora, plasarea de explozibili în zone rezidențiale din capitală și împrejurimi, recrutarea de executanți locali. Faptul că două atacuri au putut fi comise la 350 de metri distanță unul de celălalt, la peste un an diferență, în aceeași suburbie a Moscovei, indică fie o capacitate operațională remarcabilă a atacatorilor, fie o incapacitate cronică a contraspionajului rus de a învăța din propriile eșecuri — cel mai probabil, ambele. Semnificativ este și răspunsul indirect al statului rus: FSB a justificat în ultimele săptămâni intensificarea restricțiilor și a întreruperilor de internet invocând motive de securitate. Este o recunoaștere implicită a amenințării pe care operațiunile ucrainene o reprezintă pe teritoriul Rusiei — și o contrazicere flagrantă a discursului oficial despre „normalizare" după mai bine de patru ani de război.

Ce urmărește Kievul

Pentru Ucraina, care nu revendică decât rareori aceste operațiuni, logica pare să fie triplă. Mai întâi, una operațională: eliminarea unor verigi importante din lanțul de comandă și aprovizionare — Davidov gestiona fluxul de muniție și rachete către front, Kirillov comanda trupele de protecție chimică, Moskalik lucra în inima planificării operaționale. Apoi, una de descurajare și justiție percepută: țintele sunt prezentate drept criminali de război, iar mesajul transmis întregului corp de ofițeri este că implicarea în agresiune are un preț personal, oriunde s-ar afla. În fine, una psihologică și politică: fiecare explozie la Moscova erodează imaginea de invulnerabilitate a statului rus și obligă elitele să trăiască cu frica pe care războiul a adus-o de mult în orașele ucrainene.

Concluzie

Asasinarea generalului Davidov confirmă că războiul ruso-ucrainean se poartă de mult dincolo de linia frontului. În spatele fiecărei mașini-capcană din suburbiile Moscovei se află o realitate pe care Kremlinul încearcă să o ascundă: serviciile ucrainene operează adânc în interiorul Rusiei, iar aparatul de securitate rus — în pofida avertismentelor venite chiar de la vârf — se dovedește incapabil să-și protejeze propria elită militară. Atâta timp cât războiul continuă, lista țintelor pare departe de a se fi închis.