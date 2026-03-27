Rusia pregătește livrarea de drone către Iran, avertizează serviciile europene de informații

Serviciile europene de informații consideră că Rusia se află în faza finală a pregătirii pentru a furniza drone Iranului, care urmează să fie folosite în conflictul cu Statele Unite și Israel, potrivit unui oficial european de rang înalt, notează The Guardian.

Oficialul, care a dorit să rămână anonim, a precizat că Moscova a furnizat deja informații Iranului pentru a-l ajuta să identifice ținte ale forțelor americane în regiune. Însă livrarea viitoare de drone încărcate cu explozibil ar reprezenta primul sprijin letal confirmat din partea Rusiei de la începutul conflictului.

Sursele citate de Financial Times arată că Rusia este aproape de finalizarea unui transport etapizat de drone, medicamente și alimente către Iran. Discuțiile despre livrarea dronelor au început la scurt timp după atacurile Israelului și SUA asupra Teheranului din februarie, iar livrările ar putea fi finalizate până la mijlocul săptămânii viitoare.

Reprezentantul Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile, declarând: „Circulă multe informații false. Un lucru este adevărat – continuăm dialogul cu conducerea iraniană.”

Rusia și Iran au semnat anul trecut un acord strategic, iar Moscova a trimis deja peste 13 tone de medicamente către Iran prin Azerbaidjan. Implicarea crescândă a Rusiei ar putea amplifica și escalada războiul deschis inițiat de SUA și Israel, criticat pentru obiective neclare și consecințe geopolitice și economice negative.

În replică la atacurile recente, Teheranul a lansat mii de drone de atac, vizând diverse ținte în regiune, inclusiv în Kuweit, Qatar, Bahrain, Arabia Saudită, Oman, Irak și Emiratele Arabe Unite, spun autoritățile iraniene.

Miniștrii de externe europeni au discutat situația în cadrul unei întâlniri G7 în Franța, alături de secretarul de stat american Marco Rubio, insistând că Rusia ajută Iranul să identifice posibile ținte ale forțelor SUA.

Johann Wadephul, ministrul german de externe, a acuzat Rusia că sprijină Iranul în acest conflict, afirmând că președintele Vladimir Putin speră să folosească războiul din Orientul Mijlociu pentru a distrage atenția de la agresiunea asupra Ucrainei.

„Acest calcul nu trebuie să reușească. Vedem clar cum cele două conflicte sunt interconectate”, a declarat el.

Yvette Cooper, ministrul britanic de externe, și-a exprimat profunda îngrijorare privind legăturile de lungă durată dintre Rusia și Iran, în special în domeniul dronelor și capacităților militare comune.