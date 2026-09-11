 Rebelii huthi au cucerit ultimele două insule din Bab el-Mandeb. Întreaga coastă yemenită la Marea Roșie, sub controlul lor | adevarul.ro
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Rebelii huthi au cucerit ultimele două insule din Bab el-Mandeb. Întreaga coastă yemenită la Marea Roșie, sub controlul lor

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Rebelii huthi au cucerit vineri întreaga coastă a Yemenului la Marea Roşie, după ce au revendicat controlul a ultimelor două insule din Strâmtoarea Bab el-Mandeb într-o ofensivă-fulger. Ei au promis, în faţa unor îngrijorări internaţionale. o navigaţie sigură în această strâmtoare strategică care leagă Europa şi Asia, mai puţin Arabiei Saudite.

Rebelii hothi
Rebelii hothi sărbătoresc Foto: Shutterstock

În această ofensivă-fulger, aceşti combatanţi care controlau până acum o mare parte a nordului Yemenului, inclusiv capitala Sanaa şi Hodeida (vest), au înaintat către Marea Roşie în doar câteva zile.

„Tot ceea ce se afla sub controlul nostru pe coasta de vest a căzut”, a anunţat un oficial militar din Guvernul yemenit recunoscut de către comunitatea internaţională şi susţinut de către Arabia Saudită, scrie News.

Arabia Saudită vecină - primul exportator de mondial de petrol brut - este prinsă în cleşte, în contextul în care Strâmtoarea Ormuz, situată de cealaltă parte a Peninsulei Arabice, este închisă de către Teheran de la începutul Războiului din Iran.

Însă huthi au încercat să ofere asigurări comunităţii internaţionale.

„Navigaţia este sigură pentru toate companiile, cu excepţia navelor saudite, cărora li s-a interzis deja accesul”, a declarat un purtător de cuvânt militar huthi, Yahya Saree.

Petrolierele şi navele comerciale navighează pe această cale pentru a intra din Marea Roşie în Canalul Suez şi Marea Mediterană, iar în sens invers către Oceanul Indian.

În cazul unei blocări, singura alternativă - mult mai lungă şi costisitoare - este ocolirea Africii prin sud, pe la capul Bunei Speranţe.

Intensificarea Războiului din Yemen şi atacuri americane şi iraniene, săptămâna aceasta, în apele Golful Persic, au scumpit petrolul. Barilul Brent, de referinţă internaţională, a depăşit pragul simbolic de 100 de dolari şi se stabiliza vineri către 104 dolari.

Se pregătesc de patru ani

Huthi, care şi-au lansat ofensiva săptămâna trecută, au cucerit joi portul Mokha şi Insula Zugar.

Ei au cucerit vineri Insula Mayyoun, cunoscută şi sub numele Perim, aflată în centrul strâmtorii, iar apoi Inusulele Hanish, Mare şi Mică, potrivit unor surse guvernamentale.

Un martor a povestit că a văzut bărbaţi înarmaţi ”desfăşurându-se de-a lungul coastei Bab el-Mandeb, la bordul unor vehicule militare”.

Într-o încercare de a le opri înaintarea, Arabia Saudită a desfăşurat atacuri pe aeroportul Mokha, potrivit postului Almasira, afiliat huthi.

Şefii diplomaţiilor iraniană şi saudită au discutat joi despre situaţia din regiune, iar un consilier al liderului surpem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a salutat vineri o „victorie răsunătoare” a ultimei înaintări a huthi.

Un locuitor de la Sanaa, Abdulhamid Dhaifallah, a salutat, la rândul său, „succese majore care au permis eliberarea insulelor de la Marea Roşie în 72 de ore”.

„Ei se pregăteau pentru acest front de patru ani”, a subliniat el.

După ani de acalmie, Yemenul s-a cunfruntat din nou în Războiul Civil în iulie, antrenat în Războiul din Orientul Mijlociu declanşat la 28 februarie de Statele Unite şi Israel în Iran.

Huthi au anunţat după aceea o blocadă maritimă a Arabiei Saudite, vizând nave, petroliere şi infrastructuri ale regatului şi au atacat o rafinărie.

Trump a refuzat atacuri

Confruntările armate s-au soldat în Yemen, începând de săptămâna trecută, cu sute de morţi în ambele tabere, în principal combatanţi, şi au aruncat pe drumuri aproape 46.000 de oameni, potrivit Organizţaiei Internaţionale a Migraţiilor (OIM).

Huthi au lansat, de asemenea, un atac vast, săptămâna aceasta, împotriva Arabiei Saudite. Ei au tras miercuri mai multe rachete balistice şi drone către oraşe din sudul regatului.

O imagine satelitară a programului european Copernicus arăta vineri un fum dens şi negru care se ridica deasupra deşertirului în zona atacată.

„Cred că saudiţii au încercat totul pentru a evita acest război, dar nu cred că au de ales în acest stadiu”, declară un cercetător asociat la Centrul de reflecţie Chatham House, Farea Al-Muslimi.

Site-ul american Axios a dezvăluit, citând ofiicali americani, că preşedinele american Donald Trump a refuzat să ordone atacuri împotriva huthi în Yemen, în urma unei cereri a Riadului.

Situaţia din Yemen a fost discutată într-o reuniune  de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU joi.

Emisatul Special al ONU pentru Yemen, Hans Grundberg, a cerut un „angajament activ” al instanţei „în vederea ândepătării a ceea ce ar putea fi precipitarea către un conflict mult mai periculos”.

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