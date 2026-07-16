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Video Iranul a cerut rebelilor Houthi să închidă strâmtoarea Bab el-Mandep, poarta de acces către Marea Roșie

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Autoritățile iraniene au cerut mișcării rebele Houthi din Yemen să închidă strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta de acces către Marea Roșie, în cazul în care Statele Unite vor lansa atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene.

Rebelii Houthi
Rebelii Houthi ar putea interveni în conflictul Iran-SUA FOTO: X

Pregătiri militare la Marea Roșie

Subiectul blocării  tranzitului de petrol prin Marea Roșie a fost discutat de forurile de conducere ale Republicii Islamice Iran, fiind înaintată și o cerere grupării rebele yemenite, potrivit surselor citate de Reuters

Gruparea Houthi a dat curs cererii Teheranului și a desfășurat rachete și drone în apropierea Strâmtorii, în zonele înalte din Yemen care domină portul Hodeidah și Golful Aden. De asemenea, potrivit unei surse apropiate de gruparea rebelă, Houthi este în alertă, așteptând ordinul Iranului. 

Decizia va fi luată de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, ai cărui reprezentat și se află deja pe teritoriul Yemenului. „Oricine are o pușcă poate perturba transportul maritim. Nu e nevoie de rachete sofisticate pentru a perturba transportul maritim”, au susținut sursele. 

Posibila escaladare a conflictului a venit după ce președintele Donald Trump a anunțat reluarea blocării porturilor iraniene și a amenințat cu bombardarea infrastructurii energetice și civile din Iran. 

Dublă blocadă asupra exporturilor de petrol din Golf

Autoritățile iraniene încearcă astfel să crească presiunea asupra Statelor Unite prin amenințarea fluxurilor comerciale și energetice din Marea Roșie și a exporturilor saudite de petrol. 

Orice amenințare la adresa traficului prin Bab el-Mandeb ar agrava semnificativ criza energetică generată de închiderea Strâmtorii Ormuz. În acest scenariu, cele două principale rute de export ale petrolului din Orientul Mijlociu ar fi afectate simultan. 

După închiderea Strâmtorii Ormuz, volume uriașe de țiței au fost deviate prin conducte către Marea Roșie, o cale navigabilă care susține în prezent circa 7% din aprovizionarea globală cu energie. 

Cea mai expusă țară este Arabia Saudită, care își exportă în prezent 70% din resursele energetice prin portul Yanbu de la Marea Roșie. 

Riadul tratează cu maximă seriozitate amenințările venite din partea Iranului și a houthiților și consideră că gruparea yemenită cooperează tot mai strâns cu Teheranul în ceea ce privește situația din Marea Roșie. 

Conflictul a escaladat după ce în noaptea de luni spre marți Statele Unite au lansat pentru a treia noapte consecutivă atacuri asupra Iranului și au anunțat reactivarea blocadei maritime asupra tuturor porturilor iraniene. Teheranul a răspuns prin atacuri asupra unor instalații militare americane din statele Golfului, în timp ce rebelii Houthi au lansat rachete și drone spre Arabia Saudită. 

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