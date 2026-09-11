Prințul moștenitor saudit, refuzat de două ori de Donald Trump. Mohammed bin Salman i-a cerut ca SUA să atace rebelii huthi

Prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman i-a cerut joi preşedintelui american Donald Trump să ordone atacuri împotriva rebelilor huthi în Yemen, în timp ce aceştia înaintează către Strâmtoarea strategică Bab el-Mandeb, dezvăluie Axios, care citează oficiali americani.

Donald Trump și Mohammed bin Salman Foto: X/Osint defender

Site-ul american dezvăluie că Donald Trump a refuzat această cerere formulată în două rânduri, reiterând însă susţinerea Arabiei Saudite de către Statele Unite cu informaţii clasificate.

Aceste solicitări saudite, dezvăluie Axios, marchează o schimbare de poziţie a Riadului, care anunţa în iulie că poate să facă faţă singur rebelilor huthi, în pofida escaladării Răzbiului din Yemen, scrie News.

200 de militari americani desfășurați în Arabia Saudită

Potrivit Axios, Mohammed bin Salman l-a sunat prima oară pe Donald Trump joi, pentru a-l informa despre deteriorarea rapidă a situaţiei militare în Yemen, în timp ce forţe huthi înaintau către oraşul de coastă Mokha, iar trupe yemenite susţinute de către Arabia saudiră se retrăgeau.

Câteva ore mai târziu, el l-a sunat din nou pe preşedintele american, pentru a-i cere să lanseze atacuri americane împotriva mişcării huthi, susţinută de către Iran.

Un oficial american citat de Axios anunţă că administraţia Trump urmează să furnizeze Raidului informaţii clasificate despre huthi şi date de ţintit, dar că nu intenţionează, în acest stadiu, o intervenţie militară directă.

Aproximativ 200 de militari americani au fost desfăşuraţi în Arabia Saudită, pentru a furniza o susţinere necombatantă (logistică, de spionaj), potrivit acestui oficial citat de Axios.

Preţul petrolului a crescut joi, după ce huthi au preluat controlul oraşului Mokha şi s-au apropiat şi mai mult de Strâmtoarea Bab el-Mandeb, tranzitată de o parte importantă a comerţului maritim mondial şi de exporturile petroliere saudite.

Potrivit Axios, Washingtonul încearcă să evite deschiderea unui nou front militar, în contextul în care forţele americane rămân concentrate asupra Iranului şi securităţii Strâmtorii Ormuz.

Zeci de atacuri de miercuri

Comandantul Comandamentului Central american (CENTCOM) Brad Cooper a efectuat joi o vizită în Arbia Saudită, unde a participat la reuniuni urgente de coordonare, dezvăluie Axios.

Un oficial de rang înalt din cadrul dministraţiei Trump a declaart Axios că Statele Unite rămân concentrate asupra apărării intereselor lor fundamentale - şi anume libertatea navigaţiei la Marea Roşie -, dar că-şi lasă partenerii regionali să gestioneze provocările la adresa securităţii în Orientul Mijlociu.

După ani de acalmie, Yemenul a replonjat în Războiul Civil, în iulie, antrenat în Războiul din Orientul Mijlociu, declanşat la 28 februarie de atacuri ale Statelor Unite şi Israelului în Iran.

Huthi, combatanţi yemeniţi proiranieni, au anunţat apoi o blocadă maritimă a Arabiei Saudite, primul exportator mondial de petrol brut, pentru care Strâmtoarea Bab el-Mandeb a devenit o cale de ocolire vitală, după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran.

În vederea respingerii unei noi ofensive a huthi, Arabia Saudită, o ţară vecină şi aliată cu Guvernul din Yemen, a desfăşurat zeci de atacuri începând de marţi.

Confruntările armate s-au soldat, începând de săptămâna trecută, în Yemen, cu sute de morţi în ambele tabere, în principal combatanţi, şi au aruncat pe drumuri aproximativ 20.000 de persoane, potrivit Organizaţiei Internaţionale a migraţiilor (OIM).

Huthi au lansat, de asemenea, un atac vast, săptămâna aceasta, împotriva Arabiei Sauudite.

Ei au tras miercuri rachete balistice şi drone către oraşe situate în sudul Arabiei Saudite.