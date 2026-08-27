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Războiul dintre SUA și Iran stimulează investițiile în energiile regenerabile în Europa și Asia

Război în Orientul Mijlociu
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La șase luni de la începutul războiului dintre SUA, Israel și Iran, guvernele din Europa și Asia accelerează dezvoltarea energiilor regenerabile pentru a reduce dependența de importurile de combustibili fosili.

Strâmtoarea Ormuz
Războiul dintre SUA și Iran stimulează investițiile în energiile regenerabile în Europa și Asia Foto: Shutterstock

Închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz a blocat o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, iar mai multe state au anunțat creșterea finanțării pentru sursele regenerabile, potrivit unei analize Reuters.

Energiile regenerabile cresc, dar și cărbunele

Producția de energie regenerabilă crește rapid la nivel mondial, iar Agenția Internațională pentru Energie (AIE) estimează că sursele regenerabile vor deveni pentru prima dată în acest an principala sursă de electricitate.

De la începutul războiului, sistemele solare instalate pe acoperișuri au devenit mai atractive, datorită timpului redus de instalare și costurilor mai mici. În Filipine, prețurile ridicate ale energiei, determinate de scumpirea combustibililor importați, determină gospodăriile și companiile să investească în energie solară.

În Australia, un program de subvenționare a bateriilor a contribuit la creșterea instalărilor de sisteme solare pe acoperișuri. Cererea pentru astfel de sisteme a crescut și în Europa de la începutul războiului.

În același timp, utilizarea cărbunelui este în creștere. În condițiile în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, iar sursele regenerabile nu pot asigura încă producția continuă de electricitate, centralele pe cărbune sunt folosite pentru a acoperi necesarul de energie.

Creșterea producției de energie regenerabilă estimată de AIE pentru acest an este însă mult mai mare decât cea a producției de energie pe bază de cărbune: 8,5% față de 1,4%.

În Statele Unite, unde președintele Donald Trump s-a opus politicilor de susținere a energiei verzi, producția de energie regenerabilă a crescut cu 10% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Emisiile de gaze cu efect de seră continuă să crească

Creșterea producției de energie regenerabilă nu este suficientă pentru a opri majorarea emisiilor.

AIE estimează că emisiile de gaze cu efect de seră vor crește cu 1,1% în acest an, până la un nivel record de 14,2 miliarde de tone.

Pentru 2027, agenția estimează o scădere de 0,7% a producției de cărbune, în timp ce producția de electricitate pe bază de gaze naturale ar urma să crească cu 1,5% față de nivelul din acest an.

Reducerea emisiilor va necesita, în continuare, investiții în energia regenerabilă, rețele electrice și sisteme de stocare a energiei.

Asia resimte cel mai puternic efectele crizei energetice

Economiile asiatice care depind cel mai mult de importurile de petrol și gaze transportate prin Strâmtoarea Ormuz au resimțit cel mai puternic șocul.

China a accelerat dezvoltarea energiei solare, producția acesteia crescând de peste trei ori mai rapid decât producția de energie pe bază de cărbune între martie și iulie.

India, Vietnam și Coreea de Sud au urmat însă direcția opusă, folosind mai mult cărbune.

Și unele state europene au înregistrat o creștere a consumului de cărbune, însă AIE estimează că producția de energie pe bază de cărbune din Uniunea Europeană își va relua în 2026 tendința de scădere înregistrată în ultimul deceniu.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie crede că actuala criză petrolieră este „mai gravă decât cele din 1973, 1979 şi 2022 la un loc”

Vietnamul a anunțat luna trecută că analizează construirea unor noi centrale pe cărbune pentru a-și asigura aprovizionarea cu energie, în pofida angajamentului asumat la summitul ONU privind clima din 2021 de a nu construi noi centrale pe cărbune după 2030.

Prețurile combustibililor accelerează trecerea la mașini electrice

Transporturile consumă cea mai mare parte a petrolului la nivel mondial, sub formă de combustibil pentru autoturisme, camioane, nave și avioane.

Războiul nu a redus cererea de petrol pentru transport, însă a schimbat estimările privind evoluția acesteia.

Prețurile mai mari, reducerea călătoriilor aeriene, scăderea consumului din China și adoptarea mai rapidă a vehiculelor electrice au făcut ca utilizarea petrolului pentru transporturi să fie probabil mai redusă decât estimările realizate înainte de război.

Goldman Sachs estimează că cererea de benzină a scăzut cu aproximativ 20% la vârful perturbărilor din aprilie, în timp ce GL Consulting estimează o scădere de aproximativ 15%.

Prețurile combustibililor i-au determinat pe șoferi să se orienteze mai mult către vehiculele electrice. China, cel mai mare producător mondial, a înregistrat în acest an pentru prima dată exporturi de vehicule electrice în valoare de peste 10 miliarde de dolari.

Modelele electrice au reprezentat 63% din vânzările de autoturisme din China în luna iunie, potrivit analiștilor BofA, față de 53% în aceeași lună a anului trecut.

Analiștii estimează că electrificarea transportului este responsabilă pentru aproximativ o treime din scăderea importurilor de țiței ale Chinei de la începutul anului.

Și vânzările de vehicule electrice au crescut puternic în Europa de la începutul războiului, pe fondul prețurilor ridicate ale petrolului.

Cât timp va continua impulsul pentru energiile regenerabile

Atât timp cât Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, prețurile ridicate la petrol și gaze ar putea persista, ceea ce consolidează argumentele pentru investiții în surse regenerabile produse local și pentru reducerea expunerii la volatilitatea prețurilor combustibililor.

China ar putea beneficia cel mai mult de criza energetică provocată de războiul din Iran

Totuși, evoluția pe termen lung a tranziției de la petrol și gaze este dificil de anticipat.

„Schimbarea mixului energetic al unei națiuni necesită investiții, iar ratele dobânzilor mai mari vor scumpi capitalul inițial considerabil necesar pentru sursele regenerabile de energie și rețelele electrice. Prin urmare, deși conflictul actual este probabil să favorizeze în cele din urmă decarbonizarea, acesta nu este o stradă cu sens unic”, a declarat Sverre Alvik, vicepreședinte și director pentru perspective privind tranziția energetică la DNV.

Multe dintre marile economii asiatice dispun de resurse importante de gaze naturale și cărbune, care pot funcționa ca o rezervă în cazul întreruperilor aprovizionării din Orientul Mijlociu.

În plus, o cantitate semnificativ mai mare de gaze naturale lichefiate provenite din Statele Unite este așteptată să intre pe piață în perioada 2026-2030.

„Pe măsură ce această ofertă se materializează, GNL-ul ar trebui să devină mai accesibil pentru piețele asiatice dependente de importuri, reducând stimulentul pentru o renunțare permanentă la gaze, determinată exclusiv de conflictul actual”, a declarat Victor del Carpio Neyra, cercetător asociat senior la Aurora Energy Research.

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