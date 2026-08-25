SUA declară Strâmtoarea Ormuz liberă de mine. Ultimatumul lui Trump pentru Iran

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou marţi, 25 augst, că va distruge orice nave sau ambarcaţiuni iraniene care vor amplasa mine în Strâmtoarea Ormuz, în condiţiile în care discuţiile pentru încheierea războiului rămân blocate.

Nave de marfă în Strâmtoarea Ormuz Foto: Profimedia

"Iranul a fost anunţat că orice navă sau ambarcaţiune care plasează mine noi va fi imediat şi sistematic distrusă", a afirmat Trump într-o postare pe Truth Social.

"Există o politică de toleranţă zero pentru amplasarea de mine în deplină aplicare", a adăugat el.

Trump a mai spus că armata SUA l-a informat că toate minele din Strâmtoarea Ormuz au fost fie distruse, fie dezamorsate, scrie Agerpres.

Preşedintele SUA a mai anunţat marţi că forţele spaţiale americane monitorizează îndeaproape Strâmtoarea Ormuz, precum şi "Muntele Târnăcopului", unde se află o instalaţie nucleară, şi alte trei situri nucleare.

Comentariile sale intervin la o zi după ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunţat noi măsuri menite să decupleze Iranul de la economia globală, vizând ţările şi instituţiile financiare care fac afaceri cu Teheranul. El nu a avansat însă detalii privind un calendar pentru aplicarea măsurilor, notează dpa.

De menționat că miniştrii de externe iranian şi omanez au discutat marţi un acord-cadru care stabileşte un coridor de navigaţie temporar în Strâmtoarea Ormuz şi prevede o operaţiune de deminare pe această cale navigabilă strategică pentru comerţul global, se arată într-o declaraţie comună,

Cele doua ţări riverane încearcă să reglementeze navigaţia prin strâmtoare, încă blocată de Teheran şi aflată în centrul conflictului din Orientul Mijlociu.