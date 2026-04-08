China ar putea beneficia cel mai mult de criza energetică provocată de războiul din Iran

Creșterea prețurilor la petrol și gaze, pe fondul conflictului din Iran, determină tot mai multe state să accelereze tranziția către energie regenerabilă. În acest context, analiștii spun că China este în poziția cea mai avantajoasă pentru a profita de schimbările din piață.

China domină deja lanțurile globale de aprovizionare pentru tehnologiile verzi, producând o mare parte din panourile solare, turbinele eoliene, bateriile și vehiculele electrice utilizate la nivel mondial. Exporturile acestor produse erau în creștere încă de la începutul anului 2026, iar instabilitatea livrărilor de combustibili fosili ar putea accelera și mai mult această tendință, scrie The Washington Post.

Datele furnizate de companii indică o creștere semnificativă a cererii. Producătorul de baterii CATL a înregistrat o apreciere puternică a acțiunilor listate la Hong Kong și Shenzhen, în timp ce compania auto BYD a raportat o creștere de 65% a exporturilor și vânzărilor externe în martie, comparativ cu anul precedent. De asemenea, Jinko Solar a anunțat o majorare a livrărilor de panouri solare după izbucnirea conflictului.

Politici divergente între marile economii

Evoluțiile au loc în paralel cu schimbări de politică energetică la nivel global. Administrația condusă de Donald Trump a redus sprijinul pentru energia verde în Statele Unite, favorizând combustibilii fosili. În același timp, autoritățile de la Beijing au anunțat că intenționează să crească ponderea energiei din surse nefosile la 25% până în 2030.

Mai multe state își intensifică investițiile în energie regenerabilă. În Indonezia, președintele Prabowo Subianto a anunțat planuri pentru dezvoltarea rapidă a capacităților solare, iar în Filipine sunt oferite împrumuturi pentru instalarea de panouri solare la nivel rezidențial.

În Europa, guvernele își cresc, de asemenea, investițiile. Germania a lansat recent un pachet de aproximativ 8 miliarde de euro pentru extinderea energiei eoliene și sprijinirea vehiculelor electrice.

Cererea globală ar putea absorbi supraproducția

Experții spun că această creștere a cererii externe ar putea ajuta companiile chineze să depășească problemele recente. În ultimii ani, industriile de panouri solare, baterii și vehicule electrice s-au confruntat cu supraproducție și scăderi de prețuri.

Potrivit Agenția Internațională pentru Energie, în 2025 producția globală de panouri solare a depășit de peste două ori cererea. În același timp, pierderile semnificative au determinat unele companii să reducă personalul.

Analiștii consideră însă că actualul context ar putea schimba această dinamică. „Securitatea energetică devine o prioritate tot mai importantă, iar tranziția către energie curată este văzută ca o soluție”, a explicat un expert din domeniu.

Factori geopolitici și riscuri

Cu toate acestea, extinderea companiilor chineze pe piețele externe ar putea întâmpina obstacole. În unele state occidentale, există îngrijorări legate de securitatea națională și dependența de lanțuri de aprovizionare controlate de China.

De exemplu, autoritățile din Regatul Unit au blocat recent un proiect al unui producător chinez de turbine eoliene, invocând riscuri legate de infrastructura critică.

Beijingul respinge aceste acuzații și a inițiat o investigație privind posibile bariere comerciale impuse produselor sale verzi.

Analiștii subliniază că viitorul sistemului energetic global va fi influențat nu doar de factori economici, ci și de rivalitățile geopolitice. În acest context, alegerea între combustibili fosili și energie verde devine, în anumite cazuri, și o alegere între sfere de influență.