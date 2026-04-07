Șeful Agenției Internaționale pentru Energie crede că actuala criză petrolieră este „mai gravă decât cele din 1973, 1979 şi 2022 la un loc”

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, a avertizat marți, 7 aprilie, că actuala criză a petrolului și gazelor provocată de blocarea Strâmtorii Ormuz este „mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2022 la un loc”.

„Lumea nu a mai cunoscut niciodată o întrerupere a aprovizionării cu energie de o asemenea amploare”, a spus el în interviul acordat ziarului francez Le Figaro, publicat în ediția de marți, scrie News.ro.

Șeful AIE spune că toate țările vor fi afectate de creșterea prețurilor la energie și alimente, dar cele mai vulnerabile sunt statele în curs de dezvoltare, unde inflația va crește mai puternic.

În același timp, Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a decis să elibereze rezerve strategice de petrol pentru a atenua impactul, iar acest proces este deja în desfășurare.

Anterior, Fatih Birol avertiza că perturbările aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu se vor accentua în aprilie și vor începe să afecteze economia europeană, pe fondul închiderii Strâmtorii Ormuz.

„Pierderile de țiței din aprilie vor fi duble față de nivelul din martie, pe lângă pierderile de gaze naturale lichefiate (GNL) și se vor adăuga majorării inflației și reducerii previziunilor de creștere a economiei în multe țări”.

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj dur la adresa Iranului, amenințând că refuzul de a redeschide Strâmtoarea Ormuz va avea consecințe severe.

„Marți va fi Ziua Centralei și Ziua Podului, toate într-una, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!! Deschideți strâmtoarea, nenorociților nebuni, sau veți trăi în Iad – DOAR PRIVIȚI! Slăvit să fie Allah”, a scris președintele SUA, folosind expresii directe și provocatoare, care nu lasă loc de interpretări.