Returnarea ambalajelor SGR nu presupune neapărat un drum până la magazin și stat la coadă la automat. În 2026, mai mulți retaileri le pot prelua direct de la domiciliu, odată cu livrarea cumpărăturilor. Există și variante pentru cei care strâng cantități mai mari și vor să predea un sac întreg, fără să introducă fiecare ambalaj separat în aparat.

Cine colectează ambalaje SGR la domiciliu în 2026 Foto: Shutterstock

Prin Sistemul Garanție-Returnare (SGR) pot fi returnate ambalajele de băuturi din plastic, sticlă sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 și 3 litri și marcate cu simbolul SGR. Garanția este de 50 de bani pentru fiecare ambalaj.

Retailerii care colectează ambalaje SGR la domiciliu

În 2026, ambalajele SGR pot fi predate direct de acasă prin Sezamo, Freshful și Carrefour, pentru comenzile făcute prin Bringo, potrivit Mediafax.

La Sezamo, ambalajele pot fi predate curierului atunci când acesta aduce o nouă comandă. Clienții le strâng în saci speciali, care sunt ridicați la următoarea livrare, iar contravaloarea lor este acordată sub formă de credit în aplicație.

Și Freshful permite returnarea ambalajelor SGR la livrarea cumpărăturilor. Acestea sunt strânse în saci, iar garanția aferentă recipientelor predate este acordată în contul clientului sub formă de FreshPoints, care pot fi folosite la comenzile următoare.

O variantă similară este disponibilă pentru comenzile Carrefour făcute prin Bringo. Clientul poate anunța în aplicație câte ambalaje dorește să predea, în limita a 20 pentru o comandă, iar acestea sunt ridicate de livrator. Garanția este restituită sub forma unui voucher Carrefour.

Unde poți preda ambalaje SGR cu sacul

Există soluții și pentru cei care vor să ducă personal ambalajele la un punct de colectare, dar nu vor să introducă fiecare PET sau doză separat în automat.

În unele magazine Auchan, mai multe ambalaje SGR pot fi predate simultan, fără să fie introduse unul câte unul în automat. Pentru ambalajele acceptate, clienții primesc garanția de 50 de bani sub formă de tichet de cumpărături.

La Iași funcționează și IZI Eco, un sistem prin care utilizatorul poate depune un sac cu ambalaje SGR într-o stație specială. Sacul este identificat printr-un cod QR, iar banii corespunzători garanției sunt virați în contul bancar. Potrivit informațiilor citate de Mediafax, serviciul urma să fie extins și în București.

Astfel de variante elimină unul dintre inconvenientele sistemului clasic de returnare: introducerea ambalajelor unul câte unul în automatele RVM.