search
Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Cât va costa un plin de motorină în lunile următoare. Scenariile experților după blocajul negocierilor dintre Iran și SUA

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite riscă să mențină blocată una dintre cele mai importante rute energetice din lume, după ce Teheranul a propus un plan în 14 puncte dificil de acceptat de Washington. În acest context, scenariile privind creșterea accelerată a prețului petrolului și implicit a motorinei capătă tot mai multă greutate, spun analiștii consultați de „Adevărul”.

Pompă de carburanți
Motorina va continua să se scumpească, spun analiștii. Foto arhivă

Iranul a prezentat Statelor Unite o propunere în 14 puncte pentru a pune capăt definitiv războiului, concentrându-se pe ridicarea blocadei navale, garanții de neagresiune, retragerea forțelor americane și ridicarea sancțiunilor. Având în vedere că aceste propuneri sunt greu de acceptat de SUA, cel mai probabil Strâmtoarea va rămâne blocată. spun analiștii.

În această situație, prognoza avansată de Trading Economics – care indică un posibil salt spre 110 USD/baril în T2 2026, 116 USD/baril în T3 2026, 120 USD în T4 și 124 USD în T1 2027 – nu este doar o estimare tehnică. Este un semnal de alarmă. Pentru că, dincolo de cifre, ea vorbește despre o schimbare de paradigmă: energia revine în centrul tensiunilor globale.

image

Dovada acestei teorii este chiar prețul de luni al motorinei, în condițiile în care barilul de petrol Brent era cotat la 108,7 dolari. La benzinăriile din București, motorina standard se vindea luni cu 9,67 lei/litru la Rompetrol și 9,73 lei/litru la Petrom, ajungând la 9,82 lei/litru la Mol și OMV și 9,94 lei/litru la Lukoil.

Chisăliță: Motorina poate ajunge și la 12,5 lei, dacă dolarul ajunge 6 lei

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat pentru „Adevărul” că nu doar prețul țițeiului influențează scumpirea carburanților din România, ci și cursul valutar dolar – leu.

„Prețul motorinei poate ajunge la 11 lei dacă prețul țițeiului va fi de 120 – 124 dolari pe baril și cursul leu-dolari rămâne la nivelul actual.

Prețul motorinei poate fi însă și mai mare dacă leul se depreciază și mai mult în raport cu dolarul. Dacă dolarul ajunge 6 lei, mai adăugăm 1 sau 1,5 lei, adică un litru de motorină poate ajunge la 12,5 lei”, a declarat Chisăliță pentru „Adevărul”.

Gresoi: Prețul carburanților nu urmează liniar evoluția barilului

La rândul său, expertul în energie Silviu Gresoi a declarat pentru „Adevărul” că prețul carburanților nu urmează liniar evoluția barilului, deoarece doar o parte din costul final este influențată direct de materia primă.

„Prețul carburanților nu urmează liniar evoluția barilului, deoarece doar o parte din costul final este influențată direct de materia primă. Aproximativ 40–50% din prețul motorinei reflectă cotația petrolului, restul fiind reprezentat de accize, TVA, costuri logistice și marje comerciale.

Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Cât costă la principalele stații de carburanți

În aceste condiții, o creștere a barilului cu aproximativ 10–14% s-ar traduce, în mod realist, printr-o majorare mai temperată la pompă.

Estimarea indică faptul că, în cazul în care Brent ajunge în intervalul 120 – 124 dolari, prețul motorinei în România ar putea urca în zona 10,2 – 10,6 lei/litru, depășind pragul psihologic de 10 lei. Evoluția exactă va depinde însă și de cursul valutar leu–dolar, precum și de eventuale tensiuni logistice sau comerciale din piață. De asemenea, impactul nu este instantaneu, existând de regulă un decalaj de câteva zile până la una-două săptămâni, în funcție de stocuri și politica de preț a companiilor petroliere”, a declarat Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

Petrolul scump nu mai e o anomalie

Între prognoză și realitate avem o piață ruptă în două. Pe de o parte, astfel de estimări sugerează o piață tensionată, în care oferta devine fragilă și riscurile geopolitice domină. Datele curente arată deja o tendință ascendentă, petrolul a depășit pragul de 105 USD/baril în 2026, iar modelele macro indică valori de peste 110 USD pe termen scurt, a adăugat specialistul.

Pe de altă parte, spune acesta, există o ruptură evidentă între prognoze. Instituții precum Energy Information Administration anticipează chiar o scădere spre 76 USD/baril în 2027 , iar J.P. Morgan vede prețuri în jur de 60 USD.

Această discrepanță nu este o eroare – este esența pieței petrolului, un echilibru precar între două forțe opuse.

„Petrolul scump nu mai e o anomalie, ci un scenariu. Dacă scenariul „Trading Economics” se materializează, el nu va fi rezultatul unei cereri explozive, ci al unei oferte constrânse. Conflictul din Orientul Mijlociu și blocajele logistice pot împinge prețurile chiar spre 120 USD în scenarii extreme, potrivit unor analize recente”, spune expertul.

Mai mult, instituții internaționale avertizează că perturbările din regiune pot duce la creșteri semnificative ale prețurilor și la încetinirea economiei globale. Cu alte cuvinte, petrolul scump nu este despre creștere economică, ci despre risc.

Europa rămâne marele vulnerabil în acest context. Pentru statele europene, inclusiv România, implicațiile sunt directe și deloc confortabile: inflație persistentă alimentată de scumpirea energiei și a transportului, presiune tot mai mare asupra costurilor industriale și riscul de stagnare economică în sectoarele energointensive.

Economiile dependente de importuri energetice devin primele afectate de un preț al petrolului care ajunge la 120 USD/baril. Efectele nu sunt izolate, ci se propagă în lanț, de la combustibil la alimente, amplificând impactul asupra întregii economii.

În acest context, spune Chisăliță, întrebarea nu mai este dacă petrolul va ajunge la 120 USD sau va coborî la 60 USD, ci ce scenariu geopolitic va prevala. Dacă tensiunile persistă, scenariul avansat de Trading Economics devine plauzibil. Dacă însă oferta crește și conflictele se temperează, scenariile de scădere a prețurilor ar putea câștiga teren.

„Realitatea este că piața petrolului nu mai este determinată doar de factori economici, ci din ce în ce mai mult de geopolitică. Prognoza de peste 120 USD/baril nu este doar îngrijorătoare, ci și simbolică: marchează revenirea petrolului ca instrument de putere globală. Dacă în anii 2010 piața era dominată de supraproducție și tehnologie, în anii 2020 este dominată de conflicte și incertitudine”, a adăugat specialistul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”
stirileprotv.ro
image
Întâlnire PNL de URGENȚĂ la un restaurant din București, înaintea votului. Liberalii fac ultimele calcule și strategii. Gândul publică fotografiile și mesajul intern de mobilizare
gandul.ro
image
Pîslaru anunță că România va primi integral banii pentru cererea de plată nr. 4 din PNRR
mediafax.ro
image
Ioana Năstase, nemiloasă în divorțul de Ilie Năstase. Ce nu-i poate ierta frumoasa brunetă fostului tenismen
fanatik.ro
image
Un oraș cu peste 350.000 de locuitori va fi înghițit de apă în câteva decenii, avertizează cercetătorii
libertatea.ro
image
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea de Sud!
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Minoră spulberată pe trecere, în Timiş. Gest şocant al şoferiţei: smuceşte victima şi o dă cu capul de asfalt
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
cancan.ro
image
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Harta bogaților lumii se schimbă. Ce regiuni atrag miliardarii și ce înseamnă asta pentru Europa
playtech.ro
image
Cine va fi noul antrenor de la FCSB?! Varianta surpriză a lui Mitică Dragomir
fanatik.ro
image
Mii de curse aeriene, anulate în săptămânile următoare, fără compensații către turiști. Europa e pe un butoi de pulbere, din cauza penuriei de kerosen: „Dacă zborul era unul de vacanță, cel mai probabil va fi anulat”
ziare.com
image
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
digisport.ro
image
Surse: PSD pregătește două scenarii dacă moțiunea trece și nu reface coaliția cu PNL fără Bolojan
stiripesurse.ro
fără imagine
Culise, trădări și scenarii. Tot ce trebuie să știi despre moțiunea de cenzură – VIDEO
cotidianul.ro
image
Ce face Nicuşor Dan cu o zi înainte de moţiunea de cenzură. Decizie surpriză!
romaniatv.net
image
Războiul din Ucraina se oprește. Ce a obținut Zelenski de la Putin
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Fiica Antoniei s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Maya Castellano cucerește TikTok-ul | VIDEO
actualitate.net
image
Bahmu își dorește să plece din România: „Vreau să mă întorc cât mai repede”. Vedeta, îndrăgostită lulea de George Restivan: „Mi-am găsit familia!”
click.ro
image
Oana Lis, în doliu. Vedeta a anunțat decesul: „S-a dus”
click.ro
image
Mihai Trăistariu, coșmar în minivacanța de 1 mai:„Mi-au crăpat pereții, s-a zguduit ca la cutremur”
click.ro
FotoJet (66) (1) jpg
Blondina cu chef de sex, dusă în extaz de Ben Affleck! Celebra divă a dat de înțeles că ar fi mai dotat decât Brad Pitt
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ținute spectaculoase la Gala Premiilor Gopo! Monica Bîrlădeanu, Amalia Enache și Dana Rogoz au strălucit pe covorul roșu
image
Bahmu își dorește să plece din România: „Vreau să mă întorc cât mai repede”. Vedeta, îndrăgostită lulea de George Restivan: „Mi-am găsit familia!”

OK! Magazine

image
”Ducesa nimfomană”, șanse minime să-și mai spele imaginea. Ce a fost sfătuită totuși să facă

Click! Pentru femei

image
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață