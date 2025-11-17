Video Prăbușire mortală într-o mină de cobalt din Congo: zeci de oameni au murit după cedarea unui pod improvizat

Cel puțin 32 de persoane au murit, iar bilanțul ar putea fi chiar mai mare, după prăbușirea unui pod improvizat într-o mină de cupru și cobalt din Republica Democrată Congo. Autoritățile spun că tragedia a avut loc din cauza supraaglomerării și a panicii create de focuri de armă trase de soldați.

Sursa video: X / @VIM_Media

Accidentul a avut loc sâmbătă, în mina Kalando, din provincia Lualaba, situată în sud-estul țării. Duminică, ministrul de Interne Roy Kaumbe Mayonde a confirmat decesul a „cel puțin 32 de persoane”, relatează Al Jazeera.

Minerii au intrat în carieră în ciuda interdicției

Ministrul de Interne a explicat că minerii independenți au pătruns în sit în condiții periculoase, ignorând restricțiile impuse din cauza vremii.

„În ciuda unei interdicții oficiale de acces pe șantier din cauza ploilor torențiale și a riscului unui alunecări de teren, minerii independenți au forțat intrarea în carieră”, a declarat Roy Kaumbe Mayonde.

Podul improvizat, construit pentru a trece peste un șanț inundat, nu a rezistat greutății și s-a prăbușit sub presiunea mulțimii care încerca să-l traverseze.

Focurile de armă au provocat panică

Un raport al Serviciului pentru Sprijin și Supraveghere a Exploatării Miniere Artizanale și la Scară Mică (SAEMAPE) arată că prezența militarilor la fața locului a contribuit la tragedie. Conform documentului, soldații au tras focuri de armă, provocând panică în rândul minerilor.

Raportul precizează că mulțimea speriată s-a îmbulzit spre pod, iar structura a cedat. Oamenii au fost „îngrămădiți unii peste alții, provocând morți și răniți”, se arată în raport.

Deși ministrul Mayonde vorbește despre cel puțin 32 de victime, raportul SAEMAPE ridică bilanțul la cel puțin 40 de morți.

Mina Kalando, un loc al tensiunilor permanente

Documentele oficiale indică faptul că mina Kalando se află de mult timp într-un conflict între minerii independenți, o cooperativă responsabilă de organizarea exploatării și operatorii legali ai sitului, despre care se spune că ar avea legături cu investitori chinezi.

Arthur Kabulo, coordonator provincial al Comisiei Naționale pentru Drepturile Omului, a declarat pentru AFP că în zona Kalando activează peste 10.000 de mineri independenți.

În urma tragediei, autoritățile provinciale au suspendat activitatea în mină.

Cereri pentru o anchetă privind rolul militarilor

Inițiativa pentru Protecția Drepturilor Omului a solicitat o anchetă independentă pentru a clarifica responsabilitatea militarilor în producerea tragediei, invocând relatări despre ciocniri între mineri și soldați.

Republica Democrată Congo este cel mai mare producător mondial de cobalt, mineral esențial pentru fabricarea bateriilor litiu-ion folosite în vehicule electrice și alte tehnologii moderne. Companiile chineze controlează aproximativ 80% din producția țării.

Industria cobaltului din RDC este de ani de zile afectată de acuzații privind munca minorilor, condiții nesigure și corupție, în timp ce bogățiile minerale ale țării alimentează conflicte violente în estul Congo de peste trei decenii.