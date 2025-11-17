search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Prăbușire mortală într-o mină de cobalt din Congo: zeci de oameni au murit după cedarea unui pod improvizat

0
0
Publicat:

Cel puțin 32 de persoane au murit, iar bilanțul ar putea fi chiar mai mare, după prăbușirea unui pod improvizat într-o mină de cupru și cobalt din Republica Democrată Congo. Autoritățile spun că tragedia a avut loc din cauza supraaglomerării și a panicii create de focuri de armă trase de soldați.

Sursa video: X / @VIM_Media

Accidentul a avut loc sâmbătă, în mina Kalando, din provincia Lualaba, situată în sud-estul țării. Duminică, ministrul de Interne Roy Kaumbe Mayonde a confirmat decesul a „cel puțin 32 de persoane”, relatează Al Jazeera.

Minerii au intrat în carieră în ciuda interdicției

Ministrul de Interne a explicat că minerii independenți au pătruns în sit în condiții periculoase, ignorând restricțiile impuse din cauza vremii.

„În ciuda unei interdicții oficiale de acces pe șantier din cauza ploilor torențiale și a riscului unui alunecări de teren, minerii independenți au forțat intrarea în carieră”, a declarat Roy Kaumbe Mayonde.

Podul improvizat, construit pentru a trece peste un șanț inundat, nu a rezistat greutății și s-a prăbușit sub presiunea mulțimii care încerca să-l traverseze.

Focurile de armă au provocat panică

Un raport al Serviciului pentru Sprijin și Supraveghere a Exploatării Miniere Artizanale și la Scară Mică (SAEMAPE) arată că prezența militarilor la fața locului a contribuit la tragedie. Conform documentului, soldații au tras focuri de armă, provocând panică în rândul minerilor.

Raportul precizează că mulțimea speriată s-a îmbulzit spre pod, iar structura a cedat. Oamenii au fost „îngrămădiți unii peste alții, provocând morți și răniți”, se arată în raport.

Deși ministrul Mayonde vorbește despre cel puțin 32 de victime, raportul SAEMAPE ridică bilanțul la cel puțin 40 de morți.

Mina Kalando, un loc al tensiunilor permanente

Documentele oficiale indică faptul că mina Kalando se află de mult timp într-un conflict între minerii independenți, o cooperativă responsabilă de organizarea exploatării și operatorii legali ai sitului, despre care se spune că ar avea legături cu investitori chinezi.

Arthur Kabulo, coordonator provincial al Comisiei Naționale pentru Drepturile Omului, a declarat pentru AFP că în zona Kalando activează peste 10.000 de mineri independenți.

În urma tragediei, autoritățile provinciale au suspendat activitatea în mină.

Cereri pentru o anchetă privind rolul militarilor

Inițiativa pentru Protecția Drepturilor Omului a solicitat o anchetă independentă pentru a clarifica responsabilitatea militarilor în producerea tragediei, invocând relatări despre ciocniri între mineri și soldați.

Republica Democrată Congo este cel mai mare producător mondial de cobalt, mineral esențial pentru fabricarea bateriilor litiu-ion folosite în vehicule electrice și alte tehnologii moderne. Companiile chineze controlează aproximativ 80% din producția țării.

Industria cobaltului din RDC este de ani de zile afectată de acuzații privind munca minorilor, condiții nesigure și corupție, în timp ce bogățiile minerale ale țării alimentează conflicte violente în estul Congo de peste trei decenii. 

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
digi24.ro
image
Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru
stirileprotv.ro
image
Monstrul din Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă! Descindere în forță!
gandul.ro
image
Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul! Critici la adresa UE: „Ei ar dori să continue războiul”
mediafax.ro
image
Gabi Balint, imn de suflet pentru culorile roș-albastre: „Steaua e unde suntem noi”. Audio
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
observatornews.ro
image
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce durere îl măcina
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Când intră pensiile pe card în decembrie 2025 și când se fac plățile în numerar. Vești bune pentru o categorie de pensionari
playtech.ro
image
Ce indemnizație a solicitat la tribunal noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan. Ce decizie s-a luat
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost găsită fără viață în propria locuință, în Maramureș. Principalii suspecți sunt chiar fiul și soțul victimei
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
„Încă un medic a murit în gardă”. Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă, după moartea Ștefaniei Szabo: „Sindromul Karoshi ucide în tăcere. Oare câți trebuie să mai moară?” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Bani în plus pe lângă a 13-a pensie de Crăciun. Românii care primesc tichete sociale suplimentare de Sărbători
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile
click.ro
Prințesa Charlene foto profimedia 1052380662 (2) jpg
Luxul la Monaco! Prințesa Charlene a impresionat cu o ținută neutră și balerini scumpi. Așa și-a ascuns silueta tot mai subțire
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Luxul la Monaco! Prințesa Charlene a impresionat cu o ținută neutră și balerini scumpi. Așa și-a ascuns silueta tot mai subțire

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor