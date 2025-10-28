search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Minerii din Valea Jiului protestează în București. „Ortacii” se alătură mitingului organizat de confederațiile sindicale

0
0
Publicat:

Minerii şi energeticienii din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) vor fi reprezentaţi la mitingul organizat, miercuri, la Bucureşti, de confederaţiile sindicale din România.

Mineri din Valea Jiului, la un protest anterior. FOTO captură Digi24
Mineri din Valea Jiului, la un protest anterior. FOTO captură Digi24

Între revendicările formulate de Sindicatul Muntele se numără prelungirea termenului de închidere pentru minele Lupeni şi Lonea, potrivit Agerpres.

„Dorim ca problemele noastre, dar nu numai ale noastre, să se facă auzite la nivelul Guvernului. Dorim ca termenele pentru finalizarea programului regresiv pentru minele Lupeni şi Lonea să fie reconsiderat, știut fiind faptul că, din punct de vedere tehnic, acestea nu pot fi respectate. Din punctul nostru de vedere, exploatările miniere Lupeni şi Lonea ar trebui oprite cel târziu la sfârșitul anului 2028, deoarece aici s-a lucrat în două schimburi din patru, nu am avut materiale, nu au fost resurse financiare suficiente pentru materialele necesare şi a lipsit personalul. De asemenea, managementul complexului a fost deficitar", a declarat marți, pentru sursa citată, președintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean. 

Realizarea unui grup energetic pe gaz la Termocentrala Paroşeni, printre revendicări

Sindicaliştii solicită și construirea unui grup energetic nou la Termocentrala Paroşeni, care să funcţioneze pe gaz metan, având în vedere că magistrala de transport BRUA trece la mai puţin de 400 de metri de această uzină electrică, a precizat liderul sindical.

În paralel, Sindicatul Muntele mai solicită respectarea „integrală” a contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul CEVJ.

Potrivit indicaliştilor, în actualul program de ecologizare şi închidere, mina Lonea ar trebui să-şi încheie activitatea la sfârşitul anului 2025, iar exploatarea de cărbune Lupeni, la sfârşitul anului 2026.

Întâlnire cu reprezentanţii Confederaţiei Meridian

Problemele cu care se confruntă minerii şi energeticienii din Valea Jiului vor fi prezentate, miercuri, şi în cadrul unei întâlniri separate pe care reprezentanţii Confederaţiei Meridian, din care face parte Sindicatul Muntele, o vor avea cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a mai spus preşedintele Sindicatului Muntele.

În cadrul CEVJ lucrează circa 2.400 de angajaţi, complexul fiind format din minele Lonea, Livezeni, Lupeni şi Vulcan, alături de Termocentrala Paroşeni.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
digi24.ro
image
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani
stirileprotv.ro
image
Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe luna noiembrie
gandul.ro
image
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de iarnă. Unde vor putea călătorii românii
mediafax.ro
image
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a spus dacă-l va desemna premier pe Sorin Grindeanu la rotația guvernamentală din 2027
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
A prezentat derby-ul fără sutien și a stârnit o avalanșă de reacții: „Ar trebui să intri în patrimoniul UNESCO”
gsp.ro
image
Chivu a decis! Ce se întâmplă cu jucătorul de la Inter care a omorât un bătrân de 81 de ani
digisport.ro
image
VIDEO UPDATE Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
Rusia, despre trupele străine care luptă pentru Ucraina: "Îi vom distruge pe toţi"
observatornews.ro
image
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Grupa I de muncă. Lista completă a beneficiilor oferite de stat
playtech.ro
image
Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, despre cazul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în camera de gardă: „Aștept raportul medico-legal”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gata! Decizie finală la Real Madrid, după scandalul făcut de Vinicius Junior în "El Clasico"
digisport.ro
image
Nicușor Dan a găsit la Cotroceni o lege uitată 5 ani în sertare de către Klaus Iohannis: A sesizat Curtea Constituțională
stiripesurse.ro
image
Tragedie la Inter Milano: a murit! Conferința lui Cristi Chivu, anulată
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Acestea sunt ULTIMELE imagini cu Ștefania Szabo în viața! Doctorița a murit în spital, la câteva ORE după un scandal uriaș
wowbiz.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Directoarea de la Spitalul din Buzău, BĂUTĂ și DROGATĂ la volan. În 2020, Ștefania Szabo ar fi fost mutată disciplinar de la Floreasca la Buzău
romaniatv.net
image
Două luni de armată obligatorie! Serviciul militar va fi plătit cu 1000 de euro
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză plauzibilă și reacția Colegiului Medicilor
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Jennifer Lawrence foto Profimedia jpg
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!