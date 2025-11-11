Video Momentul șocant în care un pod recent inaugurat în China pe o autostradă națională s-a prăbușit

O parte din podul Hongqi, recent inaugurat în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, s-a prăbușit marți, pe o autostradă națională care leagă centrul țării de Tibet, au anunțat autoritățile locale, conform Newsweek.

Poliția din orașul Maerkang a închis podul de 758 de metri pentru tot traficul încă de luni după-amiază, după ce au fost semnalate fisuri pe versanți și drumuri în apropiere, precum și deplasări de teren.

Marți după-amiază, condițiile de pe versant s-au agravat, provocând alunecări de teren care au dus la prăbușirea podului de acces și a platformei rutiere. Potrivit unui videoclip postat de Sichuan Road & Bridge Group, construcția podului a fost finalizată la începutul acestui an.

Prăbușirea unei structuri noi a ridicat îngrijorări privind standardele de construcție pe termen lung, mai ales în provinciile vestice ale Chinei, unde proiectele de transport traversează frecvent terenuri instabile. Deși nu există dovezi ale unor defecte de construcție la podul Hongqi, incidentul survine la câteva luni după un alt accident major: în august, un pod feroviar în construcție în provincia Qinghai s-a prăbușit în timpul unei operațiuni de tensionare a cablurilor, ucigând cel puțin 12 muncitori și lăsând alți patru dispăruți.